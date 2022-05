Elisa Ruano: "Hay muchísima cultura de rock en Canarias, por eso creíamos que The Hits funcionaría"

Hinds, Ginebras, Melenas y Mourn, Cariño, Lisasinson y Estrogenuinas son algunos de los nombres que hay en el panorama y de las que se ve que hay un asentamiento de las bandas femeninas, ¿decidieron el paso a raíz de esto o qué las impulsó?

En realidad, surgió por dos componentes del grupo, yo misma como vocalista junto a Graciela Alonso, que nos conocemos desde hace veinte años y en alguna ocasión habíamos hablado de este sueño de formar una banda solo de mujeres, por el gusto de hacerlo, algo curioso y divertido. Empezamos en 2019 y nos pusimos manos a la obra buscando mujeres músico que quisieran entrar. Así aparecieron Azhara Caballero a la guitarra y la bajista Olimpia Tejera. Además, hay muchísima cultura de rock en Canarias, por eso creíamos que iba a funcionar.

¿Por qué el nombre?

Teníamos claro que queríamos que el público cantara, se divirtiera y bailara y para eso tienes que poner en tu repertorio éxitos, de ahí, The Hits. Ese es el perfil que queremos seguir, la guía, y de ahí versionarlos al rock.

Reclaman el sonido del rock, ¿qué les despierta y qué nos encontraremos sobre el escenario?

Tenemos referencias tales como la banda Vixen y otros grupos femeninos del pop rock. Aunque hay diferentes estilos musicales entre nosotras, yo siempre he cantado rock, me va muy bien a la voz y ha marcado mi experiencia. En cuanto al repertorio, hemos decidido dar versiones propias de un grupo canario como es Palmera, además de otros como Miguel Ríos, que cumple 40 años la gira Rock and Rios, AC/DC, y algo más cañero como Foo Fighters, también como homenaje a Taylor Hawkins tras su fallecimiento; hay un poco de todo y también hay pop versionado como Come together de los Beatles. Por otra parte, estamos preparando canciones propias en español, siempre con el toque rock.

"Nos gustaría animar a las mujeres que saben tocar, cantar, a que creen sus propios proyectos"

¿De dónde le viene esta vena?

Creo que la culpa la tuvo mi hermano mayor, gracias a él escuchaba a Queen, Pink Floyd, AC/DC,, pero después en casa mi padre cantaba boleros y mi madre, que es andaluza, cantaba coplas. Vengo de una familia de cantantes, como mis hermanas o mi sobrina Rocío Ruano, y de estar en distintas agrupaciones como Krull o By the face. Lo mío es didáctico y he mamado la música desde chiquitita y he dedicado mi vida a ella, por lo que he cantado de todo. Es bueno conocer cualquier género, hasta de música clásica, para tener referencias musicales generales que te generen esa versatilidad con la que hacer temas propios.

Entiendo que es difícil establecerse de primeras en el circuito y más con la pandemia de por medio.

Nosotras hemos notado el efecto de la pandemia porque el grupo se creó en 2019 y tuvimos que parar en 2020 y hemos retomado los ensayos en 2021. En realidad, no llevamos tanto y nos ha costado un poco arrancar. Pero con el trabajo que hay detrás de las personas que nos apoyan, nuestros representantes y con el interés de la gente hemos seguido adelante. Es más, hemos llamado la atención solo de ver nuestro perfil, nos dicen 'queremos escucharlas' y se ha ido abriendo ahí un camino casi sin esperarlo que también genera responsabilidad. No nos gusta pensar que ha resultado porque es una banda femenina, es decir, que seamos mujeres no es distinto: somos músicos, nos sentimos en igualdad, pero no sé si se por eso que ha creado más expectación o que somos conocidas y tienen ganas de ver este proyecto. En definitiva, hemos tenido una acogida brutal.

Todas pertenecen a una generación madura para empezar un nuevo grupo musical. ¿Qué les ha aportado la experiencia?

Sobre todo, compromiso. Eso se haga con la madurez de llevar adelante un proyecto como este. También, la constancia para así ofrecer algo bueno al público, ya que nos lo hemos currado muchísimo en el local de ensayo casi sin fuerzas porque tenemos una vida personal y profesional muy complicada. Pero un agotamiento feliz y la confianza de que sabemos que daremos lo mejor de nosotras.

Van a tocar en el Fiestorón después de la polémica generada por la ausencia de mujeres sobre el escenario. ¿Cómo fue el contacto con el festival?

Lanzaron la propuesta en busca de una banda femenina y acto seguido nos pusimos en contacto. A los quince días nos llamaron y nos querían en el cartel, supongo que al ver nuestro perfil y material y los convencimos.

¿Qué opina sobre el papel de la mujer en la industria?

Sí que hay pocos grupos totalmente femeninos en Canarias mientras que de vocalistas chicas hay bastantes. Nosotras no somos muy reivindicativas en general, pero sí que nos gustaría que hubiera más visibilidad de la mujer en la música, aunque creo que ya se hace. En todo caso, nos gustaría animar a las mujeres que saben tocar, cantar, a que creen sus propios proyectos. Al fin y al cabo, la música es arte, alma, es bueno para la salud física y mental.

¿Han hablado ya con otros grupos míticos de versiones de aquí como Los Lola o Los Salvapantallas?

Nos vemos por redes y supongo que ya saben de nosotras, pero no nos hemos puesto en contacto. No descartamos colaboraciones o que coincidamos juntos en conciertos, lo cual sería fantástico.