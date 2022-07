The Killers ha ofrecido en la segunda jornada del Bilbao BBK Live una brillante y potente actuación con la que la banda liderada por Brandon Flowers ha salido triunfadora tras hacer bailar y cantar a las miles de personas que han abarrotado el recinto. Además de “los asesinos”, el festival ha contado este viernes con una variada oferta musical en la que han destacado los granadinos Lori Meyers, con un concierto vibrante, la banda británica Supergrass y la banda irlandesa Inhaler, liderada por Elijah Hewson, hijo de Bono, el líder de U2.

The Killers regresaba al Bilbao BBK Live tras la memorable actuación de 2017 y ha sido un regreso por todo lo alto en el que la banda ha demostrado, de nuevo, que lo suyo son los grandes festivales y el contacto con las masas para guiarlas hacia la felicidad a bases de canciones. Porque eso ha sido lo que esta noche se ha visto en las abarrotadas campas del monte Kobetas desde el mismo inicio de la actuación, un público feliz disfrutando de un concierto que The Killers, con un Brandon Flowers ejerciendo de indiscutible maestro de ceremonias, ha convertido en una auténtica fiesta. La diversión ha comenzado nada más saltar al escenario e iniciar la actuación con 'When you were young' a la que han seguido un puñado de canciones hechas para insuflar alegría, con estribillos diseñados para corear, como 'Jenny was a friend of mine' o 'Smile like you mean it'. El público ha explotado cuando ha sonado 'Somebody told me', ha disfrutado, entre otras, con la versión que The Killers hace del clásico 'Shadowplay' de Joy División, 'Runaways', otra de las grandes canciones de la banda, y más adelante con 'All these things that I've done'. Tras 'Spaceman', los de Brandon Flowers han encadenado 'Human' y 'Mr. Brightside', ese clásico que no envejece, por muchos años que pasen, y que ha puesto el broche de oro a la actuación de The Killers que, como ya hicieron en 2017, han triunfado en el Bilbao BBK Live.

En el escenario principal, también han tenido cabida los granadinos Lori Meyers que regresaban al festival tras diez años y que han ofrecido una actuación triunfal en la que han mostrado las canciones de su último disco 'Espacios infinitos', como 'Seres de luz', con la que han abierto su actuación. Los nuevos temas han dejado espacio también para algunos de los éxitos que han cosechado a lo largo de su carrera, como 'Luces de neón', 'Siempre brilla el sol' o 'Emborracharme', en la que han sacado al escenario a cantar a Jordi Évole, que ha estado en el festival con su banda Los Niños Jesús. Para el final '¿Aha han vuelto?' y 'Mi realidad', con un exaltado Noni que pedía que “se caiga el BBK”, y casi lo logra, y con un 'Alta fidelidad' que ha cerrado el concierto con el deseo de la banda de que no transcurran otros diez años hasta su próxima actuación en el festival.

Justo antes de The Killers ha actuado, en el segundo escenario del festival, la banda de britpop Supergrass, que se dio a conocer en 1995 con el disco 'I should Coco' del que han sonado algunos temas como 'Caught by the fuzz', con el que han abierto la actuación, y en especial 'Alright'. Otra de las actuaciones del día ha sido la de Inhaler, banda irlandesa encabezado por Elijah Hewson, hijo de Bono, el líder de U2, que se ha subido al segundo escenario del festival para animar la tarde con las canciones de su disco de debut 'It won’t always be like this'. El tema que da título a su disco ha sido el elegido por la banda para abrir un concierto, que no ha llegado a la hora de duración y en el que sus miembros han mostrado oficio para hacer disfrutar al público con un pop-rock sencillo. Elijah Hewson, con un timbre de voz que en algunos momentos recordaba al de su progenitor, y el resto de la banda se han lucido con canciones como 'When it breaks', 'Cheer up baby', 'My honest face', o la reciente 'These are the days'.