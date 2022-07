El que te apretó la cinchas, que te baje las tajarras

La «cincha» (del lat. cincula , ‘ceñidores’) es una faja, normalmente elaborada en cáñamo, lana, cuero o esparto, con la que se asegura la silla o albarda sobre la cabalgadura ciñéndola ya sea por detrás de los codillos o por debajo de la barriga y apretándola con una o más hebillas. Es decir, forma parte de los aparejos empleados en la montura de las bestias de carga. Por su parte, el Diccionario histórico del español de Canarias registra las voces «tajarra», «taharra», «taharria», «tajarre» o «tajarria», todas ellas variantes más o menos deformes del arabismo castellano «ataharre» (que deriva de atafarra: del árabe hisp. attafár, y este a su vez del árabe clásico tafar). La «tajarra» es una correa de cuero u otro material similar que forma parte de los arneses de las caballerías y se dispone bajo el rabo del animal y que, sujeta por las ancas, mantiene la albarda o la silla en equilibrio evitando que se corra sobre el pescuezo.

La metáfora se concibe generalmente como una comparación tácita entre cosas disímiles, pero que en sentido figurado guardan cierta semejanza que induce a identificar tales diferencias. Es común en el español de Canarias el recurso a las imágenes metafóricas de elementos del imaginario rural (entre ellos los animales, aparejos, aperos de labranza y atarecos domésticos) para trasladar significados comunes e ideas generales. Es el caso de escenas que se inspiran en formas dialógicas como esta: «–¿Qué, está gorda la yegua?, ¡eh! –Pues, sí, fíjese usted que le he tenido que hacer un nuevo agujero a la cincha; he tenido que aumentarle dos pulgadas al pretal y medio palmo más a la tajarria». La frase «el que te apretó las cinchas, que te baje las tajarrias» describe un problema creado al ceñir mal, ya sea por defecto o por exceso, la cincha de la albarda de un cuadrúpedo (aquí intuitivamente se piensa por asociación automática de ideas en un asno o en una mula a la que se ha enalbardado sin destreza). En definitiva, la cincha y la tajarría no son lo mismo, pero forman parte de los aparejos de la albarda (como mismo lo son la jáquima, las brochas o el petral) desempeñando funciones similares y complementarias. De manera que, si se ajusta o ciñe una en exceso, tira de la otra y la descoloca, y viceversa. Con lo cual, con el dicho «el que te apretó las cinchas, que te baje las tajarras» se viene a decir en sentido figurado que quien es responsable de un acto o de un trabajo encargado, debe arreglar lo mal ejecutado o los daños que ha provocado y sus consecuencias; en sentido más genérico que quien comete el desaguisado debe hacerse cargo de resolverlo. Puede ser empleado también para despedir a alguien con cierta aspereza o desaire, por ejemplo, cuando uno vuelve al lugar de confianza para arreglar un trabajo mal hecho en otro lugar al que se acudió por conveniencia; equivale a decir, «pues ahora que te lo arregle el que te hizo el estropicio». Aquí puede ser afín, en cierto modo, a la locución con la que se manda a alguien a «reclamar al maestro armero» (que se suele utilizar ante cualquier exigencia o reproche por un hecho que no tiene remedio) o mandar a alguien «a mamarse la tranca» (para indicar que se debe pechar con las consecuencias de las propias actitudes erróneas o negligentes); o dichos como el que dice «que cada palo aguante su vela» (que a modo de sentencia da por sentado que cada uno debe soportar las consecuencias de sus propios actos o impuestas por las circunstancias) o «el que coge mal por gusto, al infierno a quejarse» (para dar a entender que quien sigue malos hábitos o toma decisiones equivocadas debe atenerse a las consecuencias).

En ocasiones hemos escuchado el empleo de la voz «tajarria» referido a una persona («está hecho un tajarria») para significar que se trata de alguien enclenque, canijo o de aspecto desaliñado. Y otras veces se usa como sinónimo ‘vago’ o ‘gandul’ («ese es un tajarria»); de ahí también la expresión: «cargar a alguien sobre la tajarria» que se dice cuando alguien es poco amigo de trabajar o que elude el trabajo.