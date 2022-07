«Este disco es un regalo de las musas, el trabajo que me esperó tantos años»

El cantautor Luis Pastor llega a Canarias para presentar su último trabajo, Extremadura fado, grabado a caballo entre Lisboa y Extremadura. Su primer disco, el decimoctavo de su carrera, que versa sobre el amor en tiempos de pandemia. «Me debía y le debía un disco homenaje a mi tierra», afirma el músico, y por eso en este trabajo se muestra extremeño, con la querencia por Portugal y Cabo Verde que tanto ha influido en su carrera. Pero en esa carrera y en su vida también es importante Canarias y por eso explica que su visita a Tenerife «es doblemente agradable», desde el punto de vista familiar porque podrá volver a la que ha sido su casa durante 30 años y porque, además, «las Islas para mí son un espejo diferente» porque «el mar ha sido para mí un lugar junto al que sentarme a escribir y es algo curativo». «Me siento canario» y concluye que «creo que pasaré mi vejez en las Islas, es una intuición».

Este disco es un viaje a Portugal y Cabo Verde pero sin salir de su casa porque surgió durante el confinamiento.

Sí, solo viajé mentalmente. Puse velas al viento, como dice la primera canción del disco, y quise enamorar a una amiga a través de Whatsapp escribiéndole cartas de amor como se hacía antes. En 20 días escribí 18 textos que podrían haber sido 18 canciones, aunque finalmente se quedaron algunas menos que han dado forma a Extremadura fado. Ha sido un regalo que me han hecho las musas y al mismo tiempo ha sido el disco que me estaba esperando tras tantos años. Fui un niño que salió de su aldea siendo Joselito y que se hizo cantautor, que cambió sus raíces y que mezcló su música a lo largo de los años con tintes de Portugal, África o Brasil. Creo que este trabajo cierra un círculo de mi vida. Nada fue premeditado y hasta el título del disco salió solo.

Afirma que se trata de un disco que le debía a su tierra, una cuenta pendiente, ¿por qué?

Sí, siento que es un disco especial. Siento que está gustando de una manera especial para la gente que tenía reticencias de oír mi música desde el lado ideológico, porque no comparte pensamientos o posiciones políticas. Este es mi primer disco que no tiene connotaciones políticas, aunque en el amor también existen ideologías. El público se puede acercar a escucharlo sin prejuicios.

Surgió durante el confinamiento y ahora debe ser especial presentarlo en directo si además está recibiendo tan buena respuesta por parte del público.

Veníamos ya cantando a lo largo del último año pero acercar este trabajo en directo me satisface personalmente al mismo tiempo que compruebo que el público llega con las letras aprendidas. Por eso digo que está gustando, por lo que me cuenta la gente, que es un trabajo que engancha, y una vez que lo ponen lo tienen que escuchar una y otra vez. Eso es algo que a mí me ha pasado toda mi vida con gente de la que he aprendido mucho y por eso me da mucha satisfacción, porque parece que no hay obstáculos para este disco.

Tras tanto tiempo dedicado a la canción protesta, ahora nos sorprende con estos temas de amor. ¿Le parece que no es momento para hablar de reivindicación?

Mi proyecto se mantiene en el mismo sitio. En mi disco anterior, La paloma de Picasso, hay cinco canciones de contienen poemas de Miguel Hernández o Mario Benedetti y también textos míos que están llenos de reflexiones y críticas a la realidad política y social. La casualidad ha querido que este último disco hable de amor y no toque ningún tema problemático pero no es algo que yo haya hecho a posta. Por eso creo que el público se acerca más a este trabajo, porque no hay nada que le tire para atrás desde el punto de vista ideológico, aunque no es algo que yo me planteara al dar forma a las canciones. Pero mi propuesta y mis conciertos siguen siendo reivindicativos porque muestran lo que es mi poesía desde 1969. Y todo lo que he sido se lo debo a lo que aprendí en los años 70 en la universidad de la vida, en los barrios, en las manifestaciones, en el altruismo y la generosidad y en los valores que parece que hemos perdido o dejado a un lado. Poner en valor todo eso sigue siendo necesario, bien desde el lado de la poesía, de la música y del arte en general.

Con tantos años de carrera como los que tiene usted a sus espaldas, ha sufrido la censura en ocasiones. ¿En qué punto nos encontramos ahora?

Aún hoy, a través de los grandes medios de comunicación, muchos mensajes se ocultan y se priman otras fórmulas musicales, y todo lo que tiene que ver con la crítica a los grandes poderes desaparece. Es fácil posicionarse pero que tu mensaje cale y llegue a los corazones del público y que reflexionen es más complicado. Lo bueno es que cada día viene alguien a mis conciertos que me dice que acaba de descubrir mi música y eso es maravilloso.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Antes de grabar Extremadura fado tenía previsto grabar en Canarias un librodisco que tengo compuesto hace más de diez años con textos de poetas de las Islas. Cuando hice el primer disco de José Saramago quise hacer otro para demostrar las influencias musicales mías a través del Atlántico. Pero no ha podido ser porque la Administración no me concedió las ayudas ya que decía que no era paritario porque no había el mismo número de poetas mujeres que de hombres. Conocía algunos poetas canarios y luego me empapé de otros muchos y elegí 14 hermosos poemas que iban a formar parte de Estos mares, que es como iba a llamar a este trabajo. Pero no pudo ser y por eso me embarqué en la grabación de Extremadura fado. Antes de la pandemia ya hice un espectáculo en directo en Vallecas, en el mes del libro, dedicado a los poetas canarios. La grabación está aplazada porque creo que si no ha sido ahora será más adelante. Llevo 30 años sintiéndome medio canario y por eso creo que este disco debe salir a la luz.