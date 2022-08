Aurelia Gil desfila en la Fashion Week de Madrid

Aurelia Gil debuta en septiembre en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. La diseñadora Aurelia Gil, integrante del programa Gran Canaria Moda Cálida de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria debutará el sábado 17 de septiembre a las 11.00 horas en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, convirtiéndose en la segunda firma isleña en participar en el principal evento de la moda de España, tras la firma TRAStornados en 2003 en la extinta pasarela Cibeles. Aquel año, Gil estaba de becaria en dicha firma, por lo que estuvo presente en su debut en Madrid.

«Entramos en el calendario oficial. Por fin llegó el momento. Es una oportunidad grande e importante para mi marca y mi equipo y para el Cabildo de Gran Canaria y el programa Gran Canaria Moda Cálida», explicó, emocionada, Aurelia Gil.

La diseñadora no quiere adelantar mucho sobre la colección denominada 3 6 5 que presentará en Madrid, pero sí adelanta que contará con una esencia puramente canaria, con la sostenibilidad como eje principal, y con la colaboración de artesanas del Archipiélago. Será una colección única que no distinga entre estaciones y con la moda baño elevada al nivel de cualquier diseño apto para la alfombra roja, queirá contando la vida en las Islas.

«Es un tributo a la canariedad como yo la entiendo. Es un tributo también a las prendas más icónicas de mi marca: estoy haciendo un recorrido también porque en 2023 es el cumpleaños de la marca y, por necesidad propia y personal, he hecho una revisión de todos esos momentos más importantes en mi carrera y los estilos que me han llevado hasta aquí», explicó. «Rescatándolos y dándoles la mano a la artesanía del Archipiélago. Me he puesto en contacto con un número importante de artesanas y estoy desarrollando una colección que haga tributo a la artesanía canaria. La intención es elevarla a la categoría de moda».

Manos artesanas

Entre las artesanas con las que ha contado para su colección destacan Eloísa Pascual, de La Palma, que es artesana del crochet; Raquel Hammerhoj, de Tenerife que es artesana del calzado, Pilar Ureña que es una artesana de Gran Canaria experta en la fibra de platanera, con Claudia Acosta que es artesana de la joyería y con el Colectivo de Artesanas Caladoras de Ingenio.

«De esta forma la colección englobará quiénes somos todos nosotros y esa es la idea. Dar un gran show de canariedad sostenible, cool y realmente fashion en Madrid», remarcó. Gil espera que este debut depare un futuro aún más prometedor a su firma y su equipo formado por siete mujeres. «El éxito es poder presentar allí, comunicar que trabajamos duro desde hace 20 años y que pretendemos seguir haciéndolo con la misma dedicación otros tantos más», añadió.

Gran Canaria Swim Week

La consejera de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, felicitó a Aurelia Gil por este objetivo alcanzado y destacó la importancia de su participación para la marca y también para el programa Gran Canaria Moda Cálida y la propia industria textil de la Isla. Un sector en plena expansión gracias a las políticas que desarrolla la consejería para impulsar la presencia de las firmas de Moda Cálida en el mercado local y nacional y su representación a nivel internacional.

«Desde 2015 el empeño de mi equipo y de las firmas del programa ha estado en trabajar en red para generar economía. Todos los pasos que se han dado han ido en ese camino», explicó Alonso.

Este compromiso cristalizó hace siete años con la firma del primer acuerdo de Gran Canaria Moda Cálida con Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

Tras la participación de Aurelia Gil en la Mercedez-Benz Fashion Week Madrid le tocará el turno a la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida que tendrá lugar del 20 al 23 de octubre en Expomeloneras, en el sur de Gran Canaria. «Hemos creado una sinergia con IFEMA consiguiendo una mayor profesionalización con un mayor crecimiento mediático. Todo el esfuerzo y el trabajo constante está dando sus frutos. La pasarela está convirtiéndose en la segunda más importante tras Miami», subrayó.