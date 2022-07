La Casa de Colón acoge el próximo 7 de julio el WordPress Day Las Palmas de Gran Canaria (#WPDayLPGC), un evento que responde a la famosa advertencia de Bill Gates: «Si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe». Para tal evento, la organización ha congregado un plantel de ocho expertos de primer nivel y nueve marcas canarias del sector de desarrollo web se unen para dar una oportunidad a empresas y profesionales que aún no han dado el salto al mundo digital para que puedan poner en marcha bien su página web o su tienda online.

Según datos oficiales, solo el 7% de las empresas canarias con menos de diez empleados tienen tienda online y, únicamente, el 18,2% dispone de página web. Por tanto, el #WPDayLPGC , con esta realidad en mente en el caso del Archipiélago, pone en contacto a expertos y marcas del sector con profesionales y empresas interesadas avanzar en la digitalización de sus recursos y herramientas para ampliar las posibilidades de negocio. La cita es el próximo jueves 7 de julio, entre las 9.30 y las 14.30 horas, en la capital grancanaria, concretamente, la Casa de Colón, y las entradas se adquieren en https://www.wplpa.es/. La programación de la cita cuenta con charlas impartidas por profesionales acerca de la ciberseguridad, las aplicaciones financieras que favorecen la transformación digital, además de la gestión de impuestos en WooCommerce, la creación de WodPress con fines comerciales, la adaptabilidad de los sitios web en otros idiomas y la divulgación de conceptos como por qué es importante la atención al cliente o explicar qué es el Inbound para tu abuela. Asimismo, habrá talleres sobre desarrollo web y tiendas online, así como un showroom de empresas que permitirá el trabajo en equipo entre los asistentes que asistirán a la jornada. Etnonautas, Secret Source y Sirokko son las empresas protagonistas del showroom. También Elementor, NemeSys 2.0, Publimarketing Online, Quaderno y SiteGround, los patrocinadores que hacen posible la realización de #WPDayLPGC, pondrán su experiencia a disposición de los y las asistentes. El evento cuenta también con la colaboración de diferentes entidades, tales como la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias (ACIT Canarias), el clúster Canarias Excelencia Tecnológica, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) y la Red CIDE Digital, para dotar al aprendizaje de un calado teórico y profesional de calidad. En definitiva, un ecosistema digital óptimo para el aprendizaje de las nuevas competencias que se requieren en la actualidad en el sector de Canarias.