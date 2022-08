«Es necesario tener un Plan Familiar de Emergencia ante cualquier desastre»

¿Cree que nos preparamos para muchas cosas menos para lo esencial que es salvar la vida?

No, está claro que no, y no solo no estamos preparados, sino que tampoco estamos mentalizados; vemos desastres a nuestro alrededor todos los días, incluso sufrimos alguno nosotros, pero una vez que pasa, nos olvidamos… Por ejemplo, ¿cuánta gente que se quedó tirada en el coche toda la noche en la tormenta Filomena, lleva ahora, una manta, botellas de agua, una linterna… etc.?

¿Y su libro, Prepárate!!!, es una guía para actuar correctamente en estas situaciones?

Este libro te servirá para prepararte de una forma lógica y sencilla ante cualquier desastre, y te presentará en detalle, no solo los materiales necesarios con los que equiparte, sino, y más importante aún, la planificación de estrategias y tácticas a tener en cuenta para elaborar tu Plan Familiar de Emergencias, incluyendo si tienes personas mayores o discapacitados en la familia. Si mañana llegara un desastre o catástrofe ¿sabrías cómo actuar? ¿Estás preparado tú y tu familia ante un desastre? ¿Qué hacer si hay un apagón? ¿A dónde, cómo y con que evacuar si es necesario? Con este libro aprenderás unos consejos y técnicas para prepararte a ti y a tu familia ante desastres y emergencias.

¿Cuáles son las principales situaciones de peligro en la que nos vemos habitualmente?

El cambio climático es evidente, cada vez hay más desastres naturales y son más violentos: incendios, volcanes, inundaciones, olas de calor… A esto hay que sumar los desastres originados por el hombre: guerras, crisis económicas, desabastecimiento, apagones eléctricos, pandemias... Y después del Covid-19 vemos que somos muy vulnerables, por eso hay que estar preparado para casi todo, estar preparado nos dará tranquilidad y sabremos actuar en caso necesario, aunque lo que tampoco podemos es vivir asustados.

¿Cuáles son las personas más vulnerables en esas situaciones y cómo se les ayuda?

Por supuesto los niños, ancianos y personas con discapacidad; en situaciones de emergencia necesitarán más ayuda ya que no podrán valerse por sí solos; por eso necesitamos tener un Plan Familiar de Emergencias dónde aprenderemos y practicaremos con ellos como actuar en las diferentes situaciones de emergencia o desastre. Es imprescindible.

¿Y en qué consiste ese Plan Familiar de Emergencias?

Es un plan que elabora una familia para saber cómo reaccionar, tanto desde los niños hasta las personas mayores que vengan con nosotros. Hay que identificar los miembros familiares con sus problemas, qué edad tienen, qué enfermedades, adaptar la mochila de supervivencia a las características de cada uno. Y a continuación tener un punto de reunión y otro alternativo en caso de que haya una emergencia y haya que evacuar la casa. Hay que tener un plan de comunicaciones para llamarnos si no hay teléfonos móviles. Saber todos los miembros de la familia dónde están los hospitales, policía local, bomberos. Reconocer por dónde dirigirnos si hay que salir al campo y practicar montajes de campamentos, hacer fuego o agua. Lo importante es que hay que practicarlo y revisarlo por lo menos cada seis meses.

¿Y cómo se debería actuar si uno se encuentra en medio de un accidente?

Accidentes hay de mil tipos, pero bueno, lo primero está claro, actuar con calma, analizar la situación, saber si estamos capacitados para resolverla, y actuar si tengo cocimientos. Llamar al 112 si es necesario y dependiendo del tipo de accidente, porque tampoco podemos colapsar a los servicios de emergencias, pero si es grave por supuesto llamaremos al principio de todo. Por eso es tan importante la formación y el conocimiento.

«Tras el Covid-19 vemos que somos muy vulnerables y hay que prepararse para casi todo»

¿Pero cómo podemos auxiliar moralmente a esa persona?

Lo que tenemos que hacer es tomar iniciativa y sacar al líder que llevamos dentro. Luego, si tenemos conocimientos médico curar, si no ayudar a la persona y acompañar hasta que lleguen los servicios de emergencia.

¿Cómo se debe de proteger uno ante el fuego?

Depende, pero si es pequeño trataremos de apagarlo antes de que se extienda. En caso contrario, huir y avisar a los servicios de emergencias; hay que tener en cuenta que la mayoría de las víctimas en los incendios es por inhalación del humo, por eso debemos cubrirnos las vías respiratorias y agacharnos, y muchas más cosas que darían para otro libro.

¿Cree que los consejos que se explican sobre cómo hacer ejercicios de reanimación cardiopulmonar son correctos?

Consejos hay muchos, buenos y malos, como en muchas películas. Lo que está claro es que todo el mundo debería saber hacer la RCP, se tendría que enseñar en las escuelas, universidades y trabajos; en un par de horas se puede aprender correctamente. Luego esto por supuesto hay que practicar y refrescar de vez en cuando, esto salvaría muchas vidas… En nuestra escuela de Supervivencia Canarias tenemos el lema «Olvido lo que oigo, recuerdo lo que veo, aprendo lo que hago»

Usted pone mucho interés en la higiene, ¿por qué?

Es fundamental. Después de un desastre habrá muertos, heridos, las aguas estarán contaminadas, se acumulará basuras, bacterias y virus, que traerán enfermedades infecciosas, por eso le tema de la higiene es importantísimo. Hay que hervir el agua, desinfectar las heridas, limpiar cualquier foco de contaminación es fundamental. Por otro lado tenemos el aspecto psicológico muy importante. Y estar aseados y limpios, sube la moral del grupo y tendremos una sensación menos catastrófica.

¿Qué es lo que debe llevar un buen botiquín?

Tener un buen botiquín es primordial, lo que pongamos dentro de él, podrá salvarnos la vida o minimizar las consecuencias de la herida o enfermedad. En el libro doy una lista más o menos larga, lo que es fundamental es saber para qué es cada cosa y tener aparte de los medicamentos clásicos : aspirinas, paracetamol, ibuprofeno ..etc., sin olvidarnos de esas medicinas que tomamos habitualmente por alguna patología, tener cierto número de cajas de pastillas en reserva, porque tras un desastre será complicado conseguirlos en las farmacias .

¿Le ha servido su experiencia como militar para realizar este libro?

Sí, claro, de todas las experiencias se aprende, y más en el Ejército que tienes a veces situaciones complicadas, como en alguna misión en el exterior o en el día a día en la instrucción, aparte con las experiencias de los compañeros, hace un par de años realice curso de Gestión de Catástrofe en la UME, donde ya orienté más la supervivencia al Preparacionismo ante desastres y emergencias.

¿Qué consejo daría para empezar a ser un preparacionista?

Llevar todo el mundo en la cartera apuntados los teléfonos de toda la familia, con el parentesco. Incluso nuestro propio teléfono, ya que en estos tiempos nadie memoriza teléfonos y en caso de una emergencia no sabríamos a quien llamar.