El profesor y traductor Eizo Ogusu, de la Universidad Meiji, de Japón, se mostró ayer «encantando» de volver a encontrarse con colegas de todo el mundo que investigan la obra de Benito Pérez Galdós. El especialista impartirá hoy, dentro de la sección Galdós en sus contextos, una ponencia sobre la denominada «novela de ferrocarril» en España para tratar de ilustrar si fue Galdós el pionero en este subgénero.

Y es que el ferrocarril era, en tiempos de Galdós, el transporte de mayor modernidad, cuyas líneas principales habían sido inauguradas poco antes en Europa. «Así dió lugar a un subgénero, en el siglo XIX, la novela de ferrocarril, con sus propias características», explica Oguzu, «sobre todo, podemos destacar Un viaje de novios, de Emilia Pardo Bazán y Fortunata y Jacinta, de Pérez Galdós, como ejemplos». Este investigador se pregunta si el escritor grancanario es el precursor de este tipo de novela o «podría ser Gustavo Adolfo Bécquer por la descripción del itinerario de Madrid a Veruela del primer capítulo de su obra, Desde mi celda».

Oguso ha traducido al japonés varias obras de Benito Pérez Galdós, como Doña Perfecta o La desheredada, y se siente muy satisfecho de volver a este congreso galdosiano «porque, por culpa de la pandemia, no hemos tenido referencias directas y casi había perdido el panorama de cómo estaban las investigaciones en torno a este autor internacionalmente conocido y estudiado».

Los estudios de Ogusu, que hoy verán la luz en este cónclave de expertos, quiere responder, «aunque sea de forma provisional» si podemos confirmar que Pérez Galdós fue el autor pionero de la novela de ferrocarril o si tal vez pudo ser iniciativa de Bécquer». «Mientras el primero se detuvo en una minuciosa descripción de un apeadero, el segundo sólo estuvo cuatro minutos, tiempo que no le permitió contar nada acerca de este momento», reflexiona.

El profesor Ogusu recuerda que sus trabajos de investigación galdosianos se iniciaron con sus estudios sobre la obra de José María de Pereda, coincidente en la época con Galdós. «Una cosa me llevó a la otra y me di cuenta de que me había topado con uno de los escritores más importantes de la literatura mundial y que me quedan muchos asuntos por investigar y por estudiar del entorno de este ilustre artista», señala. Por esta razon, quiere seguir ahondando en esta investigación «para saber hasta dónde puedo llegar».