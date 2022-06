Carolina Durante: la feliz eclosión de tu nuevo grupo favorito

Compartían horario con Tame Impala y Cigarettes After Sex y tocaban en el recóndito escenario Ouigo, así que no es extraño que un cuarto de hora antes de empezar el bolo los miembros de Carolina Durante se temieran “una palmada”, como confesó el cantante, Diego Ibáñez. Nada más lejos. La primera visita del cuarteto madrileño al Primavera Sound se saldó con una rotunda victoria por KO gracias a un directo arrollador (no mienten cuando cantan eso de “no sonamos mal / sonamos mejor que ayer”), un repertorio que es un himno detrás de otro y un público cómplice, entregadísimo desde el momento en que los cuatro chavales salieron a escena a los sones del ‘Sabotage’ de los Beastie Boys.

