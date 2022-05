La 34º Feria del Libro de la capital grancanaria es un expositor abierto y cristalino de las marejadas que remueven a los lectores isleños. Ayer fue domingo claro de cielos abiertos en San Telmo que animaba a mayores, jóvenes, niños y niñas, a hacer de los libros su posesión más preciada mientras paseaban a por un café o una caña con una bolsa llena de historias que los acompañarán ya sea antes de dormir, absortos de los brincos del transporte público y entre horas cuando la vida deja que se planee hacia otras. Dentro de las propuestas y los autores convocados, destacaron la periodista y autora Pilar Eyre con su nueva novela Cuando éramos ayer y el gallego Manel Loureiro con el thriller La ladrona de huesos.

Dos protagonistas que enfundan letras de superación y retos, como es el caso de Silvia Muntaner. En la Barcelona de 1968, la joven es presentada en el hotel Ritz con el fin de cumplir los mandatos de una sociedad a los cuales se opone al decidir, tras un encuentro decisivo, tener un papel activo en la lucha antifranquista. El amor y el arrojo planean en el relato con la Transición como telón de fondo. "Las cosas te pasan para que luego puedas escribir sobre ellas y al ver mi etapa de juventud en esos años 60, 70 y 80 vi que no había una literatura sobre esas personas y su vida íntima, siendo una época tan rica desde el punto de vista histórico, así que para explicarlo tanto a mí misma como a mi generación, he escrito ese libro", explica la periodista que estuvo a las 12.00 horas en la Carpa Saramago.

A través de Silvia y de su madre Carmen, Eyre retrata la lucha feminista de unas mujeres que se rebelaban contra los dictámenes de la costumbre. "No queríamos ser como nuestras madres y, de ellas a nosotras, no pasó una generación, sino cien. Nos enfrentamos a grandes gigantes y a nuestros compañeros de lucha porque ellos eran tan machistas como nuestros padres", resalta. Así, la revolución sexual aupó la emancipación y las define como "guerreras" que cambiaron el curso de la historia. Son historias ficticias que no dejan de tener la vitalidad de quien lo escribe, que al fin y al cabo contempló cómo se abofeteaba a sus compañeras con impunidad, relata. "Hay que reconocer que las presentes generaciones os habéis apoyado en hombros de gigantes que éramos nosotras".

En esos hombros donde también estaba la cabeza del Estado, Juan Carlos I, cuya trayectoria ha seguido de cerca Pilar Eyre, ha habido una diferencia notable entre unos tiempos y otros: "A partir del 75, el rey no tenía el protagonismo ni el interés informativo de hoy. Nos despertamos con una noticia de la familia real, si no es Letizia es Iñaki Urdangarín mientras que Juan Carlos que es una fuente inagotable de informaciones y sobresaltos. Según dicen, la monarquía es aglutinar y dar una unidad al estado y yo pienso que Juan Carlos ahora es como un chiquillo travieso que va según su capricho, está teniendo un final de reinado, porque rey todavía es, lamentable".

Santiago y el thriller que protagoniza Laura

Galicia es el escenario ideal para una historia de nervios y lectura de embates nerviosos en La ladrona de huesos: "Galicia es el entorno natural perfecto para contar una historia de misterio, ya el clima, el paisaje, la vegetación, los bosques, la niebla, el carácter de la gente, prácticamente, 'ya tienes un personaje! Me gusta mucho presumir de Galicia por España y de España por el resto del mundo", confiesa el escritor Manel Loureiro. El acento no engaña, aunque la misión de Laura sea harta imposible.

La protagonista ha perdido la memoria a causa de un atentado y para recuperar a su pareja ha de cumplir una misión imposible: robar las reliquias del Apóstol en la catedral de Santiago. En 2011 el Códice Calixtino de Santiago fue robado mientras que el doblete del Xacobeo se anunció en 2021. Dos elementos que prendieron la mecha: "Cuando era universitario aprovechaba la Catedral como atajo para llegar a la facultad los días de invierno, cruzaba los cien metros en línea recta con el paraguas cerrado y, a veces, era tan temprano que estaba a solas... Un edificio vacío para mí que me generaba una fascinación morbosa, ¡podía hacer cualquier cosa y nadie se enteraría! Y con estos dos acontecimientos supe que era el momento de contar esa historia".

El género, situado entre los más vendidos de las listas, responde a esa necesidad por dejar a uno al borde la esquina por doblar, robarle horas al sueño o sentir la pérdida ante su final. Por ello, el escritor da a "este trabajo de orfebrería" algunos elementos imprescindibles para su correcto acabado: talento, suerte y mucho, "mucho", trabajo.

Último día de la Feria del Libro dedicado al Día de Canarias

La 34º Feria del Libro encara el final de su edición con la celebración del Día de Canarias mañana lunes 30 de mayo con un cartel en el que estarán presentes Benjamín Prado, Pablo Martín Carbajal, el periodista Pepe Naranjo, Aurelio González, María Gutiérrez, Lorenzo Silvia y Noemí Trujillo, Juan Carlos Domínguez, Aquiles García Brito y Juan Manuel García Ramos, esto solo en la Carpa Saramago.

Además, en la programación juvenil estará Julia Jerez, Eduardo Reguera, Mercedes Alemán e Imperio Parole mientras que en la infantil serán Yolanda Díaz, Judith Martín, Elena Santos, José Javier Santana y Diandra Almeida.

Por último, la carpa sesión continua del Gobierno de Canarias programará a Aday Ortega, Romina Naranjo, María José Godoy, Luis León Barreto y Victoriano Santana Sanjurjo.