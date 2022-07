«Mi sueño es hacer espectáculos comprometidos para el público»

Patriotas. Una palabra que genera tanto rechazo como pasiones en la actualidad.

Los títulos también tienen que contar cosas del espectáculo y llamar la atención, no sé si para bien o para mal, depende de la mentalidad de quien lo vea. Esta historia, Patriotas, habla de los populismos más identitarios, que pueden venir de cualquier lado del espectro político, pero se caracterizan por una llamada a la disolución del pacto social y una reivindicación o defensa en las poblaciones que buscan refugiarse en esa identidad nacional.

El director de la función que escribe, Mario Vega, viene de hacer Moria, donde se habla de esa parte de la sociedad que ataca con xenofobia. ¿Cómo se enfrentarán las protagonistas a estas vicisitudes?

Se van a enfrentar desde su yo más personal. En el teatro, hay que ser sinceros y aportar experiencias vitales al montaje, lo que lo enriquece y añade capas. Este montaje aspira a hacer pensar a la gente, no a dar soluciones ni a convertirse en un panfleto, sino a poner sobre la mesa ese tipo de reflexiones sobre dónde queremos vivir. Al fin y al cabo, reconocemos estas experiencias hasta en nuestras vivencias cotidianas.

El director del Teatro Cuyás decía hace unos días que donde único se podría expresar la violencia sería sobre las tablas, como reflejo y afrenta de la acción social. ¿Cómo se puede reenganchar a la audiencia para compartir esta crítica que expresan los autores?

Toda la cultura, inevitablemente, reflexiona sobre lo que está pasando, tanto desde la música, la literatura, el cine, la danza o el mismo teatro. Lo que permite el teatro es una rapidez de reacción entre lo que ha pasado y la escena. Pero lo importante es que el espectáculo consiga conectar con el público. Me interesa, a mí y a Mario, un teatro comprometido, social, político, por lo que mi sueño es hacer espectáculos comprometidos que lleguen al gran público. No es imposible. La dramaturgia está llena de diálogos que no renuncian a hablar de esas sociedades que los generan, con problemas profundos que, finalmente, logran ser accesibles. Quiero, justamente, hablar con los no convencidos y hacerles ver una serie de cosas. Así, Patriotas está basada en una historia humana, con sus sentimientos, pasiones, un poquito de misterio, para convertirlo en algo interesante al margen de la ideología, aunque tiene una visión política del mundo.

A pesar del hastío que pudiera sentir el público, la narrativa nos ayuda a reflexionar.

La realidad supera a la ficción, pero es la ficción la que ayuda a entender la realidad. Esa es un poco la idea. No se trata de adoctrinar, sino poner encima de la mesa una serie de elementos sacados de la realidad, de noticias, de declaraciones, y de historias que conocemos.

¿Qué le despierta el proyecto Laboratorio Galdós Internacional? En el que, además, dará una serie de talleres la próxima semana.

Es muy positivo. Estoy muy agradecido a Mario y a Unahoramenos, a quien también me une una amistad de hace años. Estoy acostumbrado a trabajar en encargos, mi vida profesional ha sido fundamentalmente al lado del escenario, produciendo, escribiendo, con la responsabilidad del texto en compañía de un equipo que influye en el proceso. En cuanto a los talleres, empezamos el lunes con el taller de dramaturgia. No conozco a quienes vienen, y le estoy dando los últimos toques a las presentaciones. Me los planteo, como siempre, desde un punto de vista que aprendí en un curso con José Saramago, quien dijo «si alguien ha venido aquí con la expectativa de que se le enseñe a escribir, ya puede levantarse e irse». Tú tienes la misión de poner delante de los alumnos algo que le interese, provoque y apasione, así que voy a a partir del análisis de cuatro espectáculos recientes, de sus textos y vídeos, y un componente teórico para que puedan escribir escenas a partir de lo que estamos analizando. Alfredo Sanzol decía que la imitación es la mejor de las maestras, así que creo que es una buena base tomar una referencia, y escribir y generar práctica con ellos.

¿A quién sigue «imitando» y qué ve en la escena actual?

Yo soy muy ecléctico en ese sentido. El teatro no debe renunciar a la reflexión, a enfrentarte a los problemas, pero debe hacerlo desde la emoción. No somos seres racionales: tenemos una lógica interna, pero en el fondo somos seres pasionales, seres afectivos y viscerales que reaccionan a partir de emociones, incluso para plantearse las elecciones políticas, porque estás respondiendo con la emotividad de tu niñez, a lo que has visto, aprendido a imitar o reconocer como positivo o negativo. Busco espectáculos redondos, que te hagan pensar y que te hayan enganchado a través de una poética, como El bar que se tragó a todos los españoles, de Alfredo Sanzol, un homenaje a toda la ciudadanía después de la dictadura. También traigo a Angélica Liddell, de denuncia mucho más puro, o a Samuel Beckett con Final de partida, más existencial. A mí me gusta toda la música, así que hay que ver todo el teatro sin cerrarse a nada, porque el teatro es social y hay que encontrar la llave para llegar a la sociedad.

Cambiando de tercio, Cayetana Guillén Cuervo presentó la nueva etapa de la Academia de las Artes Escénicas en el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como miembro fundador, ¿qué espera de este nuevo mandato, también, con la experiencia que posee al otro lado del Atlántico?

El otro día tuvimos la primera asamblea y me pareció que Cayetana tiene buena energía y una nueva forma de estar en la Academia. Espero que consiga descentralizarse, abrirse un poco más a los otros territorios, que era la propuesta que había en un principio. Después de diez años, es hora de que una nueva junta directiva empiece a dar esos pasos que ya estaban en la teoría. Por tanto, tengo ilusión por que la Academia crezca, como institución que prima el interés de las artes escénicas en su conjunto al tener a tantos profesionales del sector. Por ejemplo, América Latina es una fuente de experiencias y visiones nuevas. Aquí, a veces, tenemos la sensación de que venimos de vuelta de todo y conviene mucho viajar y darte cuenta que lo tienes todo por aprender. En países, que teóricamente están al principio de su desarrollo cultural, te recuperan cosas que estamos perdiendo y son fundamentales.

Después de cambiar de etapa al dejar Meridional Producciones, tiene en camino un libro, otra producción, ¿hay tiempo para disfrutar?

Nunca he entendido las vacaciones como un parón. Aunque cambie el ritmo, el entorno y la actividad, hago algo. Vamos a ver qué pasa en el mundo de la narrativa y, en verdad, es un cambio de ciclo personal. Es bueno no dejarse llevar por la inercia, que siempre actúa, pero cuando se convierte en la fuerza principal que te impulsa pues ya es conveniente dar un cambio. Estoy contento con la decisión tomada, sigo cerca de los grupos de producción y me interesa tener esta calma para ordenar las ideas y escribir más.