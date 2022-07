«A Canarias han venido los mejores carteles de festivales, aún con la distancia»

C. Tangana, Marc Anthony, Residente, Myke Towers, Camilo, Dani Martín, Rayden, Nil Moliner... Y 30.000 personas. El Estadio vibró el 8 y 9 de julio con la primera edición del GranCa Live Fest. Leo Mansito, su director, conoce qué es codearse con artistas internacionales después de traer a los Pet Shop Boys o a Nathy Peluso, así que vive este verano como la oportunidad de un sector que siempre ha estado en boga en Canarias.

Primera edición del GranCa Live Fest con 30.000 personas en un verano donde la oferta cultural ha desbordado las previsiones. ¿Cuál es la valoración de esta apuesta?

El análisis es altamente positivo. Se han dado varias circunstancias, como el lugar donde lo llevamos a cabo, el Estadio de Gran Canaria, que es un espacio inmejorable; también, el cartel, al que pocas personas pudieron rendirse; y, cómo no, la salida de una situación pospandémica que contribuyó a la afluencia masiva de público de todas las edades que buscan diversión y ocio después de dos años sin tener alternativas de ningún tipo. Y, por supuesto, el trabajo de un gran equipo que está detrás y que apostó desde el primer momento porque el GranCa fuese aquello en lo que se ha convertido: el mejor festival latino sostenible de Europa.

¿Cómo se consigue un cartel de estas dimensiones?

Trabamos con un año de antelación y seguimos los gustos del mercado. Olfateamos qué hay que tener en cuenta y, como tenemos los contactos, empezamos a negociar y cuadrar las agendas. Por ejemplo, teníamos a Karol G en un principio, pero canceló su gira por Europa, y habíamos confirmado a Nathy Peluso, pero prefirió ir al Mad Cool y al BBK. Por parte de los demás artistas que vinieron, la impresión ha sido fantástica, les dejó impresionados la acogida y recibimos felicitaciones por el trabajo realizado.

¿Este panorama de festivales de las Islas es pasajero o la consolidación de un sector?

Nosotros venimos trabajando en este y en muchos otros festivales desde hace bastantes años, además, estamos consolidados dentro del sector. Si bien es cierto que como apunté antes, las circunstancias vividas después de la pandemia han sido por supuesto favorables, no hay más que ver los miles de conciertos y festivales que hay por todo el mundo en la actualidad.

¿Qué dificultades hay?

Las dificultades son las intrínsecas a un territorio insular, fragmentado y lejos del resto de España. Un hecho que hace que se encarezcan los traslados de los artistas, equipos y materiales y que se haga más difícil su contratación porque hay que incluir en la ecuación muchos otros factores. No obstante, parece que las administraciones han ido mejorando algunos puntos sobre este respecto a través de diferentes programas.

El motor económico cultural suele ser infravalorado. ¿Ha cambiado esta percepción?

Es cierto que con este festival se han creado más de 1.000 puestos de trabajo, de manera directa e indirecta. Desde los trabajadores que montan los escenarios, luces, sonido, atracciones y ocio, puestos de comida, barras, espacios multidisciplinares, juegos, vestuarios, baños, seguridad, sanitarios, publicidad, comunicación, y podría seguir nombrando a muchos más. Luego, está el movimiento económico que se genera en torno al festival, como que se alojen en establecimientos y gasten en comercios de aquí, propiciando una economía circular notable. Yo diría que no hay que desdeñar en absoluto a la cultura como motor económico, todo lo contrario.

«El GranCa se ha convertido en el mejor festival latino sostenible de Europa»

¿En cuanto a la atracción de públicos internacionales?

Por ahora, se están analizando todos los datos, pero de los que disponemos revelan que más del 34% del público proviene de lugares como Japón, Nueva York, diferentes partes de España y otras tantas de Europa, quienes tuvieron una estancia superior a los dos días en los que se desarrolló el festival. La gran parte de afluencia fue público de las Islas.

Los festivales ya no son solo un escenario, sino una experiencia. ¿Se pierde la esencia?

No creo que se pueda perder la esencia. Todo paso del tiempo conlleva una evolución y ahora los festivales, con su parte lúdica y de ocio, son más accesibles a un público familiar, con lo que las familias pueden compartir estas experiencias con sus hijos en un entorno seguro y cómodo para ellos. Más que una transformación, considero que los festivales cada vez se adaptan más a cualquier perfil. Los hay para todos los gustos.

¿Un festival sin comunicación no existe?

Por supuesto. Indiscutiblemente las redes sociales forman una parte importante de la comunicación, no solo de un festival, sino de cualquier evento. Y como cualquier proyecto, sin comunicación se limita más su difusión.

¿Canarias es o puede llegar ser parada indispensable?

Canarias ha sido toda la vida no solo parada indispensable sino, en el caso de los artistas latinos, por ejemplo, un trampolín para consagrarse, más tarde, en el panorama internacional. Es el caso de Luis Fonsi, que siempre lo recuerda con mucho cariño, Carlos Baute, Manny Manuel, Edwin Rivera, el mismo Marc Anthony antes de alcanzar su fama mundial… A Canarias, a pesar de su distancia y condición insular, han venido, durante años, los mejores carteles.

A pesar de los esfuerzos que se hacen, la escena local está mermada. ¿Qué opina?

Creo que todo se puede conjugar para que el ocio musical, sobre todo en las ciudades, pueda convivir con el descanso de la ciudadanía, porque además tiene que ser así. Es un tema controvertido, pero creo que, con voluntad entre todas las partes, pueden y deben llegar a convivir.

¿Por qué quiso ser promotor?

Pues vengo de una familia de artistas. He crecido con la música y la he mamado desde muy temprano. En mi entorno familiar siempre se han dedicado a la organización de este tipo de eventos y desde joven he aprendido un oficio que, a pesar de que es muy duro y se vive con gran incertidumbre, es muy gratificante. Imagínese cómo lo hemos pasado con la pandemia, cancelando todo, volviendo a programar, sabiendo que había muchos puestos de trabajo pendiendo de un hilo, y, viendo, una y otra vez, cómo se caía el trabajo de años, pero hay que ser constante y aquí seguimos. Al final, haces cosas para que la gente lo pase bien y eso gratifica y compensa, en gran parte, el resto.

¿Próximo proyecto?

En unos meses podremos adelantar públicamente a diferentes artistas que estamos cerrando para el GranCa Live Fest 2023. Ofreceremos un festival, si cabe, más dinámico y con más atracciones y ocio para grandes y pequeños. La intención, siempre, es ir a mejor. Es mi lema y mi manera de trabajar.