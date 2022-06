Este dicho de ámbito universal que podemos escuchar a menudo en las islas es afín a expresiones tales como «cada uno a lo suyo», «cada uno a su rollo» o incluso, en cierta jerga juvenil, «cada uno a su bola». En sentido figurado expresa que cada cual se ocupa de lo que le interesa, le obsesiona o le apasiona, no siempre en actitud racional, y que cada uno puede pensar y ver las cosas a su manera. Se suele emplear para referirse a quien se empeña en algo casi con obcecación y sin considerar ni importarle todo lo demás. Puede darse también en variadas situaciones en las que las más comunes se insertan en formas dialógicas frente a quien se empecina en algo y no hace más que reiterar el mismo argumento de manera cansina, hasta la majadería (como un guineo). [En tal caso puede ser intercambiable por aquella otra expresión que dice: «estar como Mateo con la guitarra», para advertir cuando alguien se pone muy pesado; aunque esta frase hecha puede significar también que se está loco de contento, «privado a su juicio»]; o bien cuando se saca a colación el mismo tema sin venir a cuento; o mientras dos individuos conversan y cada uno sostiene argumentos dispares y sin relación alguna entre estos (manteniendo lo que se dice un diálogo sordo). En tal caso vale como conclusión que pone fin al debate y que defiende la libertad de cada individuo de pensar y expresar lo que considere más conveniente. En todas estas situaciones, ya sean insólitas o comunes, se suele concluir a modo de máxima y en tono de resignación frente a lo que no parece tener remedio: «cada loco con su tema».

El término «loco», en general, suele ser empleado en sentido peyorativo y, por tanto, tiene connotaciones negativas y ordinariamente se dice de ‘quien ha perdido la razón’ o ‘alguien de poco juicio, disparatado e imprudente’. Pero en la expresión comentada se emplea la mayor parte de las veces en un sentido lato, lo que la convierte en neutral. La referencia implícita a la «locura» no es más que un modo hiperbólico de enfatizar la actitud de apego, manía u obsesión que alguien observa por sus cosas o simplemente hace referencia a un comportamiento considerado excéntrico. Puede tener en estos casos, por el tono utilizado y el contexto, un sentido sarcástico o ser empleado con gracejo. La «locura» es un aspecto humano que en el español de Canarias se tiende a tabuizar, por lo que proliferan una gran cantidad de circunloquios y metáforas para referirse a esta sin nombrarla o, en general, a las personas que muestran un comportamiento extravagante. Muchas de estas expresiones tienen un sentido jocoso, como: «Estar como una regadera»; «estar como una jaira»; «estar como una cabra jarta (de) papeles»; «estar mal de la azotea»; «estar jodido/ido del tomate»; «tener una buena pedrada» (de sólito se refiere a alguien que tras haber sufrido algún percance, se ha trastornado); «estar medio majara» o «estar majareta»; «estar deschaveta(d)o»; «estar sonado/zumbado como una maraca»; «estar mal del casco»; «estar extraviado»; «faltarle (a alguien) una tuerca o un tornillo»; «estar como una baifa» o «estar como una chola». «Tema» es la voz empleada para referirse al asunto de que se trata, el objeto de interés o los pensamientos que se sostienen. Así se explica el dicho «cada loco con su tema» para referirse a que cada cual tiene su manera de pensar que a veces defendemos de modo poco racional y que somos diferentes los unos de los otros aun cuando a los demás pueda parecerles una locura o como dice aquella letra de un tango argentino: «Cada loco con su tema,/ cada cual bien diferente a los demás,/ y por más que le des vueltas,/ ¡este mundo es un loquero general!». Y es que «la locura no tiene cura, y si la tiene, poco dura».