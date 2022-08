Pa(ra) eso no hay soldadura

Me encontraba en una oficina bancaria hablando con un amigo que es director de sucursal. La conversación había derivado por los derroteros de la situación económica en general, la inflación y todas esas cosas de las que la gente habla en estos tiempos, sumando a esta nuestras opiniones que parecían hacer del panorama general un muro de las lamentaciones. Ya casi tocaba a su fin esta parte de la plática, cuando mi amigo el director, imagínenselo ustedes, «todo emperchado» él [en el español de Canarias y en el Caribe se dice de alguien que está vestido con elegancia], con traje de chaqueta y corbata como flamante hombre de finanzas, y en un tono entre la resignación y el escepticismo, a modo de conclusión, va y me larga: «pa eso no hay soldadura». Para querer decir: «esto (refiriéndose a las causas de la situación o el problema del que hablábamos, en general) no tiene remedio» o «no tiene arreglo». Y efectivamente, la expresión es usual en las islas como una frase hecha con tal sentido, aunque puede no ser original ni exclusiva del español de Canarias, pues una de las acepciones que contiene el DRAE a la voz «soldadura» es la de ‘enmienda o corrección de algo’. «Soldar» es pegar o unir sólidamente dos cosas, dos piezas o una que se ha roto, es decir, unir dos partes de una misma cosa con igual sustancia o composición que los elementos que tratan de ensamblarse. La imagen que transmite la metáfora de la «soldadura» es la del soldador que repara dos piezas de metal o dos partes de una misma pieza que están rotas o sueltas y hay que unirlas para que sean útiles a su finalidad. Por ejemplo, dos pedazos (de metal) que separados o rotos resultan inservibles, y soldados, juntos, vuelven a ser utilizables. Esto es, arreglar lo que estaba roto. En la simbología antigua, la rotura puede llegar a suponer la destrucción absoluta; «la fragmentación física es símbolo de ruptura y disgregación espiritual», algo que termina perdiéndose totalmente. La soldadura vendría a poner remedio a lo que está estropeado, materialmente fragmentado y que en sentido lato hace referencia a una situación dada en la que pueden intervenir diversos factores o circunstancias, además de materiales, de índole personal, familiar, social, de orden económico o de cualquier otro tipo, de lo que depende la evolución que tomen los acontecimientos en ese determinado ámbito. Cuando se hace referencia a la soldadura como remedio, para expresar que una cosa no tiene arreglo, no se puede arreglar («no hay soldadura»), el objeto material y simbólico del que se trate se parangona a la situación general o particular a la que se traslada mediante la figura metafórica en la que no se puede resolver («acometer reparaciones») porque «la cosa ya no tiene arreglo». Es intercambiable en tal sentido por la otra expresión procedente de Cuba y naturalizada en Canarias que dice: «Esto no lo arregla ni el médico chino», para hacer referencia también a algo de imposible o de muy difícil solución; que viene a ser lo mismo que decir: «Esto no lo arregla ni Dios» que es una manera hiperbólica de expresar que algo no tiene arreglo.

«Pa(ra) eso no hay soldadura» o «eso no tiene soldadura» quiere decir, pues, que para lo referido («eso») no hay remedio, no hay arreglo, no hay solución al problema. En definitiva, se emplea cuando nos encontramos ante una situación complicada en la que existen más que serias dudas para salir de ella o cuando el desaguisado nos lleva a echarnos manos a la cabeza por la que nos puede caer encima; o acaso nos resignamos porque la situación no tiene remedio, no se puede arreglar, «no hay soldadura». Aunque en ocasiones resulta –como dice aquel antónimo– que «para una talla esfondada nunca falta un jarro sin asa» que da a entender que por desgraciada que sea una persona, siempre hay alguien que lo aprecie y lo cuide.