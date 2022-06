'En las vísperas de anteayer', poemas exóticos con aire canario

Temas propios de Canarias tratados con una dimensión intercultural, o exótica, a través de tres tipos de poesía muy diferentes entre sí, pero de una complementariedad absoluta, como son los sonetos, el verso libre y los haikos. Así es el libro En las vísperas de anteayer del artista y escritor Teo Mesa que ayer presentó en la casa-Museo Pérez Galdós. «Este libro es un poemario en el que vengo trabajando desde hace dos años y pico», señala el autor desde el principio. «Pero en realidad este libro es un fragmento de 115 páginas de las más de 4.000 que tenía escritas en total», algunas de las cuales, como algún poema a Ucrania, no han sido incluidos finalmente.

Teo Mesa ha hecho una selección de 13 temas diferentes para cada grupo de poemas y cada uno incluye un dibujo abstracto hecho por el propio escritor dentro de su técnica gráfica. Mesa explica cómo es cada tipo de poesía en una presentación que hizo solo porque prescinde de acompañante ya porque muchos de sus amigos no conocen la poesía lo suficiente para hablar de ella. «Los haikos», recuerda, «son de origen japonés y los introdujo Antonio Machado que les dio una raíz entre el verso clásico suyo y el original». Pero en su caso, los haikos «los derivo como tal se conciben, como sentimientos espontáneos o ideas dedicadas a la naturaleza, que continúa en base a los números de tres versos con 19 o 17 sílabas máximos». Una figura esencial en este tipo de poesía en Gran Canaria fue José María Millares Sall que los desarrolló en algunos libros «pero interpretándolos a su manera». Para Mesa el haiko es «un poema de tipo emocional con una espontaneidad total en cuanto al momento y que versa bien», destacando varios sobre el volcán de Cumbre vieja de La Palma.

Por otro lado, los sonetos «es lo más clásico y rigurosos», un poema que nace en Sicilia y se lleva practicando por todos los autores clásicos y contemporáneos en todas las épocas», recuerda. «Son 14 versos con dos cuartetos y dos tercetos, que sigue todas una medida y una rima muy estrictas».

Finalmente, los versos libres tienen la facultad de empezar con una estrofa y terminarla con diez o veinte versos, según el tema o argumento, y aunque se haga sin métrica o rima «tienen que tener una musicalidad y un ritmo constantes». Los poemas de Teo Mesa trata de muy diferentes, pero el autor reconoce que lo que más le interesa son los temas insulares, naturales, que le son muy sensibles a nivel social. «Hay temas oníricos, sensibles, privativos y sentimentales, pero sobre todos temas ecológicos», que tiene que ver con el hecho de que Mesa ha escrito muchos artículos de ecología. «Empecé a trabajar los temas de protección de la naturaleza desde hace 20 años, cuando éramos muy pocos, y el que lea estos poemas comprenderá que el tener una preocupación por este tema es acuciante». Para el autor «el poema en general ha sido uno de los mayores logros que he conseguido y aunque, continuaré haciendo artículos de arte, investigaciones, etc., reconozco que el poema es la cumbre de lo que es la libertad expresiva en la literatura».

Entre sus influencias, el autor cita a Antonio Machado, Miguel Hernández, García Lorca, Alberti, o Tomás Morales, «aunque su poesía es muy profunda, hay que leerla muy detenidamente y con ganas». Pero también el propio Serrat que «es un poeta tremendo y las letras que ha escrito él demuestra un talento magnífico, de primer magnitud». También cita a otros autores de aquí como los Millares y señala que «hay que estar muy al día leyéndolos a todos y de todos se aprende algo porque nunca podemos tener los conocimientos máximos para hacer una obra y de todo se aprende».

Mesa tiene varios libros sobre arte en general y dos sobre Galdós. El mes pasado publicó Historia y presente de la fotografía en Gran Canaria, que surgió tras un estudio de investigación de tres años. «Esto es autoedición», señala y lo que se venda se lo dono a la Obra social de acogida y desarrollo de Las Palmas. Por lo tanto todo son pérdidas, pero hay mucha alegría por cómo sale, por la ilusión y la emotividad que da cuando se escribe, y con eso me siento pagado». Aunque Teo Mesa esté en estos momentos jubilado, estuvo tres años de presidente de la Escuela Luján Pérez y lo dejó hace dos años, aunque siempre ha estado involucrando con la institución desde hace más de 50 años desde otras labores, pero ahora se centra en su obra creativa. «Fui profesor, y no dejo de trabajar porque me hace mucha ilusión el mundo del arte, no sólo escribir sobre artistas, sino estar haciendo práctica mi gran vocación que es el arte en todas sus disciplinas».