Read Beard será el grupo telonero para los dos conciertos que Fito & Fitipaldis darán en Canarias durante el presente mes de junio. Los directos del artista bilbaíno en el Archipiélago se llevarán a cabo los días 24 y 25 de junio, en las instalaciones del Golf del Sur de San Miguel de Abona y en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente. Las entradas para ambas citas se pueden adquirir a través de las webs www.fitoyfitipaldis.com, www.livenation.es y www.ticketmaster.es.

Fito & Fitipaldis publicó el pasado mes de septiembre su séptimo trabajo de estudio bajo el título 'Cada vez Cadáver', producido por Carlos Raya, y casi al mismo tiempo puso en marcha la que está siendo una de las giras más exitosas en el territorio nacional durante el presente 2022.

Red Beard es una banda de rock sureño que se ha hecho un hueco a nivel nacional e internacional desde el lanzamiento de su primer EP. Durante estos últimos años no han dejado de dar conciertos ganándose el respeto del público, los medios de comunicación y la crítica.

Tras fichar por la multinacional Peermusic, fundada por Ralph S. Peer en 1928, lanzó el cuarto álbum, 'Dakota". La banda endurece el sonido que les ha acompañado desde sus inicios, con un disco más cercano al rock y al rock sureño que los tres anteriores.

Los primeros tres álbumes, 'Nobody's Gonna Bring Me Down' Vol. I, Vol.II y 'All or Nothing' marcaron una primera etapa de la notable actividad en la historia de 'Barbarroja'. Después de una intensa gira nacional e internacional durante 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, ahora es el momento de anunciar el quinto álbum "It Ain't Been Easy". Ya están anunciando las primeras fechas y en ellas una extensa gira que les llevará por toda Europa y USA.