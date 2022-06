Jean ‘Binta’ Breeze, un recital de ojos brillantes

“Quiero transformar las palabras en música, / ir más allá del lenguaje / y convertir mi voz en sonido”, escribe Jean Binta Breeze (1956-2021) en ‘Los senderos del jardín». Incluido en La llegada de Brighteye y otros poemas, las aspiraciones de la protagonista de esta historia resumen muy bien el tipo específico de coplas y anhelos que caracterizan la obra poética de la referida escritora jamaicana donde la asociación, muchas veces, de la lírica con la música desemboca en la configuración de una serie de imágenes interpretativas cuyo objetivo no es otro más que llamar la atención del lector, unas veces, poniendo énfasis en el ritmo y, otras, en las cualidades ensoñadoras de los versos.

La popularidad de la música dub en Jamaica durante los años sesenta llegó a ser hasta tal punto importante que, una década después, los primeros álbumes de sound system, ska, rocksteady y reggae producidos por algunos expertos en ingeniería electrónica, mezcladores de sonido y grupos musicales que ya venían trabajando en la fusión de ritmos americanos dentro de la isla, invitaban tanto a alterar la forma habitual de escuchar música en este planeta como a sentar las bases de lo que, en los últimos años del siglo XX, cambiaría la competitividad artística de un sonido con el otro. La poesía jamaicana del último tercio del siglo XX introdujo, en consonancia con la renovación de la música, una mezcla de nuevas y antiguas composiciones provenientes de la tradición oral que, en dicho periodo, van desde la improvisación, con festivales y congresos en los que el bardo no mantiene contacto alguno con la escritura, al recitado de poemas apoyados por piezas visuales y/o musicales preparadas con anterioridad sin la presencia del público. La asociación de imágenes y sonidos con la palabra hablada originó, en consecuencia, un tipo de poesía performativa -o de spoken word en sentido estricto- que no se alió únicamente con la lírica sino con todo tipo de actuaciones que gravitaban alrededor del verbo, guardaran, o no, un tipo de ordenación rítmica o un modelo de estructuración en unidades rítmicas identificables con la forma poética.

Con recopilaciones del tipo Dubstep Allstars Vol. I, apertura de locales para la venta de discos como Big Apple Records en Londres y el trabajo de difusión realizado por algunas emisoras de radio como Rinse FM, la propagación del sound system bajo la presidencia en Jamaica de Edward Seaga y Michael Manley en los ochenta ayudó a expandir la voz de los pueblos negros desde la época dorada de los dubplates -temas exclusivos de la cultura jamaicana-, hasta la internacionalización de algunos sellos musicales como Black Scorpio que, desde las calles de Kingston y en clara competitividad con otros ritmos y sonidos como el Sleng Teng y el reggae difundieron ampliamente sus temas a través de los receptores estadounidenses.

Acompañado la mayor parte de las veces por un grupo armónico que interpreta en directo las melodías, el poeta declarativo, inicialmente, de origen anglófono caribeño, comenzó a caracterizarse por la composición de versos en los que las palabras parecían estar divididas por una serie de pausas métricas en las que el ritmo actuaba como el punto de anclaje más importante a tener en cuenta en el ámbito de su proyección hacia la audiencia. A diferencia del toasting y otra gama de resultados que tienen su origen en la mezcla que se produce entre la música de baile y el rastafari, dos formas de interpretación poética popular en las que el recitado dependía en muchos casos de la improvisación, la poesía interpretativa requiere de una mayor preparación y estudio. La mayor parte de las composiciones que, tanto en la lírica musical como en la literatura, tienen que ver con cuestiones de justicia social, discriminación racial y rastreos antropológicos que llevaron consigo la elevación de la cultura criolla más allá de las fronteras de Jamaica, trataron de centrarse en la realidad, conectando, así, con el optimismo, el orgullo y la experiencia histórica del pueblo afroantillano a partir, sobre todo, de la aprobación del Acta de Independencia en 1962.

Nacida en Hanover el 11 de marzo de 1956, una de las parroquias más tradicionales del condado de Cornwall donde se practican la mayor parte de los nuevos cultos africanos en el Caribe como el kumina, el nago, el etu, el shango y el rada -himnos, bailes y canciones de origen negro-, Jean Binta Breeze está considerada como una de las poetas performance más importantes e influyentes de los últimos años. En 1978 se traslada de la Jamaica rural de Patty Hill en la que había discurrido su infancia a la capital de la nación, Kingston, fundada por las fuerzas británicas en 1692 después de que un terremoto destruyera lo que, durante el siglo XVII, era Port Royal, sede del gobierno británico en Jamaica y principal base pesquera y comercial de la isla durante el mencionado periodo. La poesía, la novela y los relatos que proceden de as antiguas colonias del Reino Unido como es el caso de Binta Breeze en Jamaica han dado lugar a una teoría literaria propia. La mayor parte de dichas explicaciones no solo se paran en reconocer el hecho diferencial de estas literaturas, sino en observar, de igual modo, la relación que guardan con la de su amigo colonizador.

Con apenas veintidós años recién cumplidos, la autora de Riddym Ravings and Other Poems decide trasladarse al sureste de la isla para, una vez en la capital, estudiar en la Escuela de Teatro. Allí conoce, entre otros, a los poetas Mikey Smith, Linton Kwesi Johnson, Mutabaruka y el padre de la poesía declamada en Jamaica, Oku Onuora. La búsqueda, cada vez más, de una identidad propia por parte de los descendientes de negros y blancos en Jamaica polariza la postura de los artistas de la región. Una buena parte de ellos intentará rescatar sus raíces africanas. Otros, en cambio, tratarán de crear un tipo de poesía rítmica que se convertirá en precursora de las rimas recitadas -performance poetry- tan características de la diáspora caribeña. En la obra poética de unos y otros encontramos, sin embargo, letras y estrofas que invitan a la auto-reflexión como es el caso de la forma en la que la cultura británica había sido superpuesta a la de los indígenas en los años anteriores a la emancipación de la colonia.

Este hecho es, precisamente, el que marca la naturaleza híbrida de algunos versos de amor, de lamentación…, y otros que, referidos a un territorio de múltiples encuentros históricos, contienen una fuerte carga militante como los que forman parte de ciertos repertorios y colecciones tan reveladoras como Dread, Beat an’ Blood de Linton Kwesi Johnson, Reflection in Red de Oku Onuora y poemas del tipo “De Children Future”, “You’re Under Arrest” y “Free South Africa (Illegal)” que forman parte del álbum titulado Rasta de Benjamin Zephaniah. Entre el grupo de poetas recitativos más originales y sorprendentes del último tercio del siglo XX, la voz de Jean Binta Breeze es la de la única mujer. En 1985, la joven autora de La solución decide viajar a Londres para debutar de la mano de Linton Kwesi Johnson en la International Book Fair of Radical Black. En el mes de marzo de ese mismo año escribe, publica y graba canciones sobre lo que ella misma llama “locura”, una forma encantadora y optimista de narrar caracterizada, principalmente, por la descolonización de la mente y el impulso artístico que, según sus palabras, ha recibido tanto de la tradición oral como de las reminiscencias musicales africanas. Antologías, álbumes musicales y libros de poesía publicados por Jean Binta Breeze a partir de los ochenta como En los acantilados de la isla, Las sendas de la canción o La joven del tercer mundo, constituyen, en la actualidad, una de las aportaciones más originales del Caribe anglófono a la cultura internacional. “No era que el día hubiera comenzado mal / ni que ningún sueño tempranero / lanzara mi pie / al lado equivocado de la cama…”, escribe inquieta en “Mañana ordinaria”. ”No era el día el que comenzó mal… / Era solo otra mañana / igual que siempre, / otro recoger el desorden… / tratando de ver una salida”.

Seis años después de haber sido distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico, la Universidad de Leicester le otorga, en enero de 2017, el grado de Doctora Honoraria por el manejo emocional y estético que hace de la palabra al combinar de manera noble, elevada y hermosa el inglés estándar con la lengua criolla. La autora de The Verandah Poems, su última obra publicada antes de fallecer el cuatro de agosto de 2021, es reconocida en dicho acto por Nigel Siesage, otrora miembro del equipo de profesores responsables del área de proyectos especiales para la Universidad que, en el discurso introductorio que ocupó la primera parte de la función, destacó no solo la evolución de su creación artística desde la publicación de Answer en 1983 hasta la actualidad, sino el debate estético que provoca el uso experimental de la voz sobre distintas fusiones de la música afroamericana que, a través de la música y la palabra como forma de lucha, determina de manera notable la profundidad de su inspiración lírica. “El poeta de mayor influencia en Jean Binta Breeze”, recordó con acierto el profesor Siesage haciendo honor al lema ut vitam habeant que motiva el conjunto de acciones académicas de la Universidad, “ha sido T. S. Eliot.” Y, en efecto, la sabia elección de las palabras es tanto un acierto en la obra del poeta de Missouri como en la poesía de nuestra británica-jamaicana de quien en estos días se conmemoran los 66 años de su nacimiento. De vuelta a Sandy Bay, sus raíces antillanas, los últimos poemas de Jean “hija del viento”, como en alguna ocasión se definió a sí misma, se dirigen hacia la antropología del pensamiento jamaicano, a la Jamaica antigua y la Jamaica moderna, al encuentro de su propio ser, a la comprensión de las características actuales de su existencia y a las hipótesis y teorías sobre las causas de los estilos humanos de vida. Son poemas que no hablan de ninguna verdad transoceánica nueva sino de sus propias certezas. En sentido etnográfico, se trata, pues, de una serie de composiciones que constituyen una especie de gramática de la conducta caribeña, apostando, desde el punto de vista formal, por la introducción de un juego constante de asonancias, alteraciones y repetición de estribillos que, en su conjunto, forman un tejido indisociable de música y palabras no tan propio de un corazón diaspórico como de una condición tropical.

“Mi mami se fue al otro lado del océano”, escribe en los primeros versos de “La llegada de ojos brillantes”. “Mi mami se fue al otro lado del mar. / Fue allá a trabajar para ganar algo de dinero / y después va a enviar por mí. / Un año, / dos años, / tres años pasaron. /Cuatro años, / cinco años, / pronto serán seis. / La abuela dice que no importa / pero ¿y si la olvido? / Blinky Blinky, uno dos tres, / Blinky Blinky, recuérdame”.