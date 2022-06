Los lectores grancanarios podrán disfrutar de la nueva novela del escritor canario Juan Cruz Ruiz, que a las 19.30 horas, el próximo jueves 16 de junio, presentará en la Biblioteca Pública del Estado, su libro Mil doscientos pasos (Editorial Alfaguara), dentro del programa de fomento de la lectura No Solo Libros, patrocinado por la Biblioteca Pública del Estado, entidad dependiente del Gobierno de Canarias. Cruz será presentado por el periodista y director del periódico L A PROVINCIA, Antonio Cacereño. Dos periodistas de raza, que deleitarán al público con un encendido diálogo a partir de Mil doscientos pasos y abrirán nuevas aristas a la interpretación de una parte de la historia de Canarias

El autor bucea en sus recuerdos en esta obra para plasmar una novela sobre la infancia y la adolescencia y sobre el descubrimiento de la maldad en una época oscura de la historia de España. «Aquí estoy, soy aquel muchacho, tengo en la espalda dolor de viaje y en la memoria el sonido de lo que escuché en la adolescencia y en la infancia, las edades en que viví; trato de saber por

qué no nací en otro sitio, en un desierto acaso, con otra lengua, en otro tiempo de la historia y de las per-sonas. Por qué no fui otro, por qué demonios».

Fuerza

Con esta fuerza en la escritura, recogida de su nuevo libro, el autor canario se desnuda ante el lector para sorprender página tras página y trasladarlo a una época cercana, pero que en el colectivo de las nuevas generaciones resulta desconocida, dolorosa y fascinante.

Juan Cruz Ruiz, que participa en el programa de fomento de la lectura No solo libros, cuenta las claves de su última novela, donde narra como después de mucho tiempo, un hombre regresa a su lugar de origen y, apostado en un punto desde el que puede ver todos aquellos sitios que marcaron su vida —su hogar, la escuela, donde ju-gaba con sus amigos, donde experimentó el dolor, la violencia, el miedo y el odio—, recuerda su infancia y esa frontera vital que es la adolescencia.

Una novela brutal, llena de verdad, donde el escritor escribe sin pudor: «Te pegaban por cualquier cosa, las riñas eran la tarde de los sitios, la gente llegaba con su puño hinchado, el odio no era una palabra sino un gesto en la cara; los chicos también odiábamos, y yo lo aprendía cada día como un argumento. Esa baba de maldad marcó nuestros primeros años, y ahora aquí lo rememoro, el barrio me rodea y yo siento que ante mí está mi fantasma diciéndome que me duerma. Los ojos abiertos, por ahí llega la bruma del pasado».

Mil doscientos pasos es la distancia exacta que separa a este hombre de la casa familiar en esta historia de iniciación, de amistad, de descubrimiento de la vida y también de la maldad, de secretos no confesados por el temor a las conse-cuencias. Esta novela es el relato emocionante de un momento crítico de nuestro pasado: los años duros y oscuros de la posguerra en los que con frecuencia, además, la clandestinidad era la única manera de lograr sobrevivir.

Juan Cruz cuenta sin pudor su primer amor, el acoso escolar, sus vivencias en la clandestinidad de la posguerra y deja huella de la alargada sombra de Franco en todos los ámbitos.

En uno de sus pasajes, relata como si susurra a tu oído y te llena el cuerpo de tensión al leerlo: «Una vez, en una de esas noches oscuras en las que se oía todo, le escuché contar a mi madre, como si alguien le hubiera preguntado, de dónde venía el maestro.

La presentación tendrá lugar el próximo día 16 de junio en la Biblioteca del Estado

Era tenebroso ese origen, pues incluía las palabras prisión y tortura y miedo y Zaragoza y guerra y República y sangre y fusil y muerte, y clandestinidad también, y comunista, y no se lo digas a nadie, una expresión que escuché desde entonces como si fuera una obligación que, de no cumplirse, nos iba a costar muy caro a todos nosotros. A la casa incluso, estas cuatro paredes pueden saltar por los aires».

La crítica elogia sin fisura este nuevo relato. En Mil doscientos pasos, la memoria adolescenteduele golpe a golpe». Juan Cruz ha escrito su mejor novela en el borde herido de la historia, del lenguaje, del cuerpo, y en un paisaje de tormenta bíblica», escribe Manuel Rivas. En esta línea,uccio Ordine es rotundo: «Juan Cruz nos enseña a releer el pasado con los ojos del corazón».