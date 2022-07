Todo amante de la música espera siempre cuál será la próxima session de Bizarrap y más después de su último éxito en la sesión #51 con Villano Antillano. El productor argentino ha anunciado cuál será su próxima colaboración y este tiene acento canario: Quevedo.

El trapero canario que despuntó con el remix Cayó la Noche que ha logrado ser seleccionado como el Discover New Artists on the Horizon de Radar España de la empresa de streaming musical Spotify. Un hito que ha recorrido las redes sociales y que da un impulso a su carrera y ha colocado su imagen hasta en la misma Times Square de New York.

Bizarrap ha querido desvelarlo a sus fans de una forma de lo más original. La cuenta de Burger King avisó hace unas horas de que todo aquel que se acercase al Autoking situado en Carretera Vicálvaro a la Estación de O'Donnell, en Madrid,iba a encontrar con una sorpresa hasta agotar existencias: una figura suya en una caja que decía: "Juguete con sonido. Presioná la base para escuchar un adelanto de: Bzrp Music Sesssions Vol. 52. QUEVEDO".

El artista canario, natural del barrio capitalino de La Minilla, se convierte así en el segundo artista canario que colabora con el afamado productor argentino. La primera fue la rapera Ptazeta que fue la protagonista en la sesión número 45 de Bizarrap.

Después de su paso por el Festival Cayó La Noche, en el Gran Canaria Arena, donde actuó como colofón final a una celebración de más de tres horas que contó con Bejo, Cruz Cafuné, Abhir Hathi y los propios Juseph, El Ima y La Pantera, además de Daniela Garsal, el artista sigue proyectándose a nivel mundial.