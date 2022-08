Jorge Drexler: "El piloto automático es el principal enemigo de la vida"

Este 2022 cumple 30 años en el mundo de la música. ¿Cómo lo está celebrando?

No soy muy amigo de las efemérides ni de los aniversarios. No me había dado cuenta de lo de los 30 años hasta que alguien me recordó que se cumple ese tiempo desde la salida de mi primer disco [La luz que sabe robar]. En realidad yo siempre sentí que fue en el año 89 cuando empecé con esta profesión, a escribir canciones y a tocar en vivo. Pero sí, impresiona mucho, porque son muchos años. No estoy haciendo nada en particular para celebrarlo, más allá de asumirlo, reconocerlo y estar feliz con eso. Prefiero mucho más el presente que el pasado. La mejor manera de celebrar un pasado es dejándolo en su sitio. Escribir canciones nuevas es lo que más me gusta. Si te fijas nunca he hecho un disco de grandes éxitos. La única vez en mi vida que he regrabado material fue para Cara B, un disco doble de canciones raras, un disco experimental.

Camina o revienta, o en su caso, camina y reinventa. ¿Qué significa para usted la experimentación, una constante en toda su obra sonora?

Me gusta mucho la imagen esa de camina y reinventa (risas). La experimentación es un sinónimo del proceso de la vida. La vida es un equilibrio dinámico, no está quieta en ningún momento, siempre moviéndose y enfrentándose a situaciones nuevas. Experimentar es probar lo que hay a tu alrededor y actuar en consecuencia con lo que encuentras. Experimentar es evitar el piloto automático, que es el principal enemigo de la vida y de cualquier actividad creativa.

Me asparán si no le pregunto qué ha preparado para Mallorca.

He preparado una banda maravillosa, muy fogueada, integrada por tres hombres y tres mujeres. Es la primera vez en mi vida que llevo una banda en la que hay el mismo número de hombres y mujeres. Es como si el pequeño círculo del escenario reflejara demográficamente el gran círculo del público. Me tiene muy feliz. Esto también es un experimento, una manera nueva de ver la música, las giras, las colaboraciones… Tengo una teclista maravillosa, Meritxell Neddermann, de Barcelona; Alana Sinkëy, de Guinea-Bisáu, en voces y percusión; Myriam Latrece, de Madrid, también en voces y percusión; Javier Calequi, de Buenos Aires, a la guitarra y voces; Carles ‘Campi’ Campón, también de Barcelona, al bajo eléctrico y programaciones; y el gran Borja Barrueta, de Bilbao, que toca conmigo desde hace 17 años, a la batería. Todos tienen un proyecto propio solista muy exitoso, con lo cual es un privilegio para mí que lo abandonen para irse de gira conmigo.

¿El público tiene que venir preparado para el baile?

El concierto tiene una última parte en la que hasta ahora siempre se ha puesto de pie el público. Les recomiendo que se traigan las zapatillas para bailar. Bailar es una actividad humana esencial, importantísima, una de las que involucra más áreas del cerebro. Muchos nos hemos criado en sociedades donde el baile no es lo habitual y lo espontáneo. Tú vas a Venezuela, Colombia o África y ves que todo el mundo baila desde chiquito en todo momento: en la cocina, mientras charla o festeja, en los cumpleaños… Muchas veces hemos pensado que actividades como la lectura, que también es maravillosa, son más importantes. Pues no. La lectura es muy importante, pero también lo es bailar. Bailando se mueve el cerebro entero: el cerebro de la coordinación, el afectivo, el racional, el motriz… Es una actividad que lo conecta a uno con su cuerpo y también con el de los demás. Yo lo defiendo porque soy un hijo de la dictadura uruguaya. Me crié en un entorno en el que no se bailaba, y he notado esa carencia cuando me hacía mayor, he notado el bloqueo ese en el cuerpo, que tuve que trabajar conscientemente para quitarme de encima a la dictadura de los últimos reductos que tenía ocupando en mis articulaciones.

Su concierto tendrá lugar en el antiguo Aquapark de Calvià, donde hace unas semanas triunfaba C. Tangana, ante más de 25.000 personas. ¿Qué admira del madrileño, con el que lleva varias colaboraciones, como la de Tocarte?

Me gusta mucho cómo escribe, la visión artística que tiene en general, cómo envuelve sus canciones en una visión estética, que es muy clara, desde el vestuario a los videoclips, también el montaje escénico. Mi hijo Pablo está de gira con él, a los teclados. C. Tangana tiene la impronta del rap, el flow rítmico en la escritura de textos, y suele producir melodías muy interesantes. Escribir con él ha sido una experiencia muy importante, de la cual he aprendido mucho.