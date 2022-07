Desde el Taller de Lucio Muñoz

Mi amistad con Sira Ascanio comienza en los Talleres de Arte Actual, concretamente en el impartido por el artista Lucio Muñoz; en él se encontraban, entre otros/as, Pilar Rodiles, Juan Guerra, Ricardo Montesdeoca y Sira Ascanio; con ellos fue con quienes más compaginé y mantengo amistad hasta la fecha. Al único que conocía y había tratado es a Juan Guerra, porque estudiamos Bellas Artes juntos.

Cuando llegamos al Taller antes mencionado, y fuimos ocupando espacio, coincidí con Sira en el mismo lugar de la sala. Fue muy curioso, pues pasaban las jornadas y ninguna se acercaba a la otra, como si hubiera una gran distancia, cosa que se diluyó cuando nos aproximamos y nos conocimos, como así siguió siendo en adelante. Quizás por vergüenza por mi parte, pues la veía con mucho carácter y firmeza, tanto como persona y como artista, no me atrevía a dirigirme a ella y ella por su parte también tenía cierta prevención hacia mí.

No recuerdo en estos momentos quien dio el primer paso, pero pronto entablamos conversación. Quiero destacar que entonces descubrí a una bellísima persona, interesante a la vez que tímida y afectuosa. Posteriormente, cuando fuimos cogiendo confianza nos sinceramos y en una ocasión me comentó que le había pasado lo mismo con respecto a mí. Este fue el origen de una amistad que duraría toda su vida.

También recuerdo, que como casi siempre, éramos pocas mujeres, y decidimos acercarnos a Pilar Rodiles y junto a Juan Guerra formamos un sólido grupo de amistad y trabajo. Hicimos varios Talleres más y nuestra amistad iba creciendo. Participamos en varias colectivas formadas por los artistas que habíamos participado en los Talleres: entre los años 1985 y 1987.

En lo estrictamente personal, Sira se pasaba muchas horas en el Club Natación Metropole, donde sus tres hijos practicaban natación y participaban en competiciones, y de ahí surgió su serie de nadadores donde los torsos adquieren gran fortaleza con potentes trazos. Nos veíamos mucho y decidimos ir cada año a Madrid, a la Feria de Arte Arco, junto a Pilar Rodiles y Juan Guerra. Este ritual se repitió durante algunos años.

Nuestra amistad fue creciendo y alimentando de conversaciones sobre lo cotidiano y sobre el mundo del arte en general. Así en el 1993 tuvimos la interesante experiencia de participar en el encuentro multidisciplinar en la Finca de Osorio, organizado por nuestro amigo el pintor Alfonso Crujera, donde compartimos trabajo y convivencia durante una semana con músicos, poetas, pintores y el siempre recordado fotógrafo Andrés Solana, así como con Salvador Martínez, biólogo, que nos mostró el rostro más impactante de ese hermoso lugar. De esta experiencia surgió la exposición colectiva Anastomosis, en el año 1994.

Allí vimos que congeniábamos mucho y nos pasábamos horas de charla por aquellos parajes, íbamos a investigar por todas las estancias y ella como mujer cercana que le encantaba hablar, nos contaba experiencias vividas, con gran detalle. Recuerdo también que me dijo que se le había ocurrido una historia, a modo de cuento, que cuando la terminase, me la iba a regalar, ya que yo era uno de sus personajes, pero no sé bien qué pasó con ese cuento que nunca encontró.

Posteriormente realizamos la muestra Hespérides. El interior del Jardín, comisariada por Javier Cabrera, corría el año 2001. Durante todo ese tiempo nos citábamos en nuestros estudios donde intercambiábamos ideas y técnicas de composición y valorábamos las opiniones de cada uno, sobre todo cuando teníamos alguna exposición en mente. Hicimos intercambio de obras y alguna que otra vez tuvimos la idea de hacer cada uno una obra pequeña y luego rifarla; recuerdo que a mí me tocó la de ella, que era una obra digital. Por otro lado, trasnochaba muchísimo, ya que se pasaba horas en el ordenador, creando e investigando, trabajando mucho la fotografía.

Le venía de tiempo ese interés suyo por la composición con fotografías, pues conocía bastante bien su labor por haber pasado horas en la empresa familiar de su padre, Fotograbados Ascanio, por quien sentía verdadera devoción y al que estaba muy apegada. Solíamos vernos, junto a Juan y Pilar, cada quince días más o menos, y nos contábamos nuestras experiencias más cercanas y donde nos sincerábamos: entre risas decíamos que teníamos que escribir un libro porque no se podía quedar todo en el aire, pero nunca nos pusimos a ello. Sira era una bellísima persona y una gran artista, solo tenemos que ver en estas salas parte de sus trabajos, que, por cierto, hay muchos que no conocía y que incluso alguno de éstos ella no hubiese expuesto, según mi criterio; pero todos forman parte de su crecimiento y de su vida como pintora, madre y mujer. Evolucionó a pasos agigantados y no había ninguna obra que suscitara indiferencia, en todas había algo que te atrapaba, su colorido, sus trazos, sus grandes rasgos, sus fuertes incisiones en el lienzo, un contraste entre su dulzura, su serenidad y su firmeza de carácter.

Quiero terminar esta breve semblanza afirmando que nunca hemos perdido a una artista; ella estará siempre en lo creado y en la historia del arte en Canarias, afirmación que demuestran estas cuatro salas con su legado.

Gracias Sira por dejarnos disfrutar y enriquecernos con tu obra, gracias infinitas por haberme permitido gozar con tu amistad. Hasta siempre.