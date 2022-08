«Por la Cuba que sueño lo daría todo»

Aterriza en Las Palmas Gran Canaria para ser parte del ciclo Orillas. Unas orillas entre las que ha saltado durante toda su vida. ¿Qué ha aprendido a lo largo de estos años de todos los espacios geográficos y humanos en los que ha crecido?

Definitivamente, viajar para cualquier persona es una experiencia que no se puede aprender en ninguna escuela. Conocer distintos países, su música, su cultura y su gente te da una visión más rica y amplia del mundo real en el que estamos viviendo. Para un escritor o compositor viajar se convierte también en una herramienta muy valiosa que te ayuda a que tus versos y tu música tengan un sentido más universal. He aprendido mucho viajando por el mundo con mis canciones.

En la canción Emigrantes, de su último disco, vuelve a poner sobre la mesa este drama humanitario. En Estados Unidos, por ejemplo, se plantea una reforma migratoria mientras que en Europa las condiciones se endurecen. ¿No cejará de levantar la voz pidiendo justicia?

Yo solo hago canciones. No soy un político. Y por supuesto soy responsable de todo lo que escribo y su resonancia. No escribo pensando en una misión ni en una campaña ni mucho menos un discurso, solo trato de contar historias poéticas sobre lo que veo, siento y pienso y claro que conozco muchas historias sobre amigos que han tenido que emigrar. Hace años que escribo sobre la tragedia de la emigración cubana, pero en esta canción en especial los versos tienen un sentido y una visión más universal del problema. La canción Emigrantes tiene varios versos que me gustan mucho como: «Todos tenemos emigrantes dentro / que un día de estos‬ / van a despertar.‬ / Yo también rodé como una piedra más / me tuve que coser dos alas rotas en la piel para volar. / Yo nunca juré ni voy a jurar / yo vengo del lodo, yo no soy del coro / que aprendió a callar. / Escúchame madre, yo te pido que / antes de que sea demasiado tarde / comience a llover».

En una ocasión, dijo que lo que le interesaba era el rock, no la política, y sabe que no es títere de ningún representante público. ¿Es un descreído?

(Risas). Me gustan tus preguntas. Sí, pensándolo bien yo creo que con los años me he vuelto algo descreído. No me gustan los políticos de ninguna parte del mundo y no soy marioneta de nadie. Con los años aprendí el ejercicio de dudar de todo lo que leo y veo, pero eso no está nada mal para escribir. Muchas de mis canciones son solo preguntas y no respuestas. A pesar de las desilusiones que he vivido, no he perdido nunca la fe en los seres humanos buenos porque conozco a muchos.

¿Cómo se inspira o investiga para tejer sus temas?

Escribir canciones es mi pasión. He tenido la suerte de compartir con grandes compositores cubanos, españoles, latinos y norteamericanos y con todos he podido hablar de este tema. Es un misterio muy difícil de explicar cómo y por qué aparecen ciertas canciones en la vida. A veces a uno le parece que son canciones que ya estaban escritas y andan por ahí sin dueño flotando en el viento; buscando a alguien para que se las traduzcas a los demás. Hay canciones que se escriben en 10 minutos, otras en un día, un mes, un año y muchas otras que nunca terminas de escribir.

¿Qué sería de este viejo mundo sin canciones? Se puede contar la historia de cada país a través de sus canciones.

En mi caso, me puede inspirar lo mismo una frase, un libro, una película, un cuadro, una melodía, la historia de un amigo, un sentimiento o una conversación.

En una de sus canciones cantaba «solo cuando estés bajo tierra sabrás lo que vales», ¿cómo se mitiga el dolor de la desigualdad, sobre todo ahora que lo observa mejor desde su posición?

Me gustan las canciones con pensamientos y frases que me sacuda los huesos y me pongan a pensar. Suelo hacer analogías usando diversos elementos como los muros y las puertas, el bien y el mal, la mentira y la verdad, la ilusión y la desilusión o la igualdad y la desigualdad. Pueden estar escritos desde La Habana, pero siempre son temas con sentimientos universales. Tagore decía: - «conoce a los de tu aldea y conocerás el mundo». Escribir canciones es mi terapia. ¡Si no las escribo me volvería loco! Todo lo que escucho, lo que leo, lo que veo, lo que siento y lo que pienso lo convierto en canciones.

Hace poco estuvo también por estas tierras Pablo Milanés. ¿A dónde cree que se dirige la trova de las nuevas generaciones? ¿Cómo la definiría?

Cuba es un país donde siempre nacen poetas y cantautores por todos los rincones. No los conozco a todos, pero te puedo asegurar que son muchos y con diferentes estilos. Todos están luchando por grabar y dar a conocer sus obras. No todos corren con la misma suerte. No es fácil. Cómo en todas partes del mundo en los compositores más jóvenes se nota una tendencia que se inclina mas hacia el pop comercial tanto en lo poético como en lo musical. Por lo general se trata de canciones de amor o desamor con melodías y armonías sencillas sin complicaciones poéticas. Así se mueve el mundo de hoy y Cuba también.

¿Qué daría por Cuba?

Esa es una pregunta difícil porque habría primero que definir de qué Cuba hablamos. Por la Cuba que sueño lo daría todo. No me gustan los políticos que hablan en nombre de los pueblos. Un pueblo es siempre más grande y más importante que cualquier político. Los políticos prometen y luego pasan pero los pueblos quedan con todas las ilusiones las promesas y las angustias.

¿Alguna vez se ha autocensurado, más después de las represalias que ha sufrido debido a sus letras?

No, nunca me he tenido que autocensurar. Yo escribo canciones donde cuento historias con un vuelo poético. No escribo discursos ni panfletos políticos. Tú puedes sacar la lectura que quieras de cada verso. Ninguna canción por mas crítica que sea es más fuerte que la realidad. Mis canciones son mis hijos. Todos los obstáculos, incomprensiones y censuras que me ha tocado vivir durante años no hubiera sucedido si yo hubiera decidido mantenerme callado, mirando a otra parte y escribiendo otro tipo de canciones, pero no fue así. En muchas de estas canciones esta contada parte de la historia de mi generación.

Tan joven y tan viejo, ¿cómo se reconcilia con el paso del tiempo? ¿Su amigo Sabina está bien?

Sabina está muy bien y no para de escribir, como siempre. Hay canciones que nacen y al poco tiempo mueren. Hay canciones que resisten el paso del tiempo y quedan en el alma de la gente. Nadie sabe cuál es el misterio. Sabina es sin dudas uno de los más grandes poetas y compositores de habla hispana. Vivir un tiempo en su casa fue como ir a la Universidad. A Joaco lo quiero y lo admiro mucho. Un día íbamos juntos en un avión y él estaba escribiendo Tan joven y tan viejo a mi lado, luego me dio el texto y me dijo: - ponle música! Tan joven y tan viejo es una canción de una honestidad brutal y me siento muy orgulloso de haberla compuesto a dos manos con Joaquín.

Después de un documental y un libro que han retratado su vida, no deja de escribir la suya en la canción. Así que, ¿qué retos están por delante?

Me queda mucho por hacer. Tengo muchos retos y muchos discos por hacer. Escribir canciones es mi pasión y es un oficio que me tomo muy en serio. Escucho mucha música y siento la necesidad de reinventarme poética y musicalmente sin dejar de ser el mismo. Hace mucho tiempo que compongo temas instrumentales que parecen compuestos para el cine. Tengo en mente también grabar un disco sin palabras, solo música. A veces la música logra decir más que las palabras.

En su último disco dedica varias canciones a su madre. ¿A dónde volvería con ella?

Gracias por tu pregunta porque me emociona recordarla. Tienes razón, le he escrito varías canciones a mi madre en diferentes discos. Con mi madre volvería a Jalisco Park. No soy religioso ni creyente, pero he sentido su presencia en varios momentos. Cuando quiero hablar con ella le escribo un verso o una canción. La primera fue Monedas al aire del año 1990 cuando ella murió. La última que le escribí es Adiós, canción con la que termina mi último disco El Grito Mudo y tiene un verso que dice: «por tu amor daría mi alma / por un beso tuyo doy mi voz / aunque solo sea para decirte / adiós». Son canciones que me emocionan mucho cuando las canto porque siento que me está escuchando.