María Jesús Alvarado, editora y cineasta grancanaria, propone el miércoles 29, a las 19.00 horas, un acercamiento a su universo poético a través de la presentación oficial de Soy lo que ves, antología que la pandemia no le había permitido dar a conocer como es debido. El encuentro estará amenizado por la música del timplista Germán López. La entrada será libre hasta completar aforo.

“Es una recopilación de varios libros anteriores, que había que reeditar y me pareció una buena oportunidad la propuesta que me hizo la editorial EBook”, explica Susi Alvarado sobre la antología. Más que una presentación, su intención es crear un encuentro “para recitar poesía, para hablar de mis inquietudes, mis fuentes de inspiración, distintos temas que me mueven a escribir normalmente”.

La mujer, la conciencia social, el paisaje canario, la memoria o la infancia son algunos de los temas recurrentes en el universo poético de Alvarado, que define su poesía como “cercana al lector, en el sentido de tener los pies en la tierra, en la realidad. No es una poesía que se vaya por las ramas con sentimientos abstractos o profundos. Es bastante explícita, sin ser simplona”, aclara la autora.

Esto no significa que evite ahondar en los temas que trata. “Profundizo mucho, pero de manera cercana a los sentimientos comunes”, deja claro la poeta. “Lo que pretende mi poesía, más que contar lo que siento, es compartirlo, establecer un diálogo con las emociones de los lectores. Quiero entablar una conversación emocional con quien lo vaya a leer. Por eso toco temas que para mí son importantes o que me conmueven, de alguna manera. Pienso que hay personas con sentimientos similares, con las que puedo entablar conversación a ese nivel de emociones”, concluye Alvarado.

La música es también un lenguaje poético, por eso la escritora hace valer su amistad con el timplista Germán López para que complemente el encuentro con las notas de su timple. “Esto ayuda a conectar emociones, es mucho más envolvente la poesía si se hace acompañar de notas musicales”, justifica la autora.

Acerca de Alvarado

María Jesús Alvarado (Las Palmas de Gran Canaria, 27 de septiembre de 1960) pasó su infancia y adolescencia hasta los 15 años en el Sáhara, donde sus padres trabajaban como maestros. Estudió Magisterio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Como editora, entró a formar parte del equipo de ‘Puentepalo’, revista de Literatura y Artes, en 1980. Desde 2001 compagina su actividad como editora con la creación literaria, la actividad cinematográfica y la dirección teatral.

Como escritora, es autora de varios libros, tanto de narrativa como de poesía, y su obra está incluida en varias antologías y publicaciones colectivas entre ellas, ‘Lolita Pluma’ (2001), ‘Escritos a Padrón’ (2003), ‘Meridiart’ (2007), ‘Poesía se escribe en femenino’ (2008), ‘Poetas canarios en Buenos Aires’ (2008), ‘El ojo narrativo’ (2009), ‘Constelación canaria siglo XX’ (2009), ‘Madrid en los poetas canarios’ (2010), ‘La llama silenciosa’ (2012) y ‘Poesía canaria actual’ (2016).

Forma parte de ‘Bubisher’, Asociación de Escritores por el Sáhara, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la creación de una red de bibliotecas y bibliobuses en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf y potenciar el uso del español como segunda lengua. También ha desarrollado la actividad de dirección teatral, codirigiendo la compañía de teatro ‘La Fanfarlo’.

Como cineasta, puso en marcha en 2005 la productora ‘Almacabra’, a través de la cual ha producido diversos documentales y cortometrajes. Entre 2013 y 2014 impulsó, junto a Ana Cristina Herreros, el proyecto ‘Voces de nuestra isla’, un trabajo cuyo fin era la recuperación y conservación de los cuentos de tradición oral de la isla de Gran Canaria. Este trabajo se plasmó en el libro ‘Cuentos antiguos de Gran Canaria’ (Editorial Libros de las Malas Compañías, 2014).

Entre sus trabajos en el cine destaca el documental ‘San Mao. La vida es el viaje’, estrenado en septiembre de 2016, en el que se adentra en la vida de la escritora taiwanesa Sanmao (1943-1991), quien residió en Gran Canaria, en el municipio de Telde, junto a su compañero sentimental, José María Quero, un buzo natural de Jaén, con quien vivió, además de en Gran Canaria, en Puerto de la Cruz (Tenerife), en el Sáhara y en La Palma, lugar donde Quero falleció en un accidente de buceo. Como cineasta recibió en 2007 el Premio a la Mejor Aportación Historiográfica en el Festival Internacional de Cine de Reus ‘Memorimage’ por el documental La puerta del Sáhara. En su faceta como autora literaria, su obra y figura ha sido incluida en la ‘Antología de 100 Escritoras canarias’, de la ensayista María del Carmen Reina.