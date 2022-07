Los lectores grancanarios podrán disfrutar de la nueva novela del escritor valenciano Máximo Huerta, que a las 19.00 horas, el jueves 21 de julio, que presentará en la Biblioteca Pública del Estado, su libro “Adiós, pequeño” (Premio de Novela Fernando Lara 2022), dentro del programa de fomento de la lectura ‘No Solo Libros’, patrocinado por la Biblioteca Pública del Estado, entidad dependiente del Gobierno de Canarias. El autor bucea en sus recuerdos en esta obra para plasmar una novela sobre la infancia, la adolescencia, la convivencia familiar y sobre “la búsqueda de la felicidad pese a todo”.

El periodista se desnuda ante el lector para sorprender página tras página y trasladarlo a una época cercana, pero que en el colectivo de las nuevas generaciones resulta desconocida, dolorosa y fascinante. Huerta se zambulle en una conmovedora novela para enfrentarse a la más dura de sus narraciones, la de su propia vida. Con un relato intimista y valiente, el autor reconstruye una infancia en la que todos, abuelos, padres e hijos, han callado demasiado. “Adiós, pequeño” es la historia de una familia que intenta buscar su propio camino.

«Mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido. Esa es la única verdad de mi vida. Poco importa el desenlace, ni la trama de esta novela.» Así arranca el desgarrador testimonio de un escritor enfrentado a su relato más difícil, el de su propia vida. El protagonista se ve asaltado por los recuerdos mientras cuida a su madre enferma en la casa familiar de Buñol, el pueblo al que regresa y sobre el que reconstruirá su historia personal. Sin embargo, el pasado se le presenta con vacíos que no logra llenar y a los que su madre, más dada a callar que a confesar, no siempre dará respuesta. “Y es que transitar por la memoria muchas veces resulta doloroso y nos descubre el fracaso de nuestras ilusiones y las pocas oportunidades que nos restan”, afirma el autor, en un libro, que se añade “supone un punto de inflexión en su literatura”.

Máximo vivió su infancia en la España de los setenta y, aunque, como todo niño, daba rienda suelta a su imaginación, es muy consciente de que ni él ni su familia fueron felices. El autor recordará las aventuras con sus amigos, los comercios que recorría con su madre, los veranos que pasaba en la playa de Vinaroz y la emoción que sentía con la visita de sus tías que emigraron a Francia, además de evocar la sencillez de una gastronomía que sigue deleitando su paladar. Pero este viaje al pasado no está exento de una atmósfera de tristeza y decepción que emerge al bucear en sus orígenes y rescatar su álbum familiar. Mientras cuenta el día a día con su madre convaleciente y en compañía de una perrita leal y encantadora, el autor no solo reflexionará sobre qué han supuesto sus padres para él, sino también sobre la relación que había entre ellos. Descubrir por qué elegimos amar a quien no amamos exige una sinceridad implacable, y eso es lo que no falta en este hermoso y emocionante relato de despedida.

La nueva y emotiva novela de Máximo Huerta resulta bastante impactante. «Es la novela de mi vida, la que siempre recordaré», aseguró el escritor tras recibir el Premio Fernando Lara de Novela 2022. “Adiós, pequeño" es una obra que comenzó hace años porque necesitaba escribir este relato para sí mismo. Que se publique es la culminación de una obra valiente escrita con total libertad. «Esta es la historia de una familia que guarda demasiados secretos para intentar ser feliz. Una familia que utiliza el silencio como solución a todo. “Adiós, pequeño” es una despedida, y al mismo tiempo un ‟hola” a la inquietante madurez», en palabras del autor. Con este relato intimista, bello y doloroso, Máximo Huerta se pone frente al espejo sin tapujos ni medias tintas. A los lectores les resultará imposible no sentirse identificados con muchas de las experiencias que narra mientras se ven inmersos en un torbellino de emociones. El escritor consigue que todo aquel que se acerque al libro también ponga su propia vida frente al espejo.

A las 19:00 horas, este jueves 21 de julio, en la Biblioteca Pública del Estado, el escritor, residente en Valencia, abrirá en conversación con los lectores que acudan al acto nuevas aristas a la interpretación de una parte de la historia de su vida, su familia y de la España de los años 70.

"No solo libros", programa de fomento de la lectura en las bibliotecas producido por Jab Iniciativas y patrocinado por la Biblioteca Pública del Estado, entidad dependiente del Gobierno de Canarias, además de contar con el apoyo del Cabildo grancanario, se desarrolla en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria (C/ Muelle Las Palmas SN, zona Parque San Telmo). Para asistir a la presentación se entrará por orden de llegada hasta completar aforo.

Eva Cruz, nuevo talento de la literatura.

El jueves, 28 de julio, a las 18.30 horas, también en Biblioteca Pública del Estado, presenta su primera novela "Veinte años de Sol" la joven promesa literaria Eva Cruz, dentro del programa "No Solo Libros"

Con esta actividad se sigue desarrollando el proyecto de fomento a la lectura “No solo libros”, que arrancó su primera edición en 2020, incrementando su contenido en su segunda edición en 2021 y con un cartel de escritores de mucho prestigio que ha conseguido diseñar para 2022.

La filóloga, periodista y traductora Eva Cruz debuta como novelista con Veinte años de Sol, una historia “contra la juventud, y también contra la nostalgia”. Con una prosa concisa, evocadora, cargada de ironía y madurez, la autora irrumpe en el panorama literario con una reflexión que perdurará tras la última página de esta novela: ¿qué le pasa a tu primer amor cuando le caen encima veinte años?“

Siempre estoy pensando en términos de tramas y personajes, desde siempre ha sido mi forma de entender el mundo. Tenía una historia ahí que me rondaba y me rondaba y se me juntaron las dos ideas, la de borrar un recuerdo y la relación entre dos amigas”, explicó Cruz sobre el origen de esta obra, que “busca deliberadamente la contradicción”. “Casi todos nuestros pensamientos son impuros, nuestras opiniones verdaderas cambian y se matizan de un interlocutor a otro, de un momento a otro”, añadió.

Sol, la protagonista de la historia escrita por Eva Cruz, construye recuerdos y vive dentro de ellos como si fueran una casa. Los demás personajes principales orbitan a su alrededor hasta que un acontecimiento, el inicio del aterrador periplo hospitalario de su padre, Eduardo Zarza, pone patas arriba su vida y la de su estrecho círculo de confianza. En ese momento, es cuando surge la necesidad de preguntarse hasta qué punto definen lo que somos nuestros amores, nuestras memorias o lealtades.