El arte de donar arte

Las donaciones y legados son un incentivo de valor incalculable para el incremento del patrimonio cultural de un pueblo. Los museos e instituciones públicas se convierten para muchos artistas y sus herederos, así como para coleccionistas vocacionales y emocionales, en una garantía para la preservación de su memoria. Pero no todo vale. Las obras deben complementar el discurso museográfico como requisito fundamental. Además, la llegada de nuevas piezas que se unen a las colecciones puede llegar a plantear un problema si se quieren garantizar las condiciones óptimas de preservación de una obra. El espacio es finito, por lo que la labor de los equipos de conservación, restauración y gestión cultural se convierte en una pieza fundamental para asegurar que el proceso funcione como un perfecto engranaje.

La exposición Acogiendo patrimonio, que ahora se exhibe hasta el próximo 18 de septiembre en la Casa de Colón, muestra al público las donaciones y los legados recibidos entre 2019 y 2022. Son numerosas piezas, de las que sólo se exhibe una representativa selección en tres salas.

Una tradición consolidada

La paulatina modernización de nuestro país ha traído la consolidación de la figura del donante de arte. La donación es un proceso que, hoy en día, es vital para el crecimiento y consolidación de la colección de un museo como la Casa de Colón que alberga, como recuerda su directora, Elena Acosta, «una de las colecciones públicas más relevantes de Canarias». En ese sentido, Tiene claro el camino a seguir en una institución museística del siglo XXI. «En un museo, la colección es fundamental, es la base. Hay que investigarla, catalogarla, conservarla y difundirla. Las colecciones no son únicas. Hay que enriquecerlas».

Carlos Sánchez nace en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, precisamente a muy pocos metros de la Casa de Colón, lo que sin duda ha marcado su destino. Se forma como arqueólogo y antropólogo americanista en la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en culturas andinas prehispánicas, y participa en el proyecto de investigación y excavaciones arqueológicas que, bajo la dirección del historiador Manuel Ballesteros Gaibrois -muy vinculado también a la Casa de Colón-, se lleva a cabo en sucesivas campañas en el yacimiento arqueológico de Raqchi, en Cuzco (Perú).

Años después, alejado ya de la actividad investigadora, pero sin renunciar por ello a su vocación americanista e interés coleccionista, vuelve a su tierra natal como alto ejecutivo de una importante empresa de ámbito nacional que profesionalmente le mantuvo vinculado a las islas durante años.

La donación de arte precolombino que ha realizado a la Casa de Colón es fruto de una colección «que se ha ido generando a lo largo de toda mi vida profesional», detalla Sánchez. «Mi formación y trabajo como arqueólogo en Perú inició el proceso de configuración de la colección». La vida profesional le llevó más tarde a la empresa privada. «Me alejé de la actividad cultural y científica, pero, al jubilarme, decidí tomar una decisión sobre mi colección y el mejor lugar en el que puede estar una colección arqueológica es en una organización pública para que el ciudadano y los visitantes puedan disfrutar de ella».

Nunca tuvo dudas de que la Casa de Colón era el lugar perfecto para alojar su colección, a pesar de que ha tenido ofertas de otros centros tan prestigiosos como el Museo Arqueológico Nacional o el Museo de América. «Yo soy canario, aunque la mayor parte de mi vida ha transcurrido en Madrid, pero mi enganche emocional con las islas nunca lo he perdido», confiesa. «Sabía que no había nada en la Casa de Colón de las culturas peruanas prehispánicas y esto fue otro punto determinante para mi decisión», asegura también el coleccionista.

«Siempre he pensado que las antigüedades en arte, y por supuesto también en arqueología, poseen un valor económico mayor o menor y que muchas veces tendemos a observarlas y apreciarlas por su cualidad económica y no por su capacidad para establecer un diálogo con nosotros sobre el mundo que conocieron y vivieron cuando fueron útiles a la sociedad que las creó», reflexiona sabiamente el coleccionista y arqueólogo. «Perdida hoy aquella función utilitaria, nuestra obligación no es otra que devolverles su utilidad como portadores y transmisores de su cultura. En una colección particular privamos a la antigüedad de esta capacidad de seguir siendo útil a la sociedad en la que hoy le toca vivir y al ciudadano, a su vez, de conocer su mundo a través de ella y del trabajo del museo que la custodia», concluye rotundo Carlos Sánchez.

La colección de una quincena de piezas de cerámica y textiles de varias culturas precolombinas se formaliza como depósito en la Casa de Colón a finales del 2019 y la incorporación definitiva a sus fondos se hace efectiva un año después. Las distintas piezas arqueológicas que la constituyen representan para la institución «un complemento imprescindible que permite a nuestros visitantes comprender y admirar el desarrollo, complejidad y belleza de estos objetos, procedentes de la cultura material de algunas de las más importantes civilizaciones andinas prehispánicas, que en el momento del contacto con los españoles a finales del 1531, ya habían sido conquistadas e integradas por el gran imperio incaico», detallan los conservadores del museo. Todas ellas se desarrollaron en los diferentes valles fértiles que unían la cordillera andina con el Pacífico a lo largo de la costa del actual Perú, a excepción de las culturas Huari (Ayacucho) y muy posteriormente la Inca (Cuzco), cuyo nacimiento y desarrollo se produjo en plena cordillera andina.

«Difícilmente podríamos acceder y tener la oportunidad de divulgar en nuestra ciudad y nuestras islas un contenido arqueológico y cultural tan relevante de no ser por la voluntad altruista de donaciones de esta importancia y características», asegura la directora de la Casa de Colón, Elena Acosta, al referirse a la donación precolombina de Carlos Sánchez.

El creador frente a su obra

Félix J. Reyes Arencibia (Valleseco, 1941) es sin duda uno de los artistas vivos más representativos de la escultura canaria del siglo XX. El propio autor describe su obra de la siguiente manera: «Creo que el presente no existe, del futuro no sabemos nada, sólo nos queda lo vivido». En efecto, su escultura está marcada por su humanidad y por el carácter narrativo en su producción, pasando de realizar piezas individuales a instalaciones de distintos formatos y técnicas en las que recoge historias y vivencias personales.

Es el caso de Solidaridad, la obra que forma parte de la muestra Acogiendo Patrimonio. Se trata de un proyecto nacido de un triste acontecimiento social, que, como a tantos, llenó de rabia al escultor de Valleseco afincado en La Rioja: los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Atocha.

Como artista, se sentía en la obligación de dejar plasmado este horrible suceso, de denunciar y manifestar su ira contenidas a través del arte. El significado de este ingente número de piezas escultóricas lo sostiene en la gran manifestación de rechazo y protesta contra los artífices de la barbarie gratuita.

F. J. Reyes Arencibia: Está inspirada en los entierros de Valleseco, «donde de niño veía el cortejo fúnebre con los paraguas»

Pero lo más curioso es que la idea artística tiene su raíz en viejas remembranzas de tiempos pasados de su niñez. Está inspirada en los entierros de Valleseco, «donde de niño yo veía el cortejo fúnebre acompañado de los vecinos con paraguas, porque en mi pueblo llueve casi siempre. Esa lluvia que llaman chipichipi, una fina pero persistente capa de agua», recuerda el veterano escultor. Esa idea inicial presentaba una dificultad técnica sin resolver y esa era el recorrido de la comitiva.

«La solución era muy difícil de realizar, porque yo pensaba que tenía que representar los caminos de mi pueblo desde Lanzarote al cementerio. Pasaron muchos años y viendo por la televisión la manifestación contra el cruel atentado del 11 de marzo encontré la solución. El 12 de marzo era un día lluvioso y todos los manifestantes llevaban paraguas, como en Valleseco. En ese momento comprendí que no era necesario representar ningún camino, que era suficiente una recta, caminando todos en una misma dirección. Ese mismo día me puse a realizar el grupo».

Y el grupo que se podrá ver en la muestra fue representado por 3.000 piezas de entre 17 y 20 centímetros, realizadas en alabastrina. Representan cientos de formas anatómicas humanas y diferentes portes: movimientos, silencios, dolencias, etc. Todas ellas modeladas bajo las directrices del estilo, que es ya patrón en su quehacer artístico y que le define autónomamente en sus creaciones escultóricas. En el contexto expresado, cada una se manifiesta y desfila bajo un paraguas con su individual anatomía y su movimiento corporal.

Lázaro Santana y Antonio Padrón

El poeta, ensayista y crítico literario Lázaro Santana ha donado dos cuadros del pintor Antonio Padrón «que he tenido conmigo durante 40 años, desde que él me los regaló», explica. Colaborador activo de Cartel de las Artes y las Letras (que también dirigió) y Fablas, entre otras muchas publicaciones, estuvo al cuidado de la antología sobre Alonso Quesada y Domingo Rivero.

Además de su importante producción poética personal, también ha cultivado durante muchos años su afición al arte, que incluye una variante profesional tras muchos años de actividad como crítico de arte. Es conocida su gran amistad con algunas de las más importantes figuras del arte canario de los últimos 50 años. Fruto de ello es su importante colección artística, parte de la cual se ha decidido a donar a la Casa de Colón.

«Mi deseo es que estas dos obras vuelvan de nuevo a su estudio, hoy convertido en Casa-Museo», expresa con sinceridad el poeta. «Yo tenía una gran amistad con Antonio Padrón. Él se portó muy bien conmigo cuando yo le pedía ilustraciones para publicaciones en periódicos o en alguno de mis libros y me parecía lógico que vuelva su obra a su museo», concluye Lázaro Santana.

Lázaro Santana: «Yo tenía gran amistad con Antonio Padrón, y me parecía lógico que su obra volviese a su museo»

La donación del poeta incluye también varios dibujos de firmas tan influyentes como Manolo Millares, Felo Monzón, Plácido Fleitas o Jesús Arencibia. Varios de ellos forman parte del grupo conocido como Los arqueros del arte contemporáneo, el colectivo de vanguardia artística canaria formado a partir de 1950. «Son obras de un valor documental importante que merecen estar en un sitio público con el que se pueda dar a conocer, no sólo las vanguardias, sino el importante legado del indigenismo en Canarias».

A nivel personal, su relación con esta generación fue vital para el desarrollo de su obra literaria. «Fueron un caudal de información para mí. Me ayudaron a entender el valor del movimiento en los años en los que se desarrolló y que yo no pude vivir de primera mano por la diferencia generacional», reconoce Santana.

«Puesto que el Estado no puede asumir la compra de todas las piezas interesantes para estar en un museo, es fundamental que personas involucradas en el arte donen piezas importantes para la comprensión del arte local», concluye el poeta.

El valor de la colección pública

La colección artística del Cabildo de Gran Canaria se sigue enriqueciendo e incrementando durante los últimos años. «Al fin y al cabo, este es el patrimonio de todas y todos los canarios», reivindica la directora de la Casa de Colón, Elena Acosta. «En el futuro Museo de Bellas Artes podremos ver reflejada la historia del arte en Canarias a través de las obras de nuestros artistas que conforman la colección del Cabildo de Gran Canaria», sentencia.

También es una labor de pura transparencia. «Nuestra misión no es únicamente la compra, recibimos donaciones y obras en depósito que forman parte de nuestro imaginario, de nuestro patrimonio. Esa es también la labor de un museo». Y ahí es donde entra en juego el papel esencial de los conservadores. «Hay que investigar y catalogar las obras, esa es su gran labor: estudiar y difundir la obra artística. La colección tiene una vida que es necesario conocer y divulgar», resume la directora de la instalación museística.

«El valor de las obras que acoge la Casa de Colón desde su creación durante los años cincuenta del pasado siglo es innegable», asegura Francisco Javier Pueyo, conservador de la Casa de Colón. «Abarca obras datadas desde el siglo XV hasta principios del siglo XX, que se exponen de manera permanente en seis salas, además de otras tres para exposiciones temporales». El depósito merece una mención aparte. Son alrededor de 5.000 piezas de alto valor artístico y diferentes géneros almacenadas o bien expuestas en las distintas instalaciones museísticas del Cabildo de Gran Canaria. Muchas de ellas aguardan impacientes la apertura del MUBEA, el futuro Museo de Bellas Artes que se construye en el antiguo Hospital San Martín, en Vegueta.

Arte precolombino

Antonio Padrón

