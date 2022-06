¿Cómo están siendo las sensaciones al volver a una gira tras tanto tiempo sin poder hacerlo?

Verdaderamente espectacular. Para mi y para los artistas en general esta interacción con el público es lo que nos mueve a seguir a llevar nuestro mensaje de alegría y compartir en un mismo espacio a través de la música por el mundo entero.

Con casi 30 años de carrera profesional, ¿qué hay de nuevo y sabio en el Marc Anthony actual? ¿Cuáles son para usted los aprendizajes más importantes durante todo este tiempo?

Bueno de sabio no sabría decirte... (risas), pero yo he sido bastante consistente con mi música y lo que llaman tu estilo, tu sonido específico como intérprete. Yo sigo siendo el mismo de antes, gracias a Dios en estos momentos con una carrera que me ha dado mucho. La consistencia es importante para mi: yo tengo mi banda de músicos que llevan conmigo muchos, muchos años en su mayoría desde que comencé a cantar salsa, llevo trabajando junto a Sergio George y Julio Reyes como productores también por mucho tiempo. Si hablamos de aprendizaje a nivel profesional, eso, tener un equipo que te conozca y que te apoye es bien importante. A nivel de vida he aprendido que hay altas y bajas como en la vida de cualquier ser humano y que hay que ponerle ganas y hacer un esfuerzo por seguir adelante.

¿Qué Marc Anthony podemos encontrarnos en su último disco y en esta gira?

Pues mi esencia, pura salsa, amor, desamor, y conciertos llenos de todas esas canciones de mi trayectoria y los temas de mi álbum más reciente. A todos los fans que se darán cita en esta gira que se preparen a bailar y a cantar conmigo.

¿Cómo está yendo la gira por España, y qué significa este destino para usted dentro de toda la gira?

¡Fenomenal! España siempre me recibe de una manera increíble. Es uno de los públicos más emotivos y expresivos que me he encontrado en toda mi carrera.

¿Guarda algún recuerdo especial de sus anteriores conciertos por España? ¿Y alguno de Canarias?

Si, la gente de verdad es una maravilla y llueva, o tengamos la ola de calor más intensa dicen presente. Canarias fue uno de los primeros lugares que visité en mis comienzos creo que con la gira de mis otros compañeros de RMM cuando todos comenzábamos.

Como embajador de la música y la cultura latina, ¿cómo cree que ha evolucionado este género?

La salsa siempre ha tenido un lugar importante a través del tiempo desde Celia Cruz, Tito Puente, Fania...yo me siento bendecido de aún tener la oportunidad de llevar mi música alrededor del mundo. Los Latinos estamos aquí para quedarnos y para seguir cada quien dentro de su propio género y estilo abriendo camino y rompiendo barreras.

Y en relación con la industria musical, ¿cuál cree que ha sido su evolución con la aparición del mundo digital?

Imagínate. Cuando yo comencé no contaba con la tecnología que tenemos en estos momentos en donde el consumo de música es básicamente instantáneo a nivel global. Mira como la música Latina, el género urbano está causando tanto impacto. La tecnología es una herramienta que tiene mucho valor para los creadores de música, artistas que están comenzando y los que ya están más establecidos.

