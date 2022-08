Olivia Newton-John, eterna adolescente de 30 años

Pese a su exitosa carrera musical, siendo una de las cantantes con más discos vendidos en todo el mundo desde mediados del siglo pasado, Olivia Newton-John, fallecida el pasado lunes a los 73 años en su rancho californiano de Santa Bárbara, alcanzó la popularidad gracias a un trabajo cinematográfico, el de la adolescente Sandy Olson en la comedia musical ‘Grease’ (1978). En principio era un nuevo vehículo con bailes y canciones para John Travolta después de ‘Fiebre del sábado noche’ (1977), pero la elección de Newton-John convirtió el éxito individual en el de la pareja. Además, la actriz logró ser creíble interpretando a una adolescente cuando, en el momento del rodaje de ‘Grease’, tenía 30 años.

Aquella película realizada por Randal Kleiser y basada en un musical de Broadway de 1972, con canciones de Jim Jacobs y Warren Casey, revivía, sin la melancolía de ‘American graffiti’, la adolescencia estadounidense de finales de los años 50, los recuerdos veraniegos y los días de instituto. No eran los Estados Unidos del rock and roll enfebrecido y rebelde, aunque una de las canciones de la película se titula precisamente ‘Rock’n’roll is here to stay’. Todo resultaba más 'light', pero muy bien condimentado.

A las pocas horas de la muerte de la actriz y cantante, las redes se llenaron de comentarios positivos: Newton-John caía muy bien. Y también volvieron a activarse los resortes emocionales con algunos temas de ‘Grease’ para los que no ha pasado el tiempo: ‘You’re the one that I want’ -una de las canciones más vendidas en el Reino Unido en su formato de disco sencillo-, ‘Grease’, ‘Hopelessly devoted to you’, ‘Summer night’ o ‘Grease lightning’. ¿Cuántas chicas adolescente de finales de los 70 no quisieron ser Sandy, es decir, Newton-John, tras ver la película?

Musical imposible

‘Grease’ fraguó una excelente relación entre sus dos protagonistas, que se ha mantenido hasta hoy: Travolta estuvo presente en todas las reapariciones de Newton-John, sobre todo tras anunciar hace dos décadas que tenía cáncer de mama, y tras la defunción se despidió de ella vía Instagram considerando que el impacto de la cantante había sido increíble y que volverían a verse por el camino. Firmó el mensaje con su nombre real, John, y el del personaje que encarnó en el filme, Danny.

Nacida en Cambridge (Inglaterra), su familia se instaló en Australia cuando ella tenía cinco años, y allí forjó su carrera musical, estableciéndose después en Estados Unidos. Cinematográficamente, lo que vino después de ‘Grease’ no estuvo a la misma altura, no tanto por culpa suya como por el tipo de películas. Es el caso de ‘Xanadu’ (1980), un musical imposible, con elementos románticos y fantásticos, que se salvaba parcialmente por las canciones interpretadas por ella, caso de ‘Magic’, y el tema principal, grabado con la Electric Light Orchestra.

Volvió a formar pareja con Travolta en ‘Tal para cual’ (1983), una comedia celestial con nuevos duetos vocales entre la celebrada pareja, caso de ‘Take a chance’. Su filmografía es breve e incluye varias películas para televisión y su reencuentro con el director Randal Kleiser en ‘It’s my party’ (1996), sobre un arquitecto que padece sida -el personaje está inspirado en la propia pareja de Kleiser- y decide quitarse la vida, aunque antes organiza una fiesta con sus amigos y familiares.

Cuatro premios Grammy

Newton-John también hizo country y folk, aunque reinó en el pop y las baladas. Sus discos se encaramaron a lo más alto en las listas de ventas: casi nunca bajó del Top 10 y su pieza más codiciada fue ‘Physical’, perteneciente al álbum homónimo de 1981, que estuvo en el número uno de las listas norteamericanas durante 10 semanas seguidas. Ganó cuatro premios Grammy, así como varios discos de platino. Vendió cerca de 100 millones de álbumes. Su trayectoria musical fue meteórica desde que en 1974 participará en el festival de Eurovisión representado al Reino Unido con la canción ‘Long live love’, con la que alcanzó la cuarta posición. Llegó a grabar una versión de ‘If not for you’ utilizando los arreglos de George Harrison para su ‘cover’ de este tema de Bob Dylan. Newton-John fue una de las reinas de los 80, y no es de extrañar que en ‘Stranger things’ aparezca su canción ‘Twist of fate’.