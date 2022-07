Mariela Condo es una de las voces más destacadas de Ecuador. Originaria de un poblado al sur del volcán Chimborazo, descendientes del pueblo Puruhá, canta muchas de sus canciones en quechua, su idioma indígena originario. El día 16 de julio, a las 21.00 horas, ofrece, con carácter gratuito en el Edificio Miller, el primero de los conciertos previsto en el ciclo 'Orillas' organizado por la Sociedad de Promoción del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Condo interpretará una quincena de temas propios y tradicionales de Ecuador, así como de otros de compositores como Violeta Parra, Alfredo Zitarrosa, Víctor de Veintimilla o Luis Alberto Valencia.

Con su disco 'Vengo a ver', producido en Alemania en 2013, la artista comienza a ser conocida fuera de su país, participando en algunas ediciones internacionales del festival Womad y colaborando con artistas como Lila Downs, Marta Gómez o Juan Quintero. Se considera una artista independiente y ha lanzado al mercado cuatro discos en los que ha mezclado armonías contemporáneas con melodías andinas. Desde los 23 años viene escribiendo y componiendo sus propias canciones. "Primero las escribo y luego voy capturando melodías para construir el hilo melódico que la letra necesita. Compongo así, y eso lo que provoca es que la melodía se defienda sola", explica. Con el productor Daniel Orejuela ha grabado en directo en estudio algunos de sus trabajos. "Esta fórmula ofrece otra energía de la que salen criaturas enteras", dice.

Noruega, Alemania, México, Argentina... los escenarios reclaman a esta artista que nació en Cacha, una provincia indígena de la región de Chimborazo hace 39 años. "Con el tiempo me he dado cuenta de que cualquiera puede ser discriminado, no es una cuestión de ser indígena o no. Los indígenas viven en una situación de vulnerabilidad. En esos lugares, ni antes ni ahora ni nunca, funcionará eso de: "Trabaja y sacarás adelante al país". Mis abuelos trabajaban mucho, pero el sistema está diseñado para que no salgas del círculo de la pobreza. Por más que siembres de sol a sol hay una barrera que muy difícilmente vas a poder saltar para que tus hijos tengan nuevas posibilidades".

Mariela Condo explica que su propuesta musical se nutre de todo lo que escuchó en su casa: "siento que me he nutrido de tres corrientes: de la canción latinoamericana, de la música tradicional de mi país y ya, en la juventud, me impregné mucho del jazz por mis estudios en la Universidad. Cuando tenía trece o catorce años aprendí mis primeras canciones en kichwa, kikilla y manila, que resultaron ser canciones de mis abuelos", recuerda.

Situación de Ecuador

Sostiene que el oído absoluto no sirve de mucho. "Si te vas a hacer jazzero, por ejemplo, el oído absoluto no te va a servir cuando te toque improvisar. La afinación impecable y perfecta no te hace el mejor cantante del mundo. Puedes ser superafinado, pero tal vez no llegas a nadie, no dices nada con tu voz: el oído absoluto no te hace mejor cantante ni mejor nada. Cuando logras conectar, transmitir y rozar almas, eres un artista", avanza Mariela Condo, cuyo primer disco, 'Una voz, mil voces' fue grabado en 2008 con el pianista Daniel Mancero en La Increíble Sociedad en el sótano de una casa en Miravalle (ahora uno de los estudios más cotizados de Ecuador).

La cantante se ha mostrado en algunas ocasiones combativa con la situación política en su país. "Vivimos un momento político delicado en Ecuador, porque ya son siglos de vivir con políticas deshumanizantes. Los niveles de pobreza son cada vez más altos y la falta de acceso a derechos humanos básicos como la educación, la salud, el alimento, no están garantizados. Y mucho peor está la cultura", sostiene. Tampoco se siente muy representada por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik de Ecuador. "La dirigencia indígena se ha corrompido y su gestión es cuestionable. Nos vendría bien una renovación generacional", advierte.

Hace más de tres años que Mariela Condo tomó las riendas de su carrera autogestionando su trayectoria artística. "Ahora estoy escuchando y aprendiendo muchísimo de música clásica e impresionista, gracias a mi compañero (William Farinago) que está muy cercano y es un entendido de este tipo de música. Escucha a Scarlatti, Bach, Chopin, Debussy, Ravel y Satie, entre otros", concluye la cantante.