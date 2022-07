Blancos, negros, vacíos y borrones

El tratamiento dado a la figura y la obra de Agustín Miranda Junco, para la historia de la cultura y literatura en Canarias, es desafortunadamente antológico. Me refiero sobre todo al aplique de ese esquema general manido del blanco y del negro (léase buenos y malos, ética o estéticamente) en el que se le ha encuadrado por quienes han interpretado los movimientos de vanguardia en Canarias desde los años 80. Así, nos lo han transmitido embutido bajo el paraguas de una virtuosa pluma precoz que escribe una veintena de prosas y una decena de poemas entre los 17 y los 22 años (entre 1927 y 1932); corpus textual al que se añaden cual resaca otros dos escasos escritos de finales de 1935 y un único libro, Cartas de la Guinea, como si incomprensiblemente hubiera caído del cielo en 1940, del que apenas se expresa nada o directamente se carnavalea matizando una relativa continuidad de su atractiva escritura posadolescente. La actual reedición, gestada por Roberto Gil Hernández desde una perspectiva insólita para con Miranda Junco, nos anima a desandar algunas cuestiones ignoradas que forman parte de un proyecto en marcha sobre el grancanario. Poco importa si los vacíos que ahora apuntaremos han sido o no voluntarios: la cosa es que se nos ha mostrado a un autor y a una persona cuarteados, excesivamente limitados; lo que no solo conlleva ignorar realmente quién fue Miranda Junco, sino emborronar las relaciones personales y colectivas con su contexto.

No se crea que, por contra, aplicaremos el mismo esquema maniqueo, esto es, convertirlo ahora en uno de «los malos». En absoluto: quienes lo pretendan y deseen al leerme, con él y con otros, caerán en el mismo simplismo desfigurador cuestionado, y eso tampoco nos vale si realmente queremos entender algo y ajustar un tacto mucho más crítico para él y su tiempo desde nuestro presente y para nuestro futuro. Entre los años mozos cercano a las vanguardias y la obtención del número 1 en la oposición a abogado del Estado, a mitad de 1934, Miranda Junco se doctora en Derecho, parece que se licencia en Filosofía y Letras y consigue plaza en el Ministerio de Agricultura. Más allá de posibles conexiones o disyunciones con sus ideas estéticas e ideológicas primerizas, esos años madrileños debieron ser claves para la configuración del ideario del joven en formación, hecho que será patente a partir del instante en que –decíamos– será destinado en la delegación de Hacienda de su ciudad natal con la plaza de abogado conseguida. A partir de esta vuelta a la capital grancanaria, su acción pública estará claramente destinada a la promoción de ideas conservadoras y de derechas, en un itinerario manifiesto que hará lógico y coherente su nombramiento, por parte de las autoridades franquistas, como secretario general de la Guinea en 1937. En octubre de 1934 es invitado como celebridad a la Fiesta de la Raza en el Teatro Pérez Galdós, y expone por vez primera su visión del colonialismo español. A comienzos de 1935 empezará su comprometida campaña con Acción Popular (AP), parte de la CEDA, con charlas en pueblos sobre trabajo, propiedad, justicia social… Una vez nombrado presidente de la juventud de AP, en la sede de Bravo Murillo es presentado por Juan Fontán (cabeza de AP al que acompañará Miranda Junco en las elecciones de 1936, y quien lo llevará al puesto cabecero que obtendrá en Guinea) antes de ofrecer la charla Espíritu joven en una política nueva. En ella lo central es promover la religión y la unidad de España, hacer crecer «los heroísmos» para que en un futuro próximo se reanude «su tradición de gloria e imperio». A continuación, en Teror, núcleo emocional para él y su familia, da otro discurso fundamental al estrenarse sede del partido: la historia es el sueño de Dios y España ha de renunciar –dicho con cierto tono antivanguardista– a las modas parisinas y «a los dioses del confort o la velocidad» que –afirma– son males de nuestro tiempo. Se defiende a la mujer obrera en el hogar, un fuerte poder ejecutivo con matices, equilibrio entre el estatalismo económico y los derechos individuales… y todo desde el mayor de los sacrificios patrióticos: «Si España está en peligro, ¿qué importa la propia vida?». El joven Miranda Junco se había convertido ya, en la campaña de 1936, en una de las grandes promesas del conservadurismo de Las Palmas y de Gran Canaria. La apoteosis llegaría, como cierre de campaña, en el capitalino Hollywood Cinema. La crónica en Acción, de GIAR (el joven Ignacio Quintana, amigo que dirigirá Falange), destaca su discurso montado sobre el Yo acuso de Zola («El fuego de su palabra enardece al público que no cesa de aplaudir. Es un discurso de acusación. Desenmascara»); pero en este caso contra el caciquismo canario, contra el marxismo y desde una clara posición: «Que el político se acerque más al santo que al negociante, más al mártir que al mercader». Escasos días antes había sentenciado iracundo en Teror que «nosotros hacemos de la religión una política porque antes hemos hecho de la política una religión». En definitiva, la valoración de Diario de Las Palmas sobre las elecciones soporta esta afirmación: «Miranda Junco es un valor positivo y además una esperanza para el futuro isleño; ahora no ha llegado adonde querían llevarle sus amigos políticos, pero él con su gran talento y extraordinarias condiciones llegará bien pronto a ese puerto y algo más». Una vez se produce el golpe ilegal y el desconcierto, las cosas se le irán aclarando al menos en marzo de 1937, cuando vuelve a Las Palmas y da unos discursos desde la Emisora Militar. El de abril, titulado Los cielos abiertos, explicita su pensamiento (no sin algunas contradicciones) concordante con los años previos, pero ahora con mayor virulencia e inquina por el contexto bélico. En junio hará su necrológica poética al general Mola con dos textos y en julio pronunciará también la obligada y protocolaria exaltación al caudillo. La estela hacia Guinea estaba, sin sorpresas, más que abierta... Aparte de las Cartas, Agustín Miranda publicó en 1945 un conglomerado de leyes en torno a Guinea, y al hilo daría alguna conferencia, como la difundida en Barcelona en 1944, titulada La iniciación colonial, que expone cuál es su ideal de colonizador, que se corresponde con el español por su «raigambre profundamente católica» (la legislación de Guinea son principios cristianos de trato a los indígenas… dice). Concluye que en España hay que dar más importancia a este tema y preparar «minorías especializadas» para ello. Miranda ocuparía desde 1935, además, un cargo de peso en la Cámara del Libro de Madrid, origen de su trabajo final en Papelera Española, una vez acabe su larga temporada oficial en las estructuras franquistas del Ministerio de Trabajo a lo largo de los años 40. En este último destino también metió la mano Fontán, y probablemente será el momento más subrayado de la vida de Miranda, sobre todo por lo que va a significar para su vida pública. Pero esta ya es otra pata… de su misma historia…