Miedo, cariño y caja de ritmos

En la portada de su séptimo disco como solista, Miqui Puig posa junto a unas novias engalanadas para pasar por la vicaría, aunque el cantante -sudadera negra con logo de Smiley rosa y cadena de plata en el cuello- tiene bastante más aspecto de reverendo taciturno que de novio ilusionado. Un predicador del acid house cuyo gesto serio delata cierta impaciencia por abreviar los aburridos trámites de la boda y llegar cuanto antes al momento de la fiesta. Al momento del baile.

Porque el nuevo elepé del artista vallesano, cocinado a medias con el productor y músico Raúl Juan, no deja espacio para las componendas ni las medias tintas; esta es una (formidable) colección de canciones construidas por y para la pista. En el rico universo de Puig, el baile es tanto una necesidad vital, agudizada después de dos años largos de restricciones y distanciamiento, como un acto de resistencia frente a un mundo cruel e insolidario («quiero que volvamos a las catacumbas», canta en La Casa Italia). Una manera de reafirmar las convicciones y ahuyentar los miedos.

El miedo (al fracaso, la soledad, la decadencia, el propio miedo) es uno de los grandes temas que atraviesan todo el álbum, ya desde la estupenda canción inaugural, ese Pors Puig que se abre con un intrigante sample sacado de un disco editado en los 70 por el Pub 2’40 de la barcelonesa calle de Aribau (la colección de Miqui es una fuente inagotable de pasmo) y que incorpora la voz de la cantante de Santa Coloma de Gramenet Queralt Lahoz en un sorprendente registro de diva tecno con punto aflamencado.

Lahoz no es la única invitada a la fiesta. También están ahí la añorada Irantzu Valencia, de La Buena Vida, que rompe un largo silencio para poner los coros en Cadera de mimbre, historia de una amistad forjada en la pista de baile; el toaster del Maresme Harny Roots, que colabora en Propaganda, diatriba contra los farsantes vendehúmos que mira desde sus coros marciales a Battiato y los Pet Shop Boys, y Ferran Palau y El Petit de Cal Eril, que secundan a Puig en la magnífica Adiós Samurai, audaz alegato en defensa de la muerte digna en clave de himno dance-pop noventero.

Hay más presencias, claro, aunque la mayoría no figuran en los créditos: Carlos Berlanga, Ultravox, Ciudad Jardín, New Order, La Mode, la Fania, Andrew Wetherall, Family, Iván, Grace Jones, Beastie Boys, Nueva Vulcano, Saint Etienne… y así hasta completar una lista extralarga de influencias, guiños y homenajes, porque, cuando se trata de música, Miqui Puig es esponja y enciclopedia. Todo perfectamente digerido y dispuesto al servicio de una personalísima idea de la canción pop como una mezcla de artesanía y pasión que suena moderna porque no se obsesiona con sonar contemporánea. «Miedo, cariño y cajas de ritmo», no hace falta mucho más. Tan sencillo (codazo, codazo) y a la vez tan difícil.