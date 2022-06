"Esta serie es un alegato por la memoria histórica y a fomentar la dignidad de las personas", describe Maykol Hernández a la serie Las noches de Tefía. El relato encuentra su metamorfosis en un momento dado a las coincidencias: la celebración del Orgullo en contraste con el cuestionamiento de los derechos del colectivo LGTB+ y la recuperación del discurso a la vez de la renegación que sufre el pasado. La producción audiovisual está próxima a acabar su rodaje en el mes de agosto tras finalizar la grabación en exteriores en el sur de Tenerife recreando las dunas, asfixia e impunidad del campo de concentración franquista en Fuerteventura.

La trama, dirigida por Miguel del Arco y Rómulo Aguillaume, tomó su origen en el libro Viaje al centro de la infamia. El autor de aquel tomo fue Miguel Ángel Sosa, el nombre del periodista que interpreta Maykol Hernández en la ficción a modo de homenaje. El reportero inicia una investigación y se pone en contacto con Airam, el protagonista, para que le narre sus vivencias en la conocida como Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía donde recalaban los condenados por la ley de vagos y maleantes de la dictadura entre 1954 y 1966. "Una de las grandes invitaciones de la serie es que el pasado no se puede olvidar y, la mejor manera de olvidar, si hay que hacerlo, es recordar", matiza.

La serie orbita entre dos líneas temporales que atraen el pasado y se fijan en la década de los 60 y en el año 2004. Por tanto, ya terminadas las escenas de los exteriores el sábado pasado que recrean el vasto desierto de la isla majorera, ahora el equipo se traslada a Madrid para rodar los interiores de la acción. En compañía de un reparto encabezado por Jorge Perugorría, Marcos Ruiz, Roberto Álamo, Ana Wagener y Carolina Yuste, el cual cuenta con una destacada presencia canaria con Luifer Rodríguez, Elisa Cano o Isaac Dos Santos, entre otros, hay un intérprete que actúa por primera vez con su acento canario aunque sea oriundo de la tierra.

La visibilización de los derechos LGTBI

Horacio Colomé reside en México desde hace tres años tras participar, por ejemplo, en Si nos dejan y Los ricos también lloran y reside en el exterior hace más de diez años después de dejar Empresariales y apostarlo todo por la interpretación. Cuando supo del proyecto, no dudó en embarcarse en esta aventura con la que cruzó el continente con un trasfondo desolador. "No suele haber muchas series donde se traten temas sociales tan importantes", dice el actor que acaba de representar la obra ¿Cómo no ser Montgomery Clift? en donde encarna al actor estadounidense que en los años 50 sufría la caza de brujas de Hollywood.

Teniendo tan presente el próximo 28 de junio, en conmemoración de los disturbios de Stonewall, el relato no deja de ser un testimonio en contra de la represión que sufrió el colectivo. Además, coincide con el trabajo que se realiza desde el área de Diversidad del Gobierno de Canarias en la línea Estrategia de la memoria histórica de la disidencia sexual y de género en Canarias dentro de los archivos provinciales y la exposición de la asociación majorera Axis Mundi Ni Vagas Ni Maleantes en el municipio de Gáldar.

"En aquel entonces, era un infierno no poder exteriorizar tu ser y, de repente, me veo en este campo de concentración en Fuerteventura con estas personas que fueron condenadas, violadas y maltratadas. Todavía estamos en un mundo donde hay mucha homofobia y machismo, por lo que es momento de sacar una serie así y sacar este mensaje", subraya Colomé. En este punto coincide con Maykol Hernández, ya que "aunque estén apareciendo fantasmas en el horizonte que se niegan a aceptar esto, ya no vivimos en aquella época". "La libertad de expresión y de orientación sexual están en otro punto, por lo que cualquier manifestación, ya sea grupal o ir de la mano, es un golpe sobre la mesa al respecto".

La apuesta por una historia hecha sobre y desde Canarias pocas veces se ha visto en la ficción nacional. Después del éxito de Hierro, 8 años -aún por estrenar- o el filme La piel del volcán, Hernández entiende que este es un momento sin parangón dentro de la historia del cine en las Islas, pero advierte, "esto no significa que dispongamos de una industria cinematográfica en condiciones". Desde una perspectiva positiva, diferencia entre las producciones exteriores y regionales para que no se caiga en la dependencia de los incentivos fiscales, "lo más interesante es conjugar ambas cosas". Desde una óptica internacional, Colomé identifica las mismas oportunidades sin olvidar "el talento tanto a nivel artística como técnico para que poquito a poco nosotros también seamos capaces de producir" y se tenga, en definitiva, una estructura económica y empresarial fuerte.