Más lejos de la sombra de Oasis

¿Quién habría dicho una década atrás que Liam Gallagher, el vocalista bocazas, sería capaz de rivalizar con su hermano Noel, el señor compositor, en sus singladuras posteriores a Oasis? Sí, lo de Beady Eye se quedó en tierra de nadie, pero en sus discos en solitario hay abundante material al que agarrarse para concluir que Liam puntúa como creador de canciones, aunque sea compartiendo autoría con cómplices como el neoyorkino Andrew Wyatt, productor con el que repite en C’mon you know, su tercer envite individual.

Reinventar el rock nunca ha figurado entre las ambiciones del pequeño Gallagher, orgulloso de dar vueltas ad eternum a sus amores de adolescencia, de los Beatles a The Stone Roses. Aquí sigue danzando en los mismos carriles, aunque con un plus de inventiva y amplitud: C’mon you know es el más diverso de sus trabajos, con extremos que van desde la angelical apertura de More power (con un coro infantil que remite con descaro a You can’t always get what you want, de los Stones, y declaraciones de humildad como «madre, admito que estuve enfadado demasiado tiempo») hasta el furioso cierre de Wave, donde a cuenta de un áspero riff digno de la juvenil PJ Harvey comparte otra de sus angustias familiares: «Mi hermano no me quiere, ya lo dijo antes/ ¿Quién tiró la primera piedra? ¿Y quién lleva la cuenta?».

Abundan los números rockeros más o menos eficientes, como Diamond in the dark, el garajero Don’t go halfway y ese Everything’s electric coescrito con Dave Grohl, pero Gallagher se permite pequeños y simpáticos experimentos, como en la pieza titular, que coge peso a golpe de coro góspel y deriva en soplidos de saxo free jazz después de proceder a otra declaración para enmarcar: «Estoy harto de actuar como si fuera un tipo duro/ Vamos nena, dame un abrazo». Hay atmósferas alucinógenas en It was meant to be with you, un resultón cruce de cuerdas exóticas y armónica rhythm’n’blues en World’s in need, y aproximaciones a la balada resueltas con imaginación, poniendo el azúcar a raya, en Too good for giving up, Moscow rules (otro vip en los créditos: Ezra Koenig, de Vampire Weekend) y la lennoniana Oh sweet children.

El disco desprende un tacto carnoso y, aunque está hecho con amplios efectivos instrumentales, no suena a superproducción, sino más bien a obra concebida, o imaginada, a la antigua, también en las secuencias más invasivas, como la punkie I’m free y esa construcción catedralicia llamada Better days, de batería pesada y ecos de The Who en los primeros 70. Un Liam Gallagher acaso más confesional sin dejar de rendir honores al rock más expeditivo, que tiene motivos para disfrutar de su buena estrella (la semana que viene encabeza dos macroconciertos en Knebworth), a punto para cumplir los 50 el próximo septiembre.