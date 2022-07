Un Mapa de vida de Ricardo Cárdenes tiene emborronados los nombres. Decidió hacerlo después de trazar las líneas a lo largo de su existencia, tal vez por pudor. Como la timidez que envolvía los actos que le hicieron rehuir de los cócteles y las pompas, aunque el dibujo que desprendía de sus manos así lo valiera. La Regenta abre nuevo ciclo con el artista grancanario con la exposición Ricardo Cárdenes. Escapando y la investigación fotográfica Oro rojo, de la artista mexicana Gin Ro al término de su estancia en el Programa Internacional de Residencias Artísticas. Dos mundos envueltos por las capas del tiempo, las coincidencias y, de alguna forma, la espera, cuya inauguración será mañana, a las 20.30 horas, y estarán abiertas hasta el próximo 17 de septiembre.

Ignacio Barcia y Mariano de Santa Ana son los comisarios elegidos por el pintor antes de su fallecimiento en el año 2019. Ya que estaban empeñados en mostrar su legado a la ciudadanía palmense, entonces, decidió unirlos para que, como último regalo, fueran amigos. De ahí, que tanto el artista como el crítico del arte que, en actualidad han sido responsables del recorrido de reunir más de medio centenar de piezas entre colecciones privadas y públicas, logren exponer 42 de ellas ya no en orden cronológico sino en un pulso semántico. "No queríamos hacer una muestra exhaustiva o académica, sino que se reflejara la obra coherente y cómo la acumulación del tiempo está expresado en las rayas, manchas, en los fondos de los cuadros", explicó Barcia.

Cartas de navegación, patrones de la revista Burda, óleos y acumulaciones van cimentando los trazos. "Hay en los dibujos de Ricardo Cárdenes algo como un vértigo minúsculo, una suerte de zozobra leve que se divisa a primera vista. Se diría que el artista es un ciego que extiende la mano para anticipar lo que viene, para prever, o quizá, para utilizar una imagen que le era cara, que lo que observamos es el rastro dejado por un bailarín cojo mientras ensaya un paso". La fidelidad a la práctica del dibujo reflejan el "pensamiento en movimiento" de su autor que, sin firmas, sin fechas, muchas de ellas sin títulos, hizo composiciones únicas tras una trayectoria de la que creó escuela. Los Mapas del Cielo, presentados en la Galería Saro León, y tantas otras divagaciones son fruto de la propia observación, como decía, él "acechaba al dibujo", y huye de lo intelectual para enfrentarse al objeto en sí mismo.

Hasta el momento no ha habido adquisición por parte de las instituciones públicas regionales de obras del pintor, salvo instituciones como el Museo Reina Sofía, el Centro Galego de Arte Contemporánea, el Banco de España, la Fundación Coca Cola o numerosas colecciones privadas. En cuanto a ello, Rubén Pérez, director general de Cultura del Gobierno de Canarias, quien estuvo presente junto a Alejandro Vitaubet, director de La Regenta, incidió en que "la política del Gobierno no le corresponde por competencias la adquisición de obras, es de la Dirección General de Contratación y Patrimonio de Hacienda; en alguna ocasión, pide alguna propuesta, pero no estamos en una política de adquisición de obras. De todas formas, hacer llegar la exposición y catálogo a la ciudadanía lo hace visible". Por ello, esta será la primera vez que Cárdenes, después de haberse dedicado durante más de treinta años a la enseñanza y a la práctica, tendrá un catálogo individual recreando el hilo que va desde los 80 hasta las últimas incursiones.

México, Canarias y la cochinilla

Gin Ro vive a caballo entre Madrid y Bilbao, aunque sus raíces llegan al continente americano. De México, la licenciada en Diseño Industrial ha investigado en el estudio técnico y conceptual del medio fotográfico se topó con un insecto hembra que daba color. La explotación de la cochinilla ocupó el segundo lugar en exportaciones de la antigua Nueva España hacia Europa entre el siglo XV y el XIX, entonces, en el afán de decolonizar la práctica plástica, la artista decidió seguir el rastro de la incorporación del textil en la fotografía. De ahí, descubrió los tintes naturales y cómo este ser había supuesto también en Canarias uno de sus principales motores económicos en el XX.

Dentro del análisis contextual que propone las residencias artísticas del museo, Gin Ro viajó a Gran Canaria y a Lanzarote para hablar con los actuales productores que intentan reactivar el cultivo. Así, ante la sorpresa e interés que despertó entre los locales, habló con ellos de los conocimientos y aplicaciones que realizan hoy día, sin olvidar la cuestión de género. "Hay un trazo capitalista de usar el insecto hembra, que luego era utilizado como el 'oro rojo' de los indígenas y, después, serian las mujeres quienes las recogerían. Ahora, ese conocimiento se ha pasado generacionalmente". El cuerpo disecado contiene el ácido cármico o carmín, un tinte que con modificaciones de PH varía desde el rojo al morado y hasta el negro.

Este es el primer paso de un proyecto que llevará a su artífice al origen, en Oaxaca y, al final, a los países de industrias textil, como Inglaterra y Francia, descubriendo el significado antropológico y conceptual de un ser minúsculo que sufragó tantas vida. Está centrada en el "saber hacer", así que vincula la producción de la grana cochinilla con el revelado de fotografías analógicas, donde el rojo transforma el paisaje agreste.

Te puede interesar: Cultura La Casa de Colón exhibe donaciones que van del arte indígena al siglo XX

La Regenta para los más pequeños

El ciclo de actividades que acompaña a las exposiciones en esta ocasión será, primero, el 29 de julio, a las 18.00 horas, con la inauguración infantil. Asimismo, el taller de dibujo Apuntes para la tormenta, impartido por Paco Guillén Abrante, se desarrollará entre el 13 y 16 de septiembre.