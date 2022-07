Gran Canaria vuelve a convertirse en el plató de rodaje para dos producciones audiovisuales importantes. La primera es la película ¿Vienes o voy?, una coproducción entre España y República Dominicana dirigida por Jaime Botella y que parte de una idea original de la actriz grancanaria Davi Vega, cuya experiencia profesional se ha centrado principalmente hasta ahora en Miami realizando telenovelas para Telemundo. La actriz lleva a cabo, concretamente, las labores de productora ejecutiva, directora de producción, compositora, guionista y actriz principal.

En cuanto a las aventuras, vuelve el salvaje oeste a las latitudes isleñas con el desembarco del equipo de la nueva serie El Zorro. Parte de la comitiva ya se ha adelantado en este mes de julio para iniciar el rodaje en Sioux City, el parque temático que anunció su cierre hasta el próximo año por este motivo. La megaproducción de Amazon Prime Video, bajo la dirección de Javier Quintas Jiménez y Miguel Ángel Vivas, traerá al héroe de la máscara a Canarias.

¿Vienes o voy? es, en realidad, una comedia romántica que retrata las vivencias de una sexóloga llamada Diana –interpretada por la propia Davi Vega–, su familia y amigos que pasan por su consulta y que incluye numerosos momentos de humor. La obra destaca por una reparto coral con Jesús Olmedo, Kira Miró –que interpreta a su mejor amiga–, Jorge Perugorría, Christian Meier, Pastora Vega –que hace de su madre–, Jorge Sanz, Charytin Goico, Boré Buika, Sara Rivero, Santi Marín, Salva Reina, José Guillermo Cortines, Alejandra Alemany, Alejandro Gibeli, Jesús Lemes y Antonio Molero. Todo con el trabajo de Dvega Films Productions SL y Lune Films Productions SRL.

El equipo de rodaje se situaba esta semana por la zona de Triana, rodando una escena importante en el hotel Off Triana, en la calle Domingo J. Navarro, en la que se produce una visita de Charytín Goico a la sexóloga. Botella, conocido por su trabajo en las teleseries Tierra de lobos y Doctor Mateo, no perdía detalle de esta escena en la que más de quince técnicos tenían que realizar su trabajo en una pequeña habitación-dormitorio. Dos días antes estuvieron en Cueva Pintada con Jesús Olmedo y Sara Rivero y el día anterior en la calle Pérez Galdós número 21, que es donde tiene la consulta la protagonista, y es donde está la oficina de la productora. La película se terminará de rodar el 28 de julio y está prevista que se presenta en Málaga, donde se proyectó un adelanto hace unos meses. Probablemente se estrene en los cines a finales de año, ya que ahora queda el trabajo de estudio, montaje, músicas, etc.

«Casi todo lo que hemos rodado de República Dominicana han sido interiores donde hacen un viaje de placer los protagonistas», señala la actriz. «Pero los exteriores son en Gran Canaria porque es donde transcurre la mayor parte”, añade. Todo esta idea comenzó en la cabeza de la actriz porque «el Covid me dio tiempo para pensar. Había escrito varias cosas, y como periodista he escrito varios artículos en Estados Unidos», recuerda Vega.

«Decidimos pasarlo a formato guión y hablé con amigos a ver si les gustaba, todos fueron metiéndose y ha quedado algo bastante divertido, muy fresco y muy actual, del día al día». Ya hay un interés de que se haga una teleserie y las instituciones se han interesado. «El tema Vida loca cumple 25 años y hemos hecho una versión más flamenca que se va a presentar a Warner music y va a estar en la película». Aunque la actriz principal haga de terapeuta sexual, aparecen personajes con todo tipo de problemas como que entran en la menopausia o tienen una disfunción eréctil. «Kira está casada y se supone que tiene a la típica familia perfecta, pero está harta de estar con su marido y quiere disfrutar, y no están tan bien las cosas, y hay una transformación del personaje», señala Vega. Pero también «están los casos de mis padres, que interpretan Pastora Vega y Jorge Perugorría, que intentan buscar una solución».

Todo sin olvidar la búsqueda del amor y la maternidad a los 40 en una trama de enredos donde muchos se sentirán identificados y donde familia, amigos y amantes se abren en canal. Pero, sea como fuera, la verdad es que «está bastante divertida». Vega, que tiene prevista rodar otra película en noviembre con un famoso actor de comedia español, quería contar la verdad sobre este tema «porque he estudiado sexología y también he hecho de terapeuta sexual, y tenía un montón de historias que contar, hice un puzzle y salió esto tan maravilloso».

La actriz, además, recuerda que «he estado muchos años fuera, y ahora he regresado a mi tierra donde hemos montado productora aquí para seguir». Vega quiere insistir en que los canarios de la película hablan con su propio acento «porque el tema frontera hay que irlo quitando y porque el mundo está en movimiento y todos ya son mestizajes».