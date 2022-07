Tres continentes en ocho horas

Once propuestas musicales, con un toque experimental, en una maratón que empezó a las 17.00 horas y acabó a la una de la madrugada. Ocho horas de directos en la segunda jornada de la parte musical del Mercado de la Artes Performativas del Atlántico Sur, Mapas, que en esta ocasión se trasladó al Centro Insular de Deportes, tras la experiencia de Arucas en día anterior, y en la que artistas de tres continentes ocuparían el escenario cada uno durante media hora.

Comenzó a las 17.00 horas el dúo formado por Isabel Vinardell e Isabelle Laudenbach, en un proyecto después de sus experiencias con bandas como Cheb Balowski y Las Migas. Ambas artistas desgranaron temas de sus dos discos A Solas y Diëresis con canciones de poetas catalanes y hasta algún clásico de la música folclórica latinoamericana. Siguió a las 18.15 horas otro dúo, el formado por los senegaleses Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto. Con un sonido muy minimalista, ambos músicos desgranaron las canciones principalmente de su último disco Instant con instrumentos singulares y una música ideal para despejar la mente y realizar un viaje espiritual por la memoria de los desfavorecidos. A las 18.30 horas le tocó el turno al músico español Momi Maiga que presentó su álbum debut Nio que combina jazz, flamenco, fusión y la herencia Mandé. Maiga se desenvolvió como un virtuoso de la kora, con una gran fluidez vocal, y como un compositor curioso y autodidacta procedente de los reconocidos músicos de la familia Cissokho.

Facetas

A las 19.15 horas salió al escenario la formación canaria Socos Dúo formado por César Martín a la marimba y Ciro Hernández al violonchelo, que se aleja de lo convencional y cautiva al oyente con composiciones inspiradas en las diferentes facetas del arte. Con influencias del folclore, jazz o el posminimalismo, los dos generan un ambiente acogedor que atrapa y lleva al público de la mano hacia un lugar donde experimentan una inusitada calidez con cierto aire enigmático como sucede en títulos como Ambience o Twin blast.

A las 20.00 horas le tocó el turno a la argentina Sofía Rei, una cantante, compositora y productora que, en sus más de veinte años de carrera, nunca dejó de viajar, de buscar de manera casi obsesiva nuevas expresiones para desarrollar su obra. Su último disco, Umbral describe el recorrido de una mujer que busca su lugar en el mundo, con títulos con ciertas reminiscencias folk, pop o étnicas como Un mismo cielo o La quinta pata, y con la utilización de la voz narrativa en algunas ocasiones.

A las 20.45 horas saldría al escenario una de las formaciones más curiosas de toda la noche, la propuesta española Amores Group de Percussió, un referente cultural a nivel europeo e internacional de la música para percusión y la creación contemporánea cuyos experimentos recuerdan a músicos vanguardistas que van de Brian Eno a Peter Gabriel. Sus tres integrantes, Ángel García, Pau Ballester y Jesús Salvador Chapi, fundadores de esta formación, tienen como objetivos la exploración de formatos de conciertos poco transitados como se muestra en el disco aniversario de sus 30 años de carrera 30 anys (1989-2019).

El artista flamenco Sergio de Lope saldría a la 21.45 horas para interpretar El viaje del Mirlo, donde pasado y presente se descubrirán a través de la música árabe española y con ciertos recuerdos a su anterior Ser de luz de 2021, por uno de los artistas de referencia del flamenco actual, ganador del primer premio del Filón Minero en el 57 Festival Internacional de Cante de las Minas. La portuguesa Susana Travassos intervendría a las 22.15 horas. La artista presentó Pássaro palabra, su primer trabajo autoral grabado en Buenos Aires. Una música contemporánea con un sonido propio, donde el fado la música latinoamericana y el tango se unen a través del lenguaje del jazz. Ya, a las 23.30 horas, atacaría el músico nigeriano Aduke afincado en el Reino Unido. Aduke Aladekomo es una artista multidisciplinaria entusiasta de la educación artística y empresaria creativo que utiliza la música, la danza, la poesía y el drama como medio de expresión. La cantante, como se desprende en el disco Peace and light, juega con el afro-soul, folk, afrobeat, afrojazz. La solista interpretó títulos como Lead me, In my shoes o The one en los que canta en yoruba, inglés y pidgin para transmitir su mensaje y experimentar con el uso de otros idiomas en el mundo.

Un proyecto mexicano, Pahau, actuaría a las 23.45. Se trata de la propuesta solista de Pau Sotomayor, una mezcla de música electrónica con ritmos latinos, letras empoderadoras y un mensaje de positivismo y amor propio. Con tres Eps titulados Ofrenda, Ofrenda Remixes y La Cura, lanzados en apenas un año de haberse formado, Pahua se ha posicionado rápidamente como pionera mexicana de la música alternativa electrónica folk como demostraron títulos tan contagiosos como El traketeo o Caramelo. Finalmente, a las 00.30 actuaría la formación colombiana Ácido Pantera que animaría los últimos instantes de la noche con sus enérgicos tropical acid beats, llenos de experimentaciones, con títulos tan contagiosos como Melancolía, Sonido campechano o Marima Tambó.

Horas antes, el edificio Miller acogería ayer, también dentro de la programación de Mapas, un primer encuentro profesional entre 112 programadores y artistas de 34 países como Chile, Marruecos, Italia, Cabo Verde o Brasil.

Hoy, miércoles 6 de julio, se celebran dos talleres sobre tik-kok y sincronización musical en la Sala Insular de Teatro (SIT) de 10.00 a 14.00 horas. El primero pone el foco en la popular plataforma, que se ha revelado como una habitual y potente herramienta para la promoción musical. El segundo, de 11.30 a 14.00 horas, versa sobre sincronización musical, en el que tres profesionales de las áreas de medios audiovisuales e industria musical compartirán con el público asistente consejos prácticos para que la música grabada encuentre un nicho de negocio en el cine, televisión y publicidad.

La tarde musical se traslada, en esta ocasión, al Puerto de Las Nieves, en Agaete, desde las 17.00 horas hasta las 00.15, con los artistas Pipo Romero, Cheikh Ibra Fam, Gabriela Suárez Jazz Singer, Siwo, Dactah Chando, Manu Sija, Sundri Feeling, Ida Susal, The Conqueror Project y Bial Hclap.