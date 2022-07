Un viaje con la cámara por la España de los ovnis

'Spanish Files' es un proyecto armado alrededor del fenómeno ovni en España, que experimentó un verdadero boom en los años 70, con cientos de casos de avistamientos de objetos no identificados o supuestos encuentros con alienígenas que copaban páginas en los medios de comunicación. El fotógrafo alicantino José Luis Carrillo, autor de trabajos como Smoking Club o Los hijos del ciervo, lleva tres años siguiendo los pasos de algunos de estos sucesos, confrontados con experiencias recientes, con la intención de plasmarlo en un fotolibro. Sin embargo, al visitar los lugares, hablar con expertos y con los protagonistas de algunos casos, el fotolibro se le quedó corto y embarcó a Daniel Martínez, videógrafo y documentalista, para ampliar la idea con un cortometraje documental. El círculo se completa con Guillermo Alcalá-Santaella, de Marallavi Films, que se encarga de la producción ejecutiva.

"Spanish Files es una revisión del fenómeno ovni en España desde los años setenta, cuando vivió su gran explosión, con oleadas en años sucesivos y casos que abrían portadas de periódicos o generaban programas de televisión como los de Jiménez del Oso. La idea era rescatar algunos de esos grandes casos, como el de Manises en 1979 -que obligó a un avión a aterrizar de emergencia ante varios objetos no identificados-, el de Próspera Muñoz, la primera mujer "abducida" o Adrián Sánchez, perseguido por un ovni", explica Carrillo, que a su vez ha buscado casos más actuales entre gente de 40 y 50 años que hayan vivido algún fenómeno en primera persona.

"No me interesa encontrar una explicación extraterrestre de la historia, eso queda como algo anecdótico. Lo que me atrae es mostrar el lado humano y ver qué pasa con las personas que viven un fenómeno ovni, ya sea real o imaginado", indica Carrillo, que añade que experiencias de este calado "perduran bastante y en general se abre una necesidad de búsqueda de explicaciones en estas personas. Al final son buscadores. Algunos acaban buscando sentido en las religiones, en sectas, en colectivos de ufología o en la meditación y el yoga".

Él mismo, cuando realizaba Los hijos del ciervo en una parte de la España despoblada, experimentó algo parecido al ver dos esferas de luz cruzando el cielo que desaparecieron. "No sé lo que fue, ni tengo explicación a lo que vi, pero a partir de ahí empezó a interesarme este tema", apunta el fotógrafo, cuyo trabajo en 'Spanish Files' se dirige en dos sentidos: por un lado, mostrar los retratos de personas que han vivido fenómenos "con la idea de transmitir su emoción" (de experiencias pasadas o recientes, así como de investigadores del fenómeno, militares, psicólogos, pilotos, etc.) y, por otro, reflejar los lugares donde ocurrieron algunos de estos casos "con una mirada desde lo extraño y lo ufológico. Son lugares reales de España que nos llevan a escenarios marcianos".

El libro prevé estar acabado en octubre y el documental, del que Carrillo se encarga de la fotografía y Daniel Martínez de la dirección, grabación y sonido, está en fase de edición con una ayuda de 5.000 euros de la convocatoria de subvenciones a proyectos culturales de la Concejalía de Cultura. Ambos han recorrido "unos diez mil kilómetros por España en coche persiguiendo ovnis desde Sevilla a Finisterre", sin equipo de producción para crear un entorno que ofreciera "la naturalidad e intimidad que necesitábamos" para las grabaciones.

A su juicio, aunque el fenómeno ovni haya perdido la trascendencia social de los años 70, este se sigue produciendo igualmente, "pero la sociedad hoy es cada vez más escéptica y racionalista y no nos creemos cosas que no tengan una explicación científica, algo que no pasaba hace cincuenta años". Él, no obstante, incide en que Spanish Files se centra en las personas, no en la explicación de fenómenos extraños. "Al final me mueve siempre lo que pasa con la gente y trato de salirme de la forma de mirar convencional con proyectos fuera de los márgenes. Me niego a que la realidad sea tan simple", concluye.