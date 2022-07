El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Gran Canaria presenta en Madrid las dos nuevas publicaciones bilingües que acaba de editar a través de su departamento de Publicaciones.

Se trata de los catálogos de las exposiciones ‘Sistershoop. Garments and Rights’, (Hermanas de Aro. Vestimenta y derechos’) de la creadora española Alicia Framis, y ‘Human, All Too Human’ (‘Humano, demasiado humano’) de la artista iraní Arita Shahrzad.

La presentación se celebra en la librería La Central, situada junto al Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía, el miércoles, 27 de julio, a las 19.00 horas, con las intervenciones de la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, el director del CAAM, Orlando Britto Jinorio, las artistas Alicia Framis y Arita Shahrzad, y la comisaria Carmensa de la Hoz.

Sistershoop es una producción de carácter multidisciplinar ideada para el espacio San Antonio Abad del CAAM como resultado de un proceso de investigación e interlocución de la artista Alicia Framis con colectivos de mujeres del baloncesto de la isla de Gran Canaria. Un proyecto expositivo que cristaliza en un conjunto de obras en las que interpela y reclama igualdad de derechos para las deportistas, empleando la vestimenta como medio de reivindicación.

Su publicación, en castellano e inglés, incluye textos de la propia Alicia Framis, que realiza una entrevista a la jugadora Marta Fernández y un artículo de Román Padín Otero, licenciado en Derecho, doctor en Bellas Artes por la Universidad de Vigo y crítico de arte y moda, así como un amplio reportaje fotográfico de la exposición y las actividades paralelas a la misma.

Por su parte, la exposición Human, All Too Human, de la artista iraní Arita Shahrzad, es un proyecto escultórico de resonancias arquitectónicas, filosóficas y poéticas, integrado por obras creadas en Irán, expresamente para su exhibición en el CAAM. La exposición, comisariada por Carmensa de la Hoz, mostró el resultado del trabajo de investigación desarrollado en los últimos años por Shahrzad, con la colaboración de artistas, arquitectos y artesanos de su país, que lograron interpretar sus propuestas a través de la tecnología actual.

La publicación que acompaña a esta muestra incorpora textos, también en inglés y castellano, de la comisaria del proyecto, Carmensa de la Hoz; del filósofo Enshaallaah Rahmati; de la investigadora española especialista en arte contemporáneo, Rocío de la Villa, y del artista canario Pepe Dámaso.