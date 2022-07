"En 6 o 7 años yo creo que llevamos más de 20 festivales y conciertos y nunca nos hemos encontrado con un expediente como este, tan falto de documentación y de certificados". Así de tajante se ha mostrado Lot García (CC), concejal de Empleo y primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de San Miguel de Abona en declaraciones a 'en Hoy por Hoy Tajaraste' al referirse a los papeles presentados por los organizadores del Reggaeton Beach Festival. La polémica está servida, y es que este jueves, los asistentes al concierto, que tenía previsto celebrarse el sábado 30 en Amarilla Golf, amanecieron con la noticia de que éste había sido suspendido "por seguridad".

No obstante, y haciendo caso omiso de la prohibición del Consistorio, los organizadores del evento publicaban horas más tarde en su cuenta de Instagram un comunicado oficial en el que aseguran, a pesar de aún no contar con dichos permisos, que dicho concierto no ha sido cancelado, y que éste sigue en marcha. "En estos momentos se está trabajando en conjunto con el Ayuntamiento de San Miguel de Abona para garantizar el éxito del mismo", han afirmado a través de una story en la red social.

El teniente alcalde de San Miguel de Abona ha respondido a este particular comunicado a través de la radio recordando que no tienen autorización, y que sin esta, el festival no se puede celebrar. "De seguir por ese camino la Policía Local de San Miguel de Abona precintará el recinto", ha advertido. García ha explicado que la organización del evento empezó a vender entradas para dicho festival en abril., cuando ni siquiera habían presentado la documentación , algo que hicieron el 9 de mayo. En este momento, la suma de localidades vendidas asciende a unas 20.000 y sus precios oscilan entre los 65 y los 140 euros.

García ha explicado que desde el Consistorio tienen que garantizar que haya un mínimo de seguridad para los asistentes, los vecinos e incluso los transeúntes y conductores. Y vistos todos los expedientes y toda la documentación fallan muchas de las certificaciones necesarias para garantizar unos mínimos de seguridad. "Si no certifican las instalaciones tanto del sonido, de iluminación, no hay un proyecto de electricidad, el plan de autoprotección tampoco está aprobado... y aún más grave, tampoco tienen la autorización de AESA", ha indicado. (AESA es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea , encargada de la seguridad de la aviación civil en España. El motivo de este requisito es la cercanía del lugar donde se debe celebrar el festival con el Aeropuerto Tenerife Sur).