Después de dos días de la mejor música y una tercera jornada dedicada a la Petanca Soul, el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival clausuró ayer domingo en la playa de San Agustín una edición marcada por el jolgorio y gozo de volver al sur de Gran Canaria, después de dos años de ausencia a causa de los impedimentos creados por la Covid-19.

Con un público entregado, que llenó cada rincón de la arena, el paseo y la zona de restauración, el momento cumbre del sábado llegó en el momento en el que Chick Rodgers recibió una cerrada y emocionante ovación tras hacer una memorable e inolvidable interpretación de (You Make me Feel Like) A Natural Woman, un tema escrito por Carly Simon y Gerry Goffin para Aretha Franklin en 1967 y, posteriormente, interpretado por la propia autora en su legendario disco de 1971 Tapestry. Rodgers no pudo contener la emoción y rompió a llorar. Ese momento resume y consolida un proyecto que vivió un día para el recuerdo.

Junto a él, la Anthony Paule Soul Orchestra con Larry Batiste, Nona Brown y Omega Rae, Mitch Woods, Leon Beal, Nona Brown, Ernie Johnson, Midnight Soul Band, Larry Springfield y el propio Chick Rodgers se subieron al escenario principal de este fin de semana intenso que ha marcado un antes y un después en la propuesta de un espectáculo venido a más tras la pandemia. Con noches memorables, las actividades del área de restauración acompañaron a los incansables en el concierto de Roc Flowers y el ritmo del dj Sergio Piró ayer, que sirvió para quedar con ganas de que llegue ya la edición de 2023.