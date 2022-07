Tres días con un cartel de grandes estrellas del soul. Es el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, que regresa a la arena de la playa de San Agustín este fin de semana, en un encuentro con un ambiente familiar, desde hoy, a las 13.00 horas y hasta el domingo por la tarde, con varios escenarios y talleres, sesiones especiales de djs y una zona de restauración.

Entre los que se subirán al escenario encontramos a Chick Rodgers (sábado, 22.35). En sus anotaciones biográficas, se dice de ella que tiene pequeña estatura, pero gran voz. Y también que es una dinámica y versátil vocalista de blues y soul. Otro artista destacado es Ernie Johnson (viernes, 00.00), que continúa en el camino del soul-blues forjado por artistas como Bobby Blue Bland, Z.Z. Hill, Little Milton y R. L. Griffin. Nacido en Winnsboro, sus influencias vocales incluyen a Nat King Cole, Dee Clark, Clyde McPhatter, Jackie Wilson y especialmente a Bobby Blue Bland. Johnson tuvo la oportunidad de abrir para Miss Lavelle White y Guitar James en Mexia (Texas), y fue ahí cuando decidió renunciar a mi trabajo diario en el departamento de parques de Dallas y formar una banda, los Soul Blenders.

Nacido en Memphis, otra de las figura es Larry Springfield (sábado, 23.45) que ganó la National Star Search de 1991. En 1992, lanzó su álbum I’m Just A Man en Tabu Records. El primer sencillo, All the way love, alcanzó el puesto 27 en la lista Hot R&B Singles de Billboard, permaneciendo en la lista durante 12 semanas. El siguiente sencillo, Stand by my woman, alcanzó el puesto 58 en la lista Hot R&B Singles de Billboard.

Mitch Woods (sábado, 22.15) es un pianista y cantante estadounidense moderno de boogie-woogie, jump blues y jazz. Desde principios de la década de 1980 ha estado de gira y grabando con su banda, los Rocket 88s. Woods llama a su música rock-a-boogie, y con su banda de acompañamiento ha proporcionado retrospectivamente un estilo jump blues de los años 40 y 50.

Finalmente, Nona Brown (viernes, 23.40) domina el sonido del área de la Bahía de San Francisco. Calificada como una bocanada de aire fresco, con su exitoso Songs from my Journal Volume 1 se ubicó en el puesto 14 del Gospel Albums Sales de Billboard en la primera semana y en el puesto 21 en la segunda semana. El primer sencillo de Songs from my Journal Volumen 2 titulado Cherish Life lo comparte además con la reconocida Ashling Cole.