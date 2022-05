Fito Cabrales: «Nada me pone más que el escenario»

«Nada me pone más que salir a un escenario». Fito Cabrales, de Fito & Fitipaldis, hará escala en Tenerife dentro de la gira de su nuevo disco, Cada vez cadáver. Se presentará en el Golf del Sur el próximo 24 de junio a partir de las 20:30 horas. Las entradas para asistir al concierto están ya disponibles. «Creo que todas las bandas que vamos a Canarias sentimos que agradecéis mucho la visita. Todos son conciertos especiales y han tenido siempre ese punto, se nota que se agradecen. Llevar a un montón de gente hasta ahí es complicado pero la recompensa es increíble. Sois un público maravilloso. Sois isleños, no hay nada más que decir», explica el músico vasco ante la perspectiva de volver a tocar en Tenerife.

Cada vez cadáver salió a la luz en septiembre del año pasado, casi siete años después de la última apuesta discográfica de la celebrada banda de rock que lidera Cabrales, Huyendo conmigo de mí. El artista reconoce haber experimentado cierto vértigo con este lanzamiento. «Todos tenemos vértigo a la hora de hacer canciones nuevas o al grabar nuevos álbumes o pensar en nuevas músicas. De eso trata el arte. En el fondo esto es como explicarse a uno mismo para luego ser explicado frente al resto. Y eso da vértigo. Yo sigo siendo un niño que juega con una guitarra y eso es divertido. Un papel en blanco, en cambio, es una búsqueda intensa y no es tan divertido como crear música».

Antes de pisar suelo canario, Fito & Fitipaldis hace semanas que inició su periplo de conciertos. Estará, en breve, en Córdoba y Sevilla, por ejemplo. El próximo 11 de junio tiene otra cita especial. Será en su ciudad natal, Bilbao, y estará acompañado por muchos de sus amigos artistas. «Ahora mismo todos los conciertos son súper especiales. Después de tanto tiempo en el que veíamos tan difícil volver a tocar en sitios grandes, cada concierto se celebra ahora de una manera increíble. Pero es cierto es que, para alguien de Bilbao, tocar en San Mamés es algo que no entraba ni en mis sueños. Imagino que cada uno le pasa con su ciudad. Tener esta oportunidad va a ser un recuerdo para el resto de la vida», asegura.

Será el concierto más visto de la historia de la banda, ya que va a ser emitido por Televisión Española, la ETB y Youtube. Junto a él, en el escenario, estarán otros cantantes de la talla de Leiva, Iñaki Uoho, Carlos Tarque y Dani Martín. «Cuando empezó a fraguarse toda esta historia, había como la necesidad de compartir la alegría por ese día. Entonces consulté con la gente más cercana, con mis amigos. Los llamé y ahí van a estar. No quiero pensar mucho en San Mamés porque son de estos conciertos que si lo piensas, no vas. Me pongo nervioso».

Cabrales ha definido este nuevo disco como 10 canciones «llenas de sinceridad y matices donde se demuestra el verdadero sentido de hacer música». Una de ellas, de la que acaba de estrenar el videoclip, es A quemarropa. Está dedicada a sus hijos. «Es curioso porque la canción nace hace muchísimos años. Como músico, cuando tienes a tu primer hijo piensas en hacerle una canción pero no es tan fácil. De repente no te brotan las palabras. Mi hijo tiene ya 24 años pero siempre quedó ahí esa idea. Luego ya nació la niña pequeña. Creo que ha influido el hecho de la edad, te da otro punto de vista y le puedes escribir una carta de amor a tu hijo y no te parece una horterada. Te planteas qué le dirías a tus hijos y así nace esta canción. Me ha costado 24 años pero empezar a ser viejo te quita prejuicios», reflexiona Cabrales.

Con los nervios a flor de piel, como si fuera el primer día, el intérprete agradece poder seguir suscitando interés entre su público con nuevas canciones. «Los nervios siguen ahí porque quieres dar tu mejor cara y es difícil estar brillante cuando tocas durante dos horas y media. Ese es el nivel de exigencia que nos ponemos, para eso salimos de casa: para estar esas dos horas y media feliz en el escenario», sentencia.