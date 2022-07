Un público entregado de 15.000 personas ha disfrutado hoy del torrente de talento de Rosalía durante un espectáculo vanguardista, minimalista y muy audiovisual en el que la cantante ha bautizado "oficialmente" una canción y ha cambiado la "M de Motomami" por "Madrid", ciudad donde siempre se ha sentido bien, ha asegurado.

Una de las reinas indiscutibles de la música popular de 2022, y con su disco 'Motomami' en lo más alto de las críticas internacionales, la catalana, vestida con un traje de cuero rojo con aperturas laterales, ha ofrecido en un Wizink Center lleno el primero de los dos conciertos sucesivos que tiene programados en la capital.

Como ya ha venido haciendo en sus anteriores espectáculos -la gira comenzó en Almería el 6 de julio-, y con un estilo contundente y un punto estrafalario, como el propio disco que centra el repertorio, Rosalía se mueve durante hora y media en un escenario casi vacío, y solo acompañada de ocho excelentes bailarines que en varios momentos graban su propia visión del espectáculo. También está casi permanentemente acompañada por un cámara que va grabando primeros planos del concierto para emitirlos en directo en las enormes pantallas que flanquean la pista, que en esta ocasión cuenta con una pasarela.

Sin más instrumentos visibles que los que en varios momentos ella misma toca -por ejemplo, el piano durante la balada 'Hentai' o la guitarra en 'Dolerme'- no hay músicos en el escenario para acompañar la potente y característica voz de la cantante, que se va despojando de trenzas postizas y maquillaje durante la actuación.

El concierto ha comenzado unos minutos más tarde de las 21.30 entre ruidos de moto mientras aparecían en el escenario Rosalía y sus bailarines ataviados con cascos luminosos, y con un sonido algo regular que ha ido mejorando para encadenar 'Saoko', 'Candy', 'Bizcochito' y 'La Fama'.

Después, Rosalía se ha dirigido al público e incluso ha entablado algún diálogo con él, como cuando ha preguntado si gustaba más el título 'Despechá' o 'De lao a lao' para una de las canciones que ha presentado en esta gira, una consulta que se ha inclinado sin duda hacia la primera opción: "Despechá, ¿verdad? a mí también me gusta más. Queda titulada así oficialmente", ha sentenciado. "Tengo los mejores fans del mundo porque haga lo que haga siempre me respaldáis, es una bendición para mí que siempre me apoyéis", ha agradecido la cantante a un público de muy diversas edades entre el que se encontraban caras conocidas como la del director de cine Pedro Almodóvar -que contó con Rosalía en un pequeño papel en 'Dolor y gloria'- o el cantante de Carolina Durante, Diego Ibáñez. También estaban Eva y Chloé, que con ocho años asistía a su primer concierto y se ha puesto a llorar al entrar en el recinto, explicaba su madre. "Es mejor que Madonna, el mejor concierto de mi vida", aseguraba Víctor a la salida, aunque su amigo Paco (42 años) reponía que la puesta en escena le había parecido "muy floja"· "La vi hace tres años y creo que Rosalía te hace tener la mente más abierta. Lo que he visto me ha parecido sencillo pero me ha encantado", decía por su parte Eva, de 30 años.

Aunque han sonado algunas canciones de sus dos primeros álbumes: 'El mal querer' (2018) y 'Los ángeles' (2017), la inmensa mayoría del repertorio han sido las de su tercer disco, el más personal y autobiográfico de Rosalía, 'Motomami', en el que mezcla flamenco, reguetón, bolero, algo de jazz y rap.

En su interacción con el público, ha llegado a ofrecer el micrófono para cantar a algunos de los que se situaban en primera fila, y que quizá estaban entre los jóvenes que esperaban desde primera hora de esta mañana en las puertas del estadio, y han sido refrescados a manguerazos por los bomberos. También algunos afortunados han subido a bailar al escenario una versión de 'Gasolina', de Daddy Yakee, uno de sus referentes reconocidos.

Rosalía recala en Madrid dentro de su gira internacional 'Motomami', en la que la artista catalana presenta su tercer LP, que ya está considerado uno de los grandes discos del año por la crítica internacional. Las localidades en las que ha pasado hasta el momento son Almería, Sevilla, Granada, Fuengirola y Valencia y después del concierto de mañana en Madrid actuará el 23 y 24 de julio en Barcelona, el 27 en Bilbao, el 29 en A Coruña y el 1 de agosto en Palma. El 14 de agosto salta el Atlántico para tocar en México, donde comenzará la parte latinoamericana de la gira (seguirán Brasil, Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana y Puerto Rico), después pasará por EEUU, Canadá, distintos países europeos y concluirá el 18 de diciembre en París, Francia.