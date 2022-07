La sabiduría del falso demente

‘El Quijote’ es la mayor creación artística realizada por mente humana alguna. Esto es así que hasta algunos estudiosos opinan que Cervantes no era de este mundo. Teorías aparte, el dibujante británico Rob Davis logra la mejor adaptación al noveno arte que se ha hecho hasta el momento sobre la novela más importante de todos los tiempos. Otro título imprescindible que añadir a los grandes cómics de la historia.

«No huye el que se retira, el valor que no se asienta en la prudencia es temeridad», le grita don Quijote a Sancho mientras pone pies en polvorosa tras verse envueltos en una guerra alimentada por rencillas vecinales. Esta frase demuestra que Don Quijote es un falso demente. Está loco en los momentos más grotescos de la novela, cierto, pero es la quintaesencia de la sabiduría más sublime en la mayoría de las ocasiones. Y es que, tras leer la maravillosa adaptación que Rob Davis ha hecho al noveno arte de la novela más importante de todos los tiempos, Don Quijote (Kraken), el lector comprobará claramente que la inmortal obra es en realidad una burla que el mayor genio de la historia de la literatura realiza con la existencia. Una burla a la realidad, al lector, al tiempo, a la mente, al amor, a las costumbres, a la absurda vanidad de la condición humana o a él mismo.

Una burla que, por más que se estudie filológicamente, siempre tendrá toques maestros que pasen desapercibidos hasta por el experto más obstinado porque, aunque esto pueda parecer demasiado pretencioso, El Quijote está incluso por encima de la literatura y de la propia creación artística. Lo está porque, a medida que pasa el tiempo, sus pasajes, que transcurrieron hace más de 500 años, adquieren cada vez más actualidad y suponen un manual perfecto para que cualquiera pueda desenvolverse correctamente en la vida en cualquier época de la historia. Y lo está también porque la riqueza de su contenido lo convierte en un título de infinitas interpretaciones que incluso supera a la propia razón y al entendimiento. Esta adaptación en cómic, por tanto, debería ser de estudio obligado en los institutos de este país porque es la mejor -y yo diría que casi la única- manera de que los adolescentes amen al Quijote y descubran por qué, en realidad, es una creación que se sitúa por encima de cualquier otra.

Apacible

Davis, con su estilo apacible, de líneas definidas y colores suaves, resume magistralmente los momentos más importantes de la novela, pero es un verdadero maestro en cuatro aspectos particularmente. El primero es, desde mi punto de vista, el más impresionante de todos. Y es cómo presenta episodios que desarrollan una segunda trama dentro de la primera en los que trata ¡sobre cómo se debe desarrollar la novela original! Así sucede cuando Cervantes encuentra los cartapacios de Cide Hamete Benengeli sobre el caballero andante que le traduce un morisco. O en el diálogo de Cervantes con el propio Sancho al que le entrega, desde la ventana de la cárcel en la que escribe su historia, los epitafios de la primera parte. O en la venta en la que don Quijote opina sobre el supuesto ‘quijote’ falso de Avellaneda y toma una decisión diferente a la que tenía previsto tomar para que no coincidiera con la de su plagiador.

Un segundo aspecto muy importante que Davis remarca de forma constante, pero que los estudiosos del Quijote nunca ponen en primer término, es cómo Cervantes es en realidad bastante escéptico con el amor que se demuestra en que todas las historias de este tipo, siempre ingratas, acaban en tragedia o en muerte. Así sucede, en varios ejemplos genialmente distribuido en la novela. El primero es el mejor discurso feminista de la historia en la que Marcela aparece en el entierro de Grisóstomo para mostrar su ausencia de remordimiento porque este, enamorado de ella y no siendo correspondido por la bella pastora, decide suicidarse. El discurso de Marcela sigue siendo el mejor ejemplo que existe sobre feminismo y liberación de la mujer, aunque muchas, me temo, desconocen. Pero aparece también en la historia de Luscinda y Cardenio, en la de Dorotea y don Fernando, o en la de Lotario y Camila. Y aparece, sobre todo, en la de la boda de Quiteria y Camacho donde el despechado Basilio logra evitar el interesado enlace familiar de su amada con un rico hacendado gracias a una audaz estrategia el mismo día de la boda. Tanto en el episodio de Marcela como en el de Quiteria es la feliz intervención del caballero andante la que evita que el desenlace no sea el deseado por la dama. Esto es algo digno de relevancia porque son pocos los casos donde don Quijote y Sancho logran que sus acciones tengan éxito, terminando casi siempre moribundos o molidos a palos.

‘El Quijote’ también es una obra de terror con episodios tan lúgubres del tipo ‘El bosque de los espectros’

Un tercer aspecto es que El Quijote también es una novela de terror. Así sucede en los tenebrosos episodios del bosque de los espectros, la cueva de Montesinos, o el del diablo y sus maléficas huestes. Y el cuarto, y último, que Davis refleja brillantemente es como el único triunfo de don Quijote contra el Caballero de Los Espejos será su derrota final contra el Caballero de la Blanca Luna, aunque en ambos casos se enfrente al bachiller Sansón Carrasco. La lista de los cómics más importantes de todos los tiempos añade este 2022 El Quijote de Davis a otras reconocidos glorias como Maus, El garaje hermético, Watchmen o Sadman.

Por cierto, existe una pregunta trampa para saber si alguien se ha leído El Quijote. Esta sería: «¿Por qué Cervantes comienza con la frase En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme...»? Y la respuesta sería «porque termina con la de El autor de esta historia no quiso revelar el verdadero origen de su protagonista para que todos los pueblos de La Mancha se disputen su procedencia». Y es que Cervantes lo tenía todo muy bien diseñado antes incluso de empezar a escribir.