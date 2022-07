La filóloga, periodista y traductora Eva Cruz (Santa Cruz de Tenerife, 1973) presentó ayer en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria su ópera prima Veinte años de sol. La novela, que representa su debut como escritora, es una historia «contra la juventud, y también contra la nostalgia», según la propia Cruz. «Tenía una historia ahí que me rondaba y me rondaba y se me juntaron las dos ideas, la de borrar un recuerdo y la relación entre dos amigas», explica la escritora canaria afincada en Madrid sobre el origen de su novela, una obra que que «busca deliberadamente la contradicción».