Del pop a la rumba en la primera jornada del Festival Senior

El pop de los sesenta recuperó su encanto durante el ecuador de la primera jornada del Festival Senior que ayer se celebró en el anexo de la Plaza de la Música y que hoy vivirá su segunda parte. Y lo recuperó gracias a la genial actuación que ofrecieron Los Mustang que interpretaron las canciones más emblemáticas de la edad dorada de la música que sonaron con una frescura y actualidad radiantes. Un concierto que tuvo una destacada continuación con Los Diablos poco después.

Eran las 16.30 horas cuando la banda que lidera Santi Carrulla empezó a desgranar las canciones que convirtieron a los años sesenta en una época mágica. El cantante también disculpó la ausencia de Los Sírex, descolgados a última hora porque el vocalista, Antonio Miquel Cerveró Leslie, tuvo que regresar rápidamente a la Península por un asunto familiar. Pero todo fue solventado porque ellos mismos se encargaron de revisar sus canciones y porque, casualmente, y como el propio Carrulla recordó «yo empecé con los Sirex en 1960». Así, fue emocionante escuchar títulos como Conocerte mejor, Nadie respondió, Un billete compró, La escoba, o el Submarino amarillo de los Beatles cuyo single logró vender más que el del cuarteto de Liverpool. Pero los momentos culminante llegaron con !Que noche la de aquel día! y el Twist and shout que, en directo, adquieren una fuerza y energía muy lejos de las casi inofensivas grabaciones que se hicieron hace ya cinco décadas. Con un Santi Carulla con aspecto de crooner de los años cincuenta con su chaqueta planteada que conserva desde 1960, se atrevieron incluso con el Love is in the air.

Poco después saldrían al escenario Los Diablos, esta vez con Agustín Ramírez como maestro de ceremonia y con su famoso Un rayo de sol en primer plano pero al que no tenían nada que envidiar otros clásicos como Fin de semana, Acalorado, Oh, oh, July, Niña de papá o Luna de miel. Destacó también su contagioso popurrí de clásicos de los sesenta e incluso el teclista se marcó una versión de Soy rebelde de Jeanette. El cantante llegó a bajar al escenario interactuando con el público de forma sorprendente.

Abrieron el recinto a las 12.00 de la mañana. Con una puntualidad británica, cada concierto tenía duró en torno a una hora y media. Empezó El Consorcio, integrado por exmiembros de la antigua Mocedades, que no dudaron en interpretar las canciones más conocidas de ambas formaciones durante uno de los momentos de mayor afluencia de público. Le siguió Lucrecia con una formación de lujo que llamó mucho la atención por su llamativa puesta en escena.

El recinto del festival estaba acondicionado de forma extremadamente profesional con zonas de comidas y bebidas distribuidas de forma espaciada en los laterales, diferentes espacios para que el público pudiera ver todo cómodamente y como mejor le apeteciera, y puestos de la Cruz Roja.

Aunque el sol apretaba más de lo deseado, unas 3.500 personas acudieron ayer a un espectáculo en el que trabajan más de 60 personas en seguridad, organización, producción, equipo técnico, aunque está previsto que alcancen las 7.000 tras la jornada de hoy. Había de todo tipo de público, desde amigos que vivieron su juventud en los años sesenta hasta veinteañeros que acudieron para acompañar a la abuela. «Hemos sido los hijos los que hemos traído a nuestros padres», aseguraba otro joven de la audiencia. Y terminó todo con Los del Río con el recinto a tope y su mezcla de rumba y sevillana con la Macarena en primer plano con las gradas a punto de venirse abajo. La de hoy se supone será la jornada más fuerte con Bertín Osborne y la Década prodigiosa.