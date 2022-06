La fuerza de los sentimientos

Sigilosamente, sin retóricas, midiendo cada paso, cada inflexión narrativa, James Ivory (Berkeley/California, 93 años) se transformó, desde finales de los años ochenta, en uno de los estilistas más brillantes y personales del cine anglosajón. Y no lo decimos solo por la emoción incontenible que provoca la contemplación de una obra tan bella, intensa y emotiva como Maurice (Maurice, 1987), cuyo trigésimo quinto aniversario celebramos este año con una excelente edición en BD, sino por un buen puñado de virtudes esparcidas a lo largo y lo ancho de una filmografía, en términos artísticos, absolutamente intachable, cuya coherencia estética constituye, ante el penoso panorama del cine de nuestros días, un modelo de honestidad y coherencia de primer orden.

Hasta hace no mucho tiempo Ivory, en compañía de su formidable e inseparable productor Ismail Merchant y la guionista Ruth Prawer-Jhabvala, pasaba por ser uno de los escasos directores en ejercicio que había superado cualquier barrera convencional para instalarse en el plano donde se sitúan los creadores que huyen del halago fácil del gran público, de las tramas previsibles, adentrándose en terrenos que habitualmente no eran explorados por el cine comercial del momento. Pero, curiosamente, lo que en teoría parecía un estilo fílmico destinado a sectores minoritarios, afrontando historias situadas en culturas nacionales alejadas de su América natal se fue convirtiendo, con el paso del tiempo, en un verdadero filón a juzgar por el enorme éxito taquillero que obtuvieron trabajos como Los europeos (The Europeans, 1979), Oriente y Occidente (Heat and Dust, 1983) Las bostonianas (The Bostonians, 1984) o Una habitación con vistas (A Room With a View, 1985).

Como Allen, Fellini, Antonioni, Truffaut, Kubrick, Coppola, Pasolini y otros muchos de sus coetáneas, Ivory logró situar su nombre entre el privilegiado grupo de los cineastas estelares, de los directores con entidad suficiente para ser reconocidos también en entornos más populares. Alcanzar un nivel de aceptación tan transversal no es tarea baladí sino, por el contrario, una labor de años de perseverancia y de fe en lo que se está haciendo, de convicción en las ideas que se manejan y, sobre todo, de reflexión, de mucha reflexión acerca del material dramático con el que se trabaja. De este modo, y no de ningún otro, es como nacen los maestros y cómo se les reconoce, tarde o temprano, por el gran público.

De ahí que Maurice, un filme de formas refinadas y dotado de un sutil concepto de la puesta en escena, recibiera en su día los parabienes de un amplio espectro de espectadores en todo el mundo y que sus múltiples bondades sigan manteniendo plena vigencia treinta y cinco años después. Efectivamente, desde el cinéfilo más exigente al más complaciente quedaron literalmente seducidos por la belleza de esta inolvidable pieza maestra del nonagenario director californiano, cuya trama queda envuelta por la exquisita fragancia de un estilo absolutamente inimitable.

En esta ocasión, Ivory describe el nacimiento de un romance entre dos jóvenes burgueses en la Inglaterra eduardiana y el consiguiente proceso que les conduce a aceptar su condición de homosexuales en una sociedad dominada por el puritanismo más intransigente. Con la delicadeza y el esmero de un orfebre, el autor de Cuarteto (Quartet, 1981) va tejiendo el drama íntimo de Maurice mediante la observación detallada de un universo impostado, donde la vileza adquiere rango de distinción y la convivencia se convierte en un puro juego de salón. A ese mundo es al que de enfrentarse su protagonista sin otras armas que la fuerza y autenticidad de sus propios sentimientos.

Lejos del radicalismo de un Fassbinder, Ivory aborda la homosexualidad con ojos más serenos, buscado en la contemplación estética la dignidad y grandeza de una relación amorosa cauta, sensitiva, apacible, una relación que desdeña los súbitos espasmos del deseo en su comparecencia cotidiana para ocupar el espacio de la melancolía, de la complacencia ritual entre dos seres que se aman, pese al asfixiante clima de hostilidad social que les rodea.

Que hay sordidez, también extravío, también locura, cuando se ama, eso lo sabemos todos. Y algunos lo viven con particular y dolorosa sensación oliendo a tumulto, a convulsión y en ciertos casos a tragedia. Pero esta película va por derroteros muy distintos, surcando aguas que no por menos revueltas resultan menos profundas, indagando sin cesar en las casi imperceptibles fisuras de una pasión teñida de sosiego y perfección, de elegancia y dignidad.

El entorno hostil en el que se desarrolla ese amor representa el sabio contrapunto a esa pureza intimista de la que se alimentan los protagonistas, reafirmándola vigorosamente, impregnándola de verdad, de convicción. James Ivory, como suele ser habitual en todo su cine, especialmente el realizado durante la década de los ochenta, no santifica, pero aureola , no critica airadamente ni condena, pero eso sí: puntualiza con precisión las características de su relato como el factor decisivo en la frustrada felicidad de sus dos protagonistas. Maurice podríamos incluirla entre las crónicas sentimentales que perforan la historia con la fuerza de los sentimientos, como las grandes novelas románicas, escarbando a fondo en los rincones donde anida la ceguera espiritual y la intolerancia en un intento de encontrarle algunas razones a la sinrazón. ¡Una auténtica maravilla!