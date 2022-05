El timplista grancanario Germán López amplía las fronteras del instrumento al que debe su carrera musical con el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio titulado Alma, el quinto en su producción en solitario y primero que edita con la compañía Virgin Music Label & Artist Services Spain, división de Universal Music Group. Un trabajo discográfico que resitúa la carrera profesional del músico canario en otras coordenadas de estilo respecto a sus últimos trabajos publicados hasta la fecha.

Alma es un trabajo que se ha gestado entre las ciudades de Los Ángeles y Miami (EEUU), y Madrid, que ha tenido al frente al prestigioso productor Gregg Field, músico que fue batería de Count Basie y Ella Fitzgerald, entre otros. El nuevo repertorio que Germán López ha volcado quince composiciones: «Ya tocaba hacer un nuevo disco», explica el timplista que presentará en directo el próximo 26 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus en el marco del programa de las fiestas fundacionales de la ciudad, y que contará con la participación de Pasión Vega, Josemi Carmona, Andreas Prittwitz y AKA Trio entre otros músicos invitados a la cita que marcará un punto de inflexión en su carrera. «Estaba muy necesitado de hacer algo nuevo, tenía música nueva, y tras comenzar a trabajar con la oficina americana y hacer giras por Estados Unidos surgió la posibilidad de grabar con Gregg Field».

Un elenco de colaboradores que el propio Germán López ansiaba reunir y que para sorpresa del protagonista acudieron a su llamada y a la del productor para sumar esfuerzos en este nuevo reto musical. Una nómina de ilustres de reconocida trayectoria nacional e internacional, entre los que figuran, además de Germán López (timple y contra), Richard Bona (bajo y voz), Richie Bravo (percusión latina), Lila Downs (voz), Seckou Keita(kora y voz), Luis Peixoto (mandolina y cavaquinho), Aymée Nuviola (voz), Carlitos del Puerto (contrabajo), Ramón Stagnaro (guitarra), Cheche Alara (piano), Jamey Haddad (percusión), Gregg Field (batería), Tim Ries (saxofón), Victor Merlo (contrabajo), Alain Pérez (bajo eléctrico y voz), Josemi Carmona (guitarra flamenca), Antonio Toledo (guitarra española), Augusto Báez (piano y Rhodes), Aboubakar Sylah (percusión africana y voz), Jorge Pardo (flauta), Antonio Serrano (armónica), Israel Suárez Piraña (percusión), Sergio Martínez (percusión), Valentín Iturat (batería) y Andreas Prittwitz (flauta y clarinete).

Madrid y Los Ángeles

Las sesiones de grabación, con distintos grupos de músicos, se celebraron mayormente entre Madrid y Los Ángeles, y en otros estudios en Londres, Lisboa, Miami, New York y Guajaca (México)..“Todos han aportado mucho y han sido muy respetuosos”, subraya el timplista. He buscado un disco que sea significativo de lo que entiendo que debe de ser Canarias, con toda la mezcla que nos llega y que al mismo tiempo es de lo que me he impregnado como músico, y tenía el convencimiento de que uniendo a estos artistas, que son mis ídolos, iban a aportar algo, una sonoridad, una manera de tocar, y una dimensión para la música y el timple que no había hecho hasta ahora”, sentencia el músico grancanario.

El resultado de esta experiencia se traduce en los quince temas que brinda el nuevo disco de Germán López, en el que se asoman composiciones como: Mediterráneo, Afromenco (con Seckou Keita), Aires de Tanguillo (con Antonio Serrano; Havana, en dos versiones (con Alain Pérez y Aymée Nuviola); Tanganillos de Oriente (con Josemi Carmona); Alma (con Richard Bona); La Última Gota de Café (con Lila Downs); Toledo (con Jorge Pardo); Margullo (con Luis Peixoto); Nostalgia (con Tim Ries y Cheche Alara; y Pa' Artenara (con Andreas Prittwitz), entre otros.

“Todos los discos son una lección y un aprendizaje”, destaca Germán López sobre el nuevo trabajo, pero este lo es mucho más. “Especialmente porque me vi en la tesitura de dar el paso de trabajar con este productor, y estoy orgulloso de haber tomado la decisión de vivir esta experiencia”. El rol de renovador del timple que se le atribuye al músico grancanario no le genera presión alguna. “Trato de huir de esa responsabilidad que se me atribuye, lo que me preocupa es la reacción de la gente, del público, porque para eso se hacen las canciones. No me inquieta si esto o aquello va a funcionar de determinada manera y siempre trato de abrir caminos para el timple y para mi propia música, y a través de este viaje voy descubriendo el camino y descubriéndome a mí mismo”.