Gran Canaria Suena vivirá este fin de semana sus conciertos de despedida con las actuaciones de Alchemy Project (29 de julio) y Revolver (30 de julio), Ambas actuaciones se llevarán a cabo a partir de las 20:30 horas en Infecar de Las Palmas de Gran de Canaria. Las últimas entradas disponibles se pueden adquirir a través de la web www.grancanariasuena.com

Después de los tiempos complicados que nos han tocado vivir Revolver se reencuentra con su público en una gira, 'Apolo tour' con el repertorio más esperado de Revolver. Como siempre, Carlos Goñi y compañía esperan convertir este concierto en un hecho excepcional, "y en esta ocasión con más motivos que nunca".

El propio Goñi aclara que "La evocación a Apolo para dar nombre a esta gira no tiene en absoluto una vocación épica, no sería justo después de todo lo vivido. Pero sí que tiene una intención clara de seguir adelante, tanto vosotros que nos lleváis como nosotros en ir allí donde se quiera nuestra presencia".

"Soy músico –insiste- y mi oficio consiste en entretener, a ello llevo dedicando mi vida desde hace muchos años y así será hasta que me abandonen las fuerzas. No podemos cambiar lo ocurrido pero sí que podemos abrir un paréntesis en lo que ocurre, a eso nos dedicamos todos los que pertenecemos a este oficio de cómicos y titiriteros".

El grupo Alchemy Project, por su parte, lleva a los escenarios con exquisita fidelidad de sonido, instrumentación y escenografía, el que es considerado como uno de los directos más relevantes de la historia del rock, 'Alchemy de Dire Straits', grabado en el Hammersmith Odeon de Londres en 1983, y que será la delicia de todo fan de Dire Straits, y de los amantes del rock en general, cuya grandeza y virtuosismo reside en que fue grabado tras una gira de 240 conciertos por todo el mundo y en el máximo apogeo de la mítica banda inglesa.

Cabe destacar que el cantante y guitarrista principal de Alchemy Project, Roberto Sánchez (en el papel de Mark Knopfler), cuenta con el respaldo del bajista original y co-fundador de Dire Straits, el señor John Illsley, quien eligió personalmente a Roberto Sánchez para abrir con sus temas propios los 12 conciertos de su gira por toda España en 2019.

Además del concierto íntegro de Alchemy (que contiene grandes clásicos como Sultans of Swing y Romeo & Juliet), en el repertorio del grupo homenaje no faltarán temas emblemáticos de épocas posteriores, como 'Brothers In Arms', 'Money for Nothing', 'Your Latest Trick', 'The Man's Too Strong', 'Walk Of Life' y 'So Far Away', completando un imponente espectáculo de 2:30h. aproximadamente, que goza de excelentes críticas nacionales e internacionales.