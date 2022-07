Bertín Osborne logra la actuación más multitudinaria del Senior Festival

A Los Brincos se les denominó Los Beatles españoles por su increíble capacidad para crear auténticas joyas de orfebrería pop en la lengua de Cervantes. Algo digno de elogio en unos años sesenta en el que las bandas nacionales mayormente versionaban a las anglosajonas arrastrando así ese absurdo complejo patrio. Y por eso siempre se les ha considerado a Los Brincos como los verdaderos padres del pop español. Y sobre esto mismo bromeó el actual líder del grupo, Miguel Morales, durante su concierto de ayer en la segunda jornada del Senior Festival que se celebró en la Plaza de la Música.

Sea como fuera, y aunque ya no quede ningún miembro histórico, ver a Los Brincos debería ser como ver a los Rolling o a los Who para cualquier aficionado a la música. Y su calidad lo atestiguan títulos tan soberbios como Un sorbito de champagne, Lola, Mejor, Tú me dijiste adiós, No soy malo, Borracho, o Bybe bye chiquilla. Aunque la banda no sonaran con la fuerza instrumental con la que nos sorprendieron Los Mustang y Los Diablos la jornada anterior, fue una delicia volver a disfrutar en directo de esas canciones que son la madre natural de lo que ha ido sucediendo durante los últimos 50 años en este país, llámese nueva ola, indie, garaje, e incluso yo me atrevería a incluir al hip hop y a los ritmos urbanos aunque ellos mismo lo ignoren. Eso sí, el fuerte solajero que aplastaba de una manera descomunal a media tarde de ayer hizo que sólo los más osados se atrevieran a vivir la evolución del concierto a pie de escenario.

Empezó La Década Prodigiosa insuflando vitalidad a otro repaso por los grandes éxitos de antaño gracias a un cuarteto de jóvenes cantantes y bailarines que le dieron una refrescante actualidad a las canciones de toda la vida. Algo parecido ocurrió con una Topolino Radio Orquesta, con una formación totalmente renovada, y con cantante, corista y director de orquesta con verdadero encanto escénico. Más nostalgia con los clásicos de Los Mismos en la voz inolvidable de Helena Bianco de la altura de Pon una cinta en el viejo roble, Sugar sugar o El puente.

Y la guinda llegó con Bertín Osborne con su carismática presencia, acompañado de banda de mariachis inclusive, desgranó su larga lista de éxitos enamorando a una audiencia entregada que, en ese momento, ya cubría por completo la zona de butacas y gradas.