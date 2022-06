El verano está presto a tomar las acuarelas, los pinceles y paletas del alumnado de la Escuela Luján Pérez. Revolotea y les atusa el cabello para que dejen de estudiar las formas, por lo que la mejor manera de celebrar el fin del casi extinto presente curso académico es con una gran muestra final.

Manos a la obra, y la iniciativa da pie a que la exposición del Taller de Grabado Calcográfico y del Taller de Serigrafía concluyan esta etapa en la que los jóvenes aprendices han dejado a un lado las mascarillas y han vuelto a sentir con plenitud la vida. La muestra se podrá visitar de lunes a viernes en la Galería de la Escuela Luján Pérez en horario de 18.00 a 20.00 horas desde hoy hasta el 5 de julio.

En esta ocasión, alrededor de la iniciativa participan alrededor de 20 artistas de diferentes disciplinas, ya sea técnicas con soluciones ácidas sobre planchas de zinc, cobre, hierro, entre otras. Además de la aguatinta, es decir, la protección de la plancha frente a las mordidas que lo produce el azar controlado por el artista al hacer que se depositen granos de resina, goma arábiga o cualquier material pulverulento no atacable por el ácido, sobre la plancha preparada como para el aguafuerte.

Por su parte, la serigrafía es el medio de impresión que más se asemeja a la pintura. Los resultados que se obtienen a través de los procesos de estampación permiten una intensidad del color y de la materia que no se pueden conseguir con otras técnicas de impresión. La técnica no es solamente un método de reproducción, sino que posee un lenguaje propio, apuntan desde la organización del evento.

La obra gráfica es el resultado de un proceso de estampación realizado bajo la directa intervención del artista. Estos resultados en todas sus variantes no se conforman con ser un simple medio de reproducción; su lenguaje propio, acompañado de unas técnicas llenas de posibilidades la convierten en un medio de expresión de primer nivel, consiguiendo satisfacer las necesidades de la actividad artística del creador. Por ello, no se puede considerar estas disciplinas como arte menor o complementario. Hay que tenerlo en cuenta como una manifestación puntual del universo creativo. Es bastante extraño no encontrar artistas reconocidos que no hayan realizado la edición en obra gráfica: Aguafuerte, litografía, serigrafía, xilografía... Una gran variedad de alternativas que permiten la multiplicación de la obra.

En esta muestra se entremezclan nuevos creadores con una dilatada carrera en la expresión de las artes gráficas, con otros que se están iniciando en este medio tan sugerente de la creación artística. Los Talleres de Artes Gráficas de la Escuela, permiten al estudiantado adentrarse o profundizar en las diferentes disciplinas que allí se imparten.